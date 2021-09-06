https://ria.ru/20210906/kredit-1748798796.html

Шойгу предложил подумать о льготных кредитах для тех, кто поедет в Сибирь

Шойгу предложил подумать о льготных кредитах для тех, кто поедет в Сибирь - РИА Новости, 06.09.2021

Шойгу предложил подумать о льготных кредитах для тех, кто поедет в Сибирь

Для привлечения людей в Сибирь в рамках новых инфраструктурных проектов по развитию этого региона можно рассмотреть ряд льгот для готовых к переезду, включая... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T00:14

2021-09-06T00:14

2021-09-06T00:45

общество

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Для привлечения людей в Сибирь в рамках новых инфраструктурных проектов по развитию этого региона можно рассмотреть ряд льгот для готовых к переезду, включая "сибирскую" ипотеку, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По его словам, эти и другие меры создадут так называемый эффект агломераций, когда вслед за приездом и концентрацией на какой-то территории новых людей, потребителей, за ними приходит бизнес для оказания различных услуг: от туризма и торговли до образования, что вследствие повышения комфорта жизни приводит к еще большему притоку людей и дальнейшему расширению компаний сферы услуг.По его словам, все это хорошо проявилось в Москве и других крупнейших городах России.Ранее Шойгу заявил о необходимости строительства в Сибири трех-пяти научно-промышленных центров с населением от 300 тысяч до 1 миллиона человек. По словам министра, они должны будут стать новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье.

https://ria.ru/20210906/putin-1748798408.html

россия

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2021

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общество, сергей шойгу, россия