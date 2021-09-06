00:14 06.09.2021 (обновлено: 00:45 06.09.2021)
Шойгу предложил подумать о льготных кредитах для тех, кто поедет в Сибирь
Шойгу: нужно продумать систему льготных кредитов для тех, кто поедет в Сибирь
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Для привлечения людей в Сибирь в рамках новых инфраструктурных проектов по развитию этого региона можно рассмотреть ряд льгот для готовых к переезду, включая "сибирскую" ипотеку, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Можно продумать систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих, предоставление по "сибирской" ипотеке благоустроенного жилья или земельных участков для строительства собственного дома. Увеличить размер материнского капитала и еще многое другое", - сказал Шойгу в интервью РБК.
По его словам, эти и другие меры создадут так называемый эффект агломераций, когда вслед за приездом и концентрацией на какой-то территории новых людей, потребителей, за ними приходит бизнес для оказания различных услуг: от туризма и торговли до образования, что вследствие повышения комфорта жизни приводит к еще большему притоку людей и дальнейшему расширению компаний сферы услуг.
"Условия для людей, живущих в Сибири, должны стать совсем иными. Ведь почему возникла идея строительства новых городов, новых агломераций? Потому что современным городам нужно правильное зонирование. Вместо грязных промзон и бесконечных пробок должны быть грамотно спланированные пространства – и для работы, и для отдыха, и при этом обеспечивающие мобильность", - отметил министр.
Ранее Шойгу заявил о необходимости строительства в Сибири трех-пяти научно-промышленных центров с населением от 300 тысяч до 1 миллиона человек. По словам министра, они должны будут стать новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье.