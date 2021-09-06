https://ria.ru/20210906/krasnoyarsk-1748837379.html

Полиция начала проверку после погрома в ветклинике в Красноярске

Полиция начала проверку после погрома в ветклинике в Красноярске - РИА Новости, 06.09.2021

Полиция начала проверку после погрома в ветклинике в Красноярске

Полиция начала проверку по факту конфликта в ветеринарной клинике в Красноярске, где в субботу мужчина с топором устроил погром в зоне ожидания. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:43

2021-09-06T11:43

2021-09-06T12:23

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 6 сен - РИА Новости. Полиция начала проверку по факту конфликта в ветеринарной клинике в Красноярске, где в субботу мужчина с топором устроил погром в зоне ожидания.Инцидент произошел в субботу вечером в клинике "Бетховен". На камерах наблюдения видно, как он разрубает висящий на стене телевизор, бьет топором о стойку администратора, после чего уходит, бросив инструмент."Как установили прибывшие на место происшествия полицейские, постоянный клиент учреждения оставил свою собаку на процедуры, в ходе которых животное скончалось. Мужчина, узнав от работников заведения о случившемся по телефону, пришел туда с топором и повредил им телевизор в холле и стойку администратора. В настоящее время по данному факту сотрудники отдела полиции № 11 проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении краевого главка МВД России.

https://ria.ru/20210905/napadenie-1748761527.html

красноярск

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2021

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"Вы друга убили": в Красноярске мужчина разнес топором ветклинику В Красноярске клиент с топором разнес приемную ветеринарной клиники. В МВД сообщили, что он примчался после того, как узнал о смерти в больнице своей собаки, которую оставил там на процедуры. Полиция ведет проверку. 2021-09-06T11:43 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, красноярск