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Полиция начала проверку после погрома в ветклинике в Красноярске
Полиция начала проверку после погрома в ветклинике в Красноярске - РИА Новости, 06.09.2021
Полиция начала проверку после погрома в ветклинике в Красноярске
Полиция начала проверку по факту конфликта в ветеринарной клинике в Красноярске, где в субботу мужчина с топором устроил погром в зоне ожидания. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:43
2021-09-06T12:23
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 6 сен - РИА Новости. Полиция начала проверку по факту конфликта в ветеринарной клинике в Красноярске, где в субботу мужчина с топором устроил погром в зоне ожидания.Инцидент произошел в субботу вечером в клинике "Бетховен". На камерах наблюдения видно, как он разрубает висящий на стене телевизор, бьет топором о стойку администратора, после чего уходит, бросив инструмент."Как установили прибывшие на место происшествия полицейские, постоянный клиент учреждения оставил свою собаку на процедуры, в ходе которых животное скончалось. Мужчина, узнав от работников заведения о случившемся по телефону, пришел туда с топором и повредил им телевизор в холле и стойку администратора. В настоящее время по данному факту сотрудники отдела полиции № 11 проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении краевого главка МВД России.
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7 495 645-6601
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"Вы друга убили": в Красноярске мужчина разнес топором ветклинику
В Красноярске клиент с топором разнес приемную ветеринарной клиники. В МВД сообщили, что он примчался после того, как узнал о смерти в больнице своей собаки, которую оставил там на процедуры. Полиция ведет проверку.
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происшествия, красноярск
11:43 06.09.2021 (обновлено: 12:23 06.09.2021)
 
Полиция начала проверку после погрома в ветклинике в Красноярске

Полиция начала проверку после погрома и нападения в ветклинике "Бетховен" в Красноярске

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 6 сен - РИА Новости. Полиция начала проверку по факту конфликта в ветеринарной клинике в Красноярске, где в субботу мужчина с топором устроил погром в зоне ожидания.
Инцидент произошел в субботу вечером в клинике "Бетховен". На камерах наблюдения видно, как он разрубает висящий на стене телевизор, бьет топором о стойку администратора, после чего уходит, бросив инструмент.
"Как установили прибывшие на место происшествия полицейские, постоянный клиент учреждения оставил свою собаку на процедуры, в ходе которых животное скончалось. Мужчина, узнав от работников заведения о случившемся по телефону, пришел туда с топором и повредил им телевизор в холле и стойку администратора. В настоящее время по данному факту сотрудники отдела полиции № 11 проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении краевого главка МВД России.
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