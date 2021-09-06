https://ria.ru/20210906/khabarovsk-1748803262.html

В Хабаровске стартует форум о преступлениях милитаристской Японии

В Хабаровске стартует форум о преступлениях милитаристской Японии - РИА Новости, 06.09.2021

В Хабаровске стартует форум о преступлениях милитаристской Японии

Международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", посвященный сохранению исторической правды о... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T02:47

2021-09-06T02:47

2021-09-06T02:47

общество

токио

япония

хабаровск

курильские острова

российская академия наук

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

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ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", посвященный сохранению исторической правды о Дальневосточной Победе Красной армии во Второй мировой войне и спасению мира от бактериологической войны, открывается в понедельник в Хабаровске.Форум посвящен одной из относительно малоизвестных страниц Второй мировой войны – Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил в ней точку, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.Именно в ходе Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступлением Красной Армии в Манчжурии. Таким образом, через обращение к теме Хабаровского процесса возможно создать объективный и логичный инструментарий понимания роли СССР в Победе во Второй мировой войне и спасении мира от новой смертельной угрозы.Форум начнется с пленарного заседания "Хабаровский процесс как ключевая точка исторической памяти в условиях современных информационных и политических вызовов". Затем состоится открытие выставки архивных документов "Хабаровский процесс в зеркале исторической памяти". Большинство из этих материалов рассекречены для форума.Далее состоится пленарное заседание "Научное осмысление и практическое использование документального наследия Хабаровского процесса". Завершит первый день форума премьера документального фильма "Хабаровский процесс: современное осмысление".Во вторник форум продолжит работу в формате панельных дискуссий и сессий. Среди тем, которые предстоит обсудить ученым, – события завершающего этапа Второй мировой войны на Дальнем Востоке, роль и значение Хабаровского процесса для осуждения военных преступников, оценка новых рассекреченных архивных документов о действиях японских милитаристов, а также важность сохранения исторической правды о завершающем этапе войны.Документальные свидетельстваРИА Новости ознакомилось с некоторыми документами из тех, что будут представлены на выставке в рамках форума. Они рассказывают о том, как Япония, несмотря на действовавший взаимный нейтралитет с Советским Союзом, во время Великой Отечественной войны готовилась напасть на СССР, используя бактериологическое оружие.Среди архивных материалов, включая трофейные – протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямада, проведенных с 1945 года до декабря 1949 года, уже в рамках Хабаровского процесса, где он был главным фигурантом. Причем ранние протоколы публично представлены впервые. Интересно, как менялась позиция экс-главкома под влиянием свидетельских показаний других японских военнопленных – от полной забывчивости к признанию фактов преступлений, в том числе разработки и бесчеловечных испытаний бактериологического оружия.Из новых документов можно также узнать, что бывшее военное руководство Квантунской армии не считало испытания бактериологического оружия на живых людях преступлением против человечества, объясняя это тем, что на сей счет не было никаких запретительных международных актов, и цинично оправдывало эти опыты необходимостью определить эффективность смертоносных микробов. Также стали известны фамилии советских военнопленных, которых японские спецслужбы под пытками не смогли заставить работать против СССР и в 1945 году отправили на смерть в специальный отряд №731 Квантунской армии, где над ними проводили эксперименты.Кроме того, как следует из документов, США под надуманными предлогами отказали Советскому Союзу в просьбе включить в обвинительное заключение на Токийском процессе вопрос о разработчиках японского бактериологического оружия, которые к тому времени уже находились под опекой Вашингтона. США молчали в ответ на официальные ноты СССР, в которых советская сторона просила выдать для предания суду основных японских военных преступников, так или иначе связанных с бактериологическим оружием, в этом списке под номером один шел император Хирохито.От преступлений к наказанию27 сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступило союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении СССР.Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. Разработку бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, вели спецотряды №№731 и 100 Квантунской армии.В этих отрядах велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к смерти подопытных.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек. В качестве подопытных в числе прочих там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда 731.8 августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и стремительный разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.2 сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой завершение Второй мировой войны.Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский трибунал), проходивший в 1946-1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но, в отличие от Нюрнбергского трибунала, скрыл их преступления против человечества, дав тем самым возможность скрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия во главе с идеологом и организатором этой программы генерал-лейтенантом Сиро Исии.И только Хабаровский процесс, проведенный 25-30 декабря 1949 года, поставил точку во Второй мировой войне, позволив восторжествовать Нюрнбергским принципам – ряд японских военных преступников, непосредственно участвовавших в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены.В открытых заседаниях военного трибунала Приморского военного округа были рассмотрены материалы, собранные в ходе следствия, заслушаны показания обвиняемых — бывших военнослужащих японской армии, причастных к созданию и применению бактериологического оружия. В ходе следствия были собраны многочисленные доказательства, по которым суд определял общественную опасность деяний и виновность лиц, их совершивших. В качестве доказательств в соответствии с уголовным правом суду были предоставлены показания свидетелей, показания обвиняемых, протоколы следственных действий и другие документы.Для установления фактических данных и обстоятельств по материалам уголовного дела военный прокурор Приморского военного округа назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая подтвердила, что деятельность отрядов №№731 и 100 Квантунской армии была направлена на разработку и производство бактериологического оружия, а также изучение методов его применения, в частности, с использованием для этой цели насильственного заражения живых людей. В состав экспертной комиссии входили крупные советские микробиологи, и эпидемиологи.Ход Хабаровского процесса широко освещался в советских средствах массовой информации, публиковались обвинительное заключение и стенограммы судебных заседаний. Позже, в 1950 году, в СССР массовым тиражом был издан сборник материалов Хабаровского процесса.Трибунал в Хабаровске установил степень виновности каждого обвиняемого. Все подсудимые признали себя виновными. Они были приговорены к лишению свободы на различные сроки, вплоть до 25 лет лагерей (такой в то время была высшая мера наказания в СССР).Значение хабаровского трибуналаХабаровский процесс 1949 года имел огромное значение для создания международной правовой базы, запрещающей разработку биологического оружия, отметил заместитель директора Института государства и права РАН, заслуженный юрист РФ Александр Звягинцев, выступая ранее на площадке МИА "Россия сегодня" на онлайн-конференции, посвященной нынешнему форуму.По словам Звягинцева, Хабаровский процесс сделал то, что не сумел сделать Токийский трибунал – советская сторона предала гласности факты проведения японскими военными изуверских опытов над людьми и фактически подготовки крупномасштабной бактериологической войны.Хабаровский процесс был проведен Советским Союзом юридически безупречно, с соблюдением всех международных правовых норм, подчеркивал Звягинцев.А значение нынешнего форума – в том, что на нем будет пролит свет на преступления милитаристской Японии, свидетелей которых не осталось в живых, считает председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.Об ужасах нацистских лагерей – Освенцима, Майданека, Треблинки – мы можем узнать по рассказам их бывших узников, которым удалось спастись. Но там, где японские изверги проводили опыты над людьми, не выжил никто, говорил Могилевский на онлайн-конференции по форуму в Хабаровске. Нужно на основе имеющихся документов показывать, чего удалось избежать миру благодаря решительным действиям СССР, Красной армии, подчеркивал Могилевский.Он отметил, что на форуме в Хабаровске также обсудят такие забытые страницы истории, как требования СССР привлечь лично императора Японии к ответственности за применение бактериологического оружия во время Второй мировой войны.Рассекречивание и ввод в научный оборот новых документов, связанных с деятельностью японских милитаристов времен Второй мировой войны, покажет лицемерие нынешних японских радикалов, требующих от России вернуть Курильские острова, заявил РИА Новости председатель научного совета Российского военно-исторического общества, один из ведущих отечественных японистов Анатолий Кошкин.

https://ria.ru/20210831/voyna-1747916725.html

https://ria.ru/20210903/tribunal-1748452093.html

https://ria.ru/20210902/imperator-1748278574.html

https://ria.ru/20210902/oruzhie-1748263592.html

https://ria.ru/20210816/biooruzhie-1745866535.html

https://ria.ru/20210825/sekret-1747129936.html

https://ria.ru/20210820/uzniki-1746482700.html

https://ria.ru/20210820/dokumenty-1746480367.html

https://ria.ru/20210903/voyna-1748465708.html

токио

япония

хабаровск

курильские острова

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, токио, япония, хабаровск, курильские острова, российская академия наук, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), александр звягинцев, фонд президентских грантов, россия