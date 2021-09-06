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ЦИК подготовит предложения по борьбе с использованием кандидатов-двойников
ЦИК подготовит предложения по борьбе с использованием кандидатов-двойников - РИА Новости, 06.09.2021
ЦИК подготовит предложения по борьбе с использованием кандидатов-двойников
ЦИК России после выборов в сентябре подготовит рекомендации для законодателей по борьбе с использованием в ходе избирательных кампаний технологий использования... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:24
2021-09-06T12:47
политика
госдума рф
элла памфилова
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. ЦИК России после выборов в сентябре подготовит рекомендации для законодателей по борьбе с использованием в ходе избирательных кампаний технологий использования кандидатов-двойников, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире радиостанции "Коммерсантъ FM".Ранее депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский продемонстрировал плакат, на котором два кандидата-самовыдвиженца в законодательное собрание, сменившие ранее имя и фамилию и ставшие тезками Вишневского, даже внешне выглядят идентично ему."Мы давно пытаемся предпринять разные меры, но закон таков, что очень мало мер, которые мы можем предпринять. Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Мы уже давали этому оценку, я только могу повторить, что это просто мерзость, просто издевательство над избирателями", - сказала Памфилова.Она добавила, что ЦИК планирует рассмотреть эту ситуацию на сегодняшнем заседании."К сожалению, закон очень либерален к таким проявлениям. И я полагаю, что по окончанию кампании мы со своей стороны, несмотря на то, что у нас нет права законодательной инициативы, предложения для новых законодателей подготовим, чтобы подобных позорных случаев просто не было. Я не знаю, как эти ребята без имени и без репутации будут смотреть в глаза своим детям", - считает Памфилова.Председатель ЦИК полагает, что избирателей, тем не менее, это не введет в заблуждение."Я надеюсь, что с учетом того, что это все предается большой огласке, избиратели разберутся. И мы свою лепту в то, чтобы избиратели разобрались, тоже внесем", - уверена она.Памфилова подтвердила, что формально участвовать в голосовании кандидаты-двойники могут.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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политика, госдума рф, элла памфилова
12:24 06.09.2021 (обновлено: 12:47 06.09.2021)
 
ЦИК подготовит предложения по борьбе с использованием кандидатов-двойников

Памфилова: ЦИК подготовит предложения по борьбе с использованием кандидатов-двойников

© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии РоссииГлава Центризбиркома России Элла Памфилова
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии России
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. ЦИК России после выборов в сентябре подготовит рекомендации для законодателей по борьбе с использованием в ходе избирательных кампаний технологий использования кандидатов-двойников, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире радиостанции "Коммерсантъ FM".
Ранее депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский продемонстрировал плакат, на котором два кандидата-самовыдвиженца в законодательное собрание, сменившие ранее имя и фамилию и ставшие тезками Вишневского, даже внешне выглядят идентично ему.
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"Мы давно пытаемся предпринять разные меры, но закон таков, что очень мало мер, которые мы можем предпринять. Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Мы уже давали этому оценку, я только могу повторить, что это просто мерзость, просто издевательство над избирателями", - сказала Памфилова.
Она добавила, что ЦИК планирует рассмотреть эту ситуацию на сегодняшнем заседании.
"К сожалению, закон очень либерален к таким проявлениям. И я полагаю, что по окончанию кампании мы со своей стороны, несмотря на то, что у нас нет права законодательной инициативы, предложения для новых законодателей подготовим, чтобы подобных позорных случаев просто не было. Я не знаю, как эти ребята без имени и без репутации будут смотреть в глаза своим детям", - считает Памфилова.
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Председатель ЦИК полагает, что избирателей, тем не менее, это не введет в заблуждение.
"Я надеюсь, что с учетом того, что это все предается большой огласке, избиратели разберутся. И мы свою лепту в то, чтобы избиратели разобрались, тоже внесем", - уверена она.
Памфилова подтвердила, что формально участвовать в голосовании кандидаты-двойники могут.
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Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
 
ПолитикаГосдума РФЭлла Памфилова
 
 
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