https://ria.ru/20210906/it-1748854748.html

Мишустин призвал при разработке поддержки IT-сферы учесть мнение компаний

Мишустин призвал при разработке поддержки IT-сферы учесть мнение компаний - РИА Новости, 06.09.2021

Мишустин призвал при разработке поддержки IT-сферы учесть мнение компаний

"Второй пакет" мер поддержки отрасли информационных технологий согласован со всеми заинтересованными ведомствами, ожидается его утверждение, заявил глава... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T12:59

2021-09-06T12:59

2021-09-06T14:36

технологии

михаил мишустин

россия

правительство рф

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. "Второй пакет" мер поддержки отрасли информационных технологий согласован со всеми заинтересованными ведомствами, ожидается его утверждение, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным."Реализация данного плана придаст мощный импульс развитию нашей индустрии... В целом, у нас программа поддержки IT-отрасли, так называемый "второй пакет" мер, в высокой степени готовности, согласован со всеми заинтересованными ведомствами. Прошу поддержать его утверждение", - сказал Шадаев.Кроме того, премьер-министр отметил, что в подобных вопросах обязательно нужно слушать мнение компаний, для которых создаются такие меры поддержки - они хорошо понимают, какие именно решения им нужны для развития."Первый пакет" таких мер был предложен в июне прошлого года президентом РФ Владимиром Путиным. Они вошли в закон о проведении "налогового маневра" в этой отрасли, который вступил в силу 1 января текущего года. Он предусматривает бессрочное снижение ставки налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с 20%, существенное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда и снижение ставки страховых взносов бессрочно до 7,6% с 14%. Закон также обнуляет ставку налога на прибыль в отношении отчислений в региональные бюджеты.

https://ria.ru/20210906/it-1748860291.html

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технологии, михаил мишустин, россия, правительство рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев