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Мишустин призвал при разработке поддержки IT-сферы учесть мнение компаний
Мишустин призвал при разработке поддержки IT-сферы учесть мнение компаний - РИА Новости, 06.09.2021
Мишустин призвал при разработке поддержки IT-сферы учесть мнение компаний
"Второй пакет" мер поддержки отрасли информационных технологий согласован со всеми заинтересованными ведомствами, ожидается его утверждение, заявил глава... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:59
2021-09-06T14:36
технологии
михаил мишустин
россия
правительство рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. "Второй пакет" мер поддержки отрасли информационных технологий согласован со всеми заинтересованными ведомствами, ожидается его утверждение, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным."Реализация данного плана придаст мощный импульс развитию нашей индустрии... В целом, у нас программа поддержки IT-отрасли, так называемый "второй пакет" мер, в высокой степени готовности, согласован со всеми заинтересованными ведомствами. Прошу поддержать его утверждение", - сказал Шадаев.Кроме того, премьер-министр отметил, что в подобных вопросах обязательно нужно слушать мнение компаний, для которых создаются такие меры поддержки - они хорошо понимают, какие именно решения им нужны для развития."Первый пакет" таких мер был предложен в июне прошлого года президентом РФ Владимиром Путиным. Они вошли в закон о проведении "налогового маневра" в этой отрасли, который вступил в силу 1 января текущего года. Он предусматривает бессрочное снижение ставки налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с 20%, существенное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда и снижение ставки страховых взносов бессрочно до 7,6% с 14%. Закон также обнуляет ставку налога на прибыль в отношении отчислений в региональные бюджеты.
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технологии, михаил мишустин, россия, правительство рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев
12:59 06.09.2021 (обновлено: 14:36 06.09.2021)
 
Мишустин призвал при разработке поддержки IT-сферы учесть мнение компаний

Мишустин: при разработке второго пакета поддержки IT-сферы надо учитывать мнение компаний

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Cибирский федеральный округ. День четвертый
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Cибирский федеральный округ. День четвертый - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. "Второй пакет" мер поддержки отрасли информационных технологий согласован со всеми заинтересованными ведомствами, ожидается его утверждение, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Реализация данного плана придаст мощный импульс развитию нашей индустрии... В целом, у нас программа поддержки IT-отрасли, так называемый "второй пакет" мер, в высокой степени готовности, согласован со всеми заинтересованными ведомствами. Прошу поддержать его утверждение", - сказал Шадаев.
"Второй пакет" должен быть не менее эффективным, чем первый. Очень важно, что к его проработке вы привлекли экспертов отрасли", - заявил в ответ Мишустин.
Кроме того, премьер-министр отметил, что в подобных вопросах обязательно нужно слушать мнение компаний, для которых создаются такие меры поддержки - они хорошо понимают, какие именно решения им нужны для развития.
"Первый пакет" таких мер был предложен в июне прошлого года президентом РФ Владимиром Путиным. Они вошли в закон о проведении "налогового маневра" в этой отрасли, который вступил в силу 1 января текущего года. Он предусматривает бессрочное снижение ставки налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с 20%, существенное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда и снижение ставки страховых взносов бессрочно до 7,6% с 14%. Закон также обнуляет ставку налога на прибыль в отношении отчислений в региональные бюджеты.
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ТехнологииМихаил МишустинРоссияПравительство РФМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут Шадаев
 
 
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