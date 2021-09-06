https://ria.ru/20210906/indiya-1748946438.html

В Индии зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса нипах

В Индии зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса нипах - РИА Новости, 06.09.2021

В Индии зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса нипах

Симптомы смертельно опасного вируса нипах выявлены у 11 человек в индийском штате Керала, их состояние стабильно, сообщила министр здравоохранения штата Вина... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T23:41

2021-09-06T23:41

2021-09-06T23:41

в мире

индия

западная бенгалия

керала

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сен – РИА Новости. Симптомы смертельно опасного вируса нипах выявлены у 11 человек в индийском штате Керала, их состояние стабильно, сообщила министр здравоохранения штата Вина Джордж.Вирус нипах распространяется летучими лисицами и мышами. Вирус обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Всемирная организация здравоохранения называет этот вирус одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности заболевания составляет от 40 до 75%. Ранее власти Индии сообщали о четырех вспышках заболевания – в 2001 и 2007 годах в штате Западная Бенгалия, в 2018 и 2019 годах - в штате Керала.Накануне власти Кералы сообщили о смерти 12-летнего мальчика от вируса нипах, медики штата начали проверку 251 человека, которые с ним контактировали."В медицинском колледже и больнице Кожикоде в изоляции находятся 38 человек, из которых у 11 проявились симптомы. Образцы восьми человек были отправлены в Национальный институт вирусологии для тестирования", - сказала Джордж телеканалу NDTV, добавив, что состояние здоровья всех госпитализированных стабильное.Для предотвращения распространения заболевания минздрав Индии рекомендовал усилить эпидемиологический надзор и провести более интенсивное отслеживание контактов заболевших. Повышенные меры безопасности были, в частности, введены в районе Кожикоде, где был обнаружен заболевший мальчик, а также в трех соседних районах.

https://ria.ru/20210904/virusy-1748691535.html

https://ria.ru/20210627/nipakh-1738815447.html

индия

западная бенгалия

керала

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в мире, индия, западная бенгалия, керала