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Эксперт рассказал, как переворот в Гвинее повлияет на цены на алюминий
Эксперт рассказал, как переворот в Гвинее повлияет на цены на алюминий - РИА Новости, 06.09.2021
Эксперт рассказал, как переворот в Гвинее повлияет на цены на алюминий
Ситуация в Гвинее может привести к спекулятивному скачку цен на алюминий и положительно отразиться на "Русале", но в среднесрочной перспективе все... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:58
2021-09-06T11:58
экономика
гвинея
русал
военный переворот в гвинее
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Ситуация в Гвинее может привести к спекулятивному скачку цен на алюминий и положительно отразиться на "Русале", но в среднесрочной перспективе все нормализуется, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Сучков.В воскресенье офицеры гвинейских сил специального назначения во главе с полковником Мамади Думбуя, который ранее служил во французском иностранном легионе, задержали президента страны, позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия конституции и закрытии границ этой африканской страны. По словам Думбуя, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.Как отметил аналитик, на Гвинею приходится более 20% мировой добычи бокситов, поэтому длительные перебои в поставках могут взвинтить мировые цены на алюминий. При этом Гвинея критически важна и для "Русала", который добывает в стране более половины всех своих бокситов, а на гвинейском заводе производится 5% глинозема компании."Однако мы считаем, что сильное падение экспорта бокситов из Гвинеи маловероятно, так как власть (новая и старая) заинтересована в притоке экспортной выручки в страну. В моменте ситуация может привести к спекулятивному скачку цен на алюминий, но в среднесрочной перспективе все нормализуется. Аналогично и "Русал" сможет компенсировать выпадающие объемы бокситов за счет активов в других странах в случае краткосрочных перебоев поставок из Гвинеи, а рост мировых цен на алюминий сыграет на руку компании", - считает аналитик.Ранее один из основателей компании "Русал" Олег Дерипаска в своём Telegram-канал написал, что ситуация в Гвинее может серьезно встряхнуть алюминиевый рынок, "ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны".
https://ria.ru/20210905/gvineya-1748777165.html
https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html
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экономика, гвинея, русал, военный переворот в гвинее
11:58 06.09.2021
 
Эксперт рассказал, как переворот в Гвинее повлияет на цены на алюминий

Аналитик Сучков: события в Гвинее могут вызвать скачок цен на алюминий и помочь "Русалу"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИзготовление алюминиевой ленты в прокатном цехе
Изготовление алюминиевой ленты в прокатном цехе - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Ситуация в Гвинее может привести к спекулятивному скачку цен на алюминий и положительно отразиться на "Русале", но в среднесрочной перспективе все нормализуется, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Сучков.
В воскресенье офицеры гвинейских сил специального назначения во главе с полковником Мамади Думбуя, который ранее служил во французском иностранном легионе, задержали президента страны, позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия конституции и закрытии границ этой африканской страны. По словам Думбуя, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.
Задержанный военными президент Гвинеи Альфа Конде
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Опубликовано видео с президентом Гвинеи после госпереворота
Как отметил аналитик, на Гвинею приходится более 20% мировой добычи бокситов, поэтому длительные перебои в поставках могут взвинтить мировые цены на алюминий. При этом Гвинея критически важна и для "Русала", который добывает в стране более половины всех своих бокситов, а на гвинейском заводе производится 5% глинозема компании.
"Однако мы считаем, что сильное падение экспорта бокситов из Гвинеи маловероятно, так как власть (новая и старая) заинтересована в притоке экспортной выручки в страну. В моменте ситуация может привести к спекулятивному скачку цен на алюминий, но в среднесрочной перспективе все нормализуется. Аналогично и "Русал" сможет компенсировать выпадающие объемы бокситов за счет активов в других странах в случае краткосрочных перебоев поставок из Гвинеи, а рост мировых цен на алюминий сыграет на руку компании", - считает аналитик.
Ранее один из основателей компании "Русал" Олег Дерипаска в своём Telegram-канал написал, что ситуация в Гвинее может серьезно встряхнуть алюминиевый рынок, "ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны".
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ЭкономикаГвинеяРусалВоенный переворот в Гвинее
 
 
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