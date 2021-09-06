https://ria.ru/20210906/goroda-1748877162.html

Шойгу рассказал, где в Сибири могут появиться новые города

Шойгу рассказал, где в Сибири могут появиться новые города - РИА Новости, 06.09.2021

Шойгу рассказал, где в Сибири могут появиться новые города

Министр обороны Сергей Шойгу назвал места возможного появления новых городов в Сибири. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T14:53

2021-09-06T14:53

2021-09-06T14:53

экономика

лесосибирск

канск

сергей шойгу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747107519_0:0:3225:1814_1920x0_80_0_0_ff786ab2b4ab0de96151b4e1c7e026f2.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назвал места возможного появления новых городов в Сибири.В августа на встрече с учеными в Академгородке он заявил, что здесь должны появиться от трех до пяти городов с населением от 300 тысяч, до миллиона человек. Они должны специализироваться на конкретной отрасли экономики.Так, по его словам, один из них могут построить между Братском и Красноярском. Речь идет о промышленном центре в сфере меди и электротехники с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста. В этом же районе могут создать и кластер "Алюминиевая долина", где будут производить продукцию высоких переделов.Он объяснил это наличием возможности на этой территории не только добывать ресурсы, но и перерабатывать их для создания товаров с высокой добавленной стоимостью."В районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья. Вокруг Лесосибирска имеется достаточный потенциал для создания кластера "Лес и строительные материалы" с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой", — добавил Шойгу.Министр отметил, что в эти города могут переехать штаб-квартиры крупнейших российских компаний. По его словам, это станет дополнительным стимулом для притока жителей. При этом, задача государства — обеспечить стабильный оптимальный налоговый режим, грамотное территориальное планирование, возведение базовой инфраструктуры, транспортной доступности.Шойгу также предложил рассмотреть возможность предоставить льготных ипотеках тем, кто туда поедет, а также увеличить в этом районе материнский капитал."Условия для людей, живущих в Сибири, должны стать совсем иными. Ведь почему возникла идея строительства новых городов, новых агломераций? Потому что современным городам нужно правильное зонирование. Вместо грязных промзон и бесконечных пробок должны быть грамотно спланированные пространства — и для работы, и для отдыха, и при этом обеспечивающие мобильность", — отметил министр.По его словам, реализация этого проекта позволит вернуть соотечественников из-за границы.Шойгу добавил, что предложения по развитию Сибири закончат разрабатывать уже этой осенью.

https://ria.ru/20210906/putin-1748798408.html

https://ria.ru/20210904/gorod-1748681216.html

https://ria.ru/20210904/gorod-1748669272.html

лесосибирск

канск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, лесосибирск, канск, сергей шойгу, россия