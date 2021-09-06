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Шойгу рассказал, где в Сибири могут появиться новые города
Шойгу рассказал, где в Сибири могут появиться новые города - РИА Новости, 06.09.2021
Шойгу рассказал, где в Сибири могут появиться новые города
Министр обороны Сергей Шойгу назвал места возможного появления новых городов в Сибири. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:53
2021-09-06T14:53
экономика
лесосибирск
канск
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назвал места возможного появления новых городов в Сибири.В августа на встрече с учеными в Академгородке он заявил, что здесь должны появиться от трех до пяти городов с населением от 300 тысяч, до миллиона человек. Они должны специализироваться на конкретной отрасли экономики.Так, по его словам, один из них могут построить между Братском и Красноярском. Речь идет о промышленном центре в сфере меди и электротехники с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста. В этом же районе могут создать и кластер "Алюминиевая долина", где будут производить продукцию высоких переделов.Он объяснил это наличием возможности на этой территории не только добывать ресурсы, но и перерабатывать их для создания товаров с высокой добавленной стоимостью."В районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья. Вокруг Лесосибирска имеется достаточный потенциал для создания кластера "Лес и строительные материалы" с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой", — добавил Шойгу.Министр отметил, что в эти города могут переехать штаб-квартиры крупнейших российских компаний. По его словам, это станет дополнительным стимулом для притока жителей. При этом, задача государства — обеспечить стабильный оптимальный налоговый режим, грамотное территориальное планирование, возведение базовой инфраструктуры, транспортной доступности.Шойгу также предложил рассмотреть возможность предоставить льготных ипотеках тем, кто туда поедет, а также увеличить в этом районе материнский капитал."Условия для людей, живущих в Сибири, должны стать совсем иными. Ведь почему возникла идея строительства новых городов, новых агломераций? Потому что современным городам нужно правильное зонирование. Вместо грязных промзон и бесконечных пробок должны быть грамотно спланированные пространства — и для работы, и для отдыха, и при этом обеспечивающие мобильность", — отметил министр.По его словам, реализация этого проекта позволит вернуть соотечественников из-за границы.Шойгу добавил, что предложения по развитию Сибири закончат разрабатывать уже этой осенью.
https://ria.ru/20210906/putin-1748798408.html
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экономика, лесосибирск, канск, сергей шойгу, россия
14:53 06.09.2021
 
Шойгу рассказал, где в Сибири могут появиться новые города

Министр обороны Шойгу: между Братском и Красноярском можно построить промышленный центр

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назвал места возможного появления новых городов в Сибири.
В августа на встрече с учеными в Академгородке он заявил, что здесь должны появиться от трех до пяти городов с населением от 300 тысяч, до миллиона человек. Они должны специализироваться на конкретной отрасли экономики.
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Шойгу раскрыл реакцию Путина на фразу об отсутствии средств на новые города
Так, по его словам, один из них могут построить между Братском и Красноярском. Речь идет о промышленном центре в сфере меди и электротехники с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста. В этом же районе могут создать и кластер "Алюминиевая долина", где будут производить продукцию высоких переделов.
Он объяснил это наличием возможности на этой территории не только добывать ресурсы, но и перерабатывать их для создания товаров с высокой добавленной стоимостью.
"В районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья. Вокруг Лесосибирска имеется достаточный потенциал для создания кластера "Лес и строительные материалы" с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой", — добавил Шойгу.
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Министр отметил, что в эти города могут переехать штаб-квартиры крупнейших российских компаний. По его словам, это станет дополнительным стимулом для притока жителей. При этом, задача государства — обеспечить стабильный оптимальный налоговый режим, грамотное территориальное планирование, возведение базовой инфраструктуры, транспортной доступности.
Шойгу также предложил рассмотреть возможность предоставить льготных ипотеках тем, кто туда поедет, а также увеличить в этом районе материнский капитал.
"Условия для людей, живущих в Сибири, должны стать совсем иными. Ведь почему возникла идея строительства новых городов, новых агломераций? Потому что современным городам нужно правильное зонирование. Вместо грязных промзон и бесконечных пробок должны быть грамотно спланированные пространства — и для работы, и для отдыха, и при этом обеспечивающие мобильность", — отметил министр.
По его словам, реализация этого проекта позволит вернуть соотечественников из-за границы.
Шойгу добавил, что предложения по развитию Сибири закончат разрабатывать уже этой осенью.
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ЭкономикаЛесосибирскКанскСергей ШойгуРоссия
 
 
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