https://ria.ru/20210906/goroda-1748799304.html

Шойгу рассказал, где в Сибири могут построить новые города

Шойгу рассказал, где в Сибири могут построить новые города - РИА Новости, 06.09.2021

Шойгу рассказал, где в Сибири могут построить новые города

Новые города в Сибири можно построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска, заявил министр обороны России генерал армии Сергей... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T00:24

2021-09-06T00:24

2021-09-06T05:25

экономика

лесосибирск

канск

сергей шойгу

владимир путин

россия

красноярск

братск

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Новые города в Сибири можно построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в интервью РБК.В этих местах существуют возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью, считает глава оборонного ведомства.Он добавил, что, кроме того, в этом же районе возможно создание кластера "Алюминиевая долина" для производства продукции высоких переделов по переработке алюминия."В районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья. Вокруг Лесосибирска имеется достаточный потенциал для создания кластера "Лес и строительные материалы" с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой", — подчеркнул глава Минобороны.Новые полюсы притяженияНовые города в Сибири поспособствуют привлечению соотечественников из-за рубежа, предположил министр."Они как раз должны будут стать новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье", — подчеркнул Шойгу.Эти центры дадут мощный импульс развитию региона и впоследствии и устойчивому развитию экономики страны в целом, добавил он. Кроме того, по словам министра, его инициатива призвана уменьшить диспропорции в развитии Западной и Восточной частей страны. Сибирь, в частности, не до конца раскрыла свой экономический потенциал, уверен глава оборонного ведомства.Подъемные и маткапиталШойгу также предложил несколько мер для того, чтобы привлечь людей в Сибирь в рамках новых инфраструктурных проектов по развитию этого региона. В частности, считает министр, следует рассмотреть льготы для готовых к переезду в эти места.Для реализации идеи развития Сибири, по мнению Шойгу, стоит продумать"подъемных", льготных кредитов для приезжающих, предоставление по "сибирской" ипотеке благоустроенного жилья или земельных участков для строительства собственного дома, чтобы привлечь людей в этот регион. Помимо этого, подчеркнул министр, возможно и увеличение материнского капитала.Шойгу уверен, что все это поспособствуют созданию эффекта агломераций, когда вслед за приездом и концентрацией на какой-то территории новых людей, потребителей, за ними приходит бизнес для оказания различных услуг, необходимых для притока новых людей, уверен министр.Идея о новых городахВ августе Шойгу на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке выразил мнение, что в этой части страны следует построить три, а лучше пять крупных городов с населением от трехсот тысяч человек до миллиона. При этом, считает министр, их нужно сделать специализированными на определенной сфере деятельности — например, на энергомашиностроении, лесопереработки или нефтехимии.Президент Владимир Путин, комментируя инициативу министра на встрече с представителями партии "Единая Россия", заявил о необходимости подготовить и оформить предложения по развитию Сибирского региона.

https://ria.ru/20210906/putin-1748798408.html

https://ria.ru/20210904/gorod-1748681216.html

https://ria.ru/20210904/gorod-1748669272.html

лесосибирск

канск

россия

красноярск

братск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, лесосибирск, канск, сергей шойгу, владимир путин, россия, красноярск, братск