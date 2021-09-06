https://ria.ru/20210906/goroda-1748799095.html

Шойгу рассказал, кого притянут новые города в Сибири

Шойгу рассказал, кого притянут новые города в Сибири - РИА Новости, 06.09.2021

Шойгу рассказал, кого притянут новые города в Сибири

Новые города в Сибири позволят притянуть соотечественников из-за рубежа, раскрыть экономический потенциал региона и уменьшить диспропорцию в его развитии в... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T00:23

2021-09-06T00:23

2021-09-06T00:44

общество

сергей шойгу

единая россия

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новые города в Сибири позволят притянуть соотечественников из-за рубежа, раскрыть экономический потенциал региона и уменьшить диспропорцию в его развитии в сравнении с европейской частью России, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.По его словам, это позволит уменьшить диспропорции в развитии Западной и Восточной частей страны.Шойгу отметил, что экономический потенциал Сибири остается нераскрытым, а ее экологически чистые природные территории дают возможность развития сельского хозяйства и туризма. Он добавил, что регионы Сибири богаты не только стратегически важными полезными ископаемыми, но и солнечной энергией, что дает возможность развивать возобновляемую энергетику.В августе Шойгу на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности - например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.

https://ria.ru/20210906/goroda-1748798185.html

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россия

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общество, сергей шойгу, единая россия, россия