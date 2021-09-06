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Шойгу рассказал, кого притянут новые города в Сибири
Шойгу рассказал, кого притянут новые города в Сибири - РИА Новости, 06.09.2021
Шойгу рассказал, кого притянут новые города в Сибири
Новые города в Сибири позволят притянуть соотечественников из-за рубежа, раскрыть экономический потенциал региона и уменьшить диспропорцию в его развитии в... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T00:23
2021-09-06T00:44
общество
сергей шойгу
единая россия
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новые города в Сибири позволят притянуть соотечественников из-за рубежа, раскрыть экономический потенциал региона и уменьшить диспропорцию в его развитии в сравнении с европейской частью России, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.По его словам, это позволит уменьшить диспропорции в развитии Западной и Восточной частей страны.Шойгу отметил, что экономический потенциал Сибири остается нераскрытым, а ее экологически чистые природные территории дают возможность развития сельского хозяйства и туризма. Он добавил, что регионы Сибири богаты не только стратегически важными полезными ископаемыми, но и солнечной энергией, что дает возможность развивать возобновляемую энергетику.В августе Шойгу на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности - например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.
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общество, сергей шойгу, единая россия, россия
00:23 06.09.2021 (обновлено: 00:44 06.09.2021)
 
Шойгу рассказал, кого притянут новые города в Сибири

Шойгу: новые города в Сибири притянут соотечественников из-за рубежа

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новые города в Сибири позволят притянуть соотечественников из-за рубежа, раскрыть экономический потенциал региона и уменьшить диспропорцию в его развитии в сравнении с европейской частью России, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Они как раз должны будут стать новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье. Такие центры дадут мощный импульс развитию Сибирского региона и, в конечном счете, - устойчивому развитию российской экономики", - сказал он в интервью РБК.
По его словам, это позволит уменьшить диспропорции в развитии Западной и Восточной частей страны.
Шойгу отметил, что экономический потенциал Сибири остается нераскрытым, а ее экологически чистые природные территории дают возможность развития сельского хозяйства и туризма. Он добавил, что регионы Сибири богаты не только стратегически важными полезными ископаемыми, но и солнечной энергией, что дает возможность развивать возобновляемую энергетику.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
00:07
Шойгу рассказал, где в Сибири могут построить новые города
В августе Шойгу на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности - например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.
Жилые дома - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
00:14
Шойгу предложил подумать о льготных кредитах для тех, кто поедет в Сибирь
 
ОбществоСергей ШойгуЕдиная РоссияРоссия
 
 
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