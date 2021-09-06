00:23 06.09.2021 (обновлено: 00:44 06.09.2021)
Шойгу рассказал, кого притянут новые города в Сибири
Шойгу: новые города в Сибири притянут соотечественников из-за рубежа
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новые города в Сибири позволят притянуть соотечественников из-за рубежа, раскрыть экономический потенциал региона и уменьшить диспропорцию в его развитии в сравнении с европейской частью России, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Они как раз должны будут стать новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье. Такие центры дадут мощный импульс развитию Сибирского региона и, в конечном счете, - устойчивому развитию российской экономики", - сказал он в интервью РБК.
По его словам, это позволит уменьшить диспропорции в развитии Западной и Восточной частей страны.
Шойгу отметил, что экономический потенциал Сибири остается нераскрытым, а ее экологически чистые природные территории дают возможность развития сельского хозяйства и туризма. Он добавил, что регионы Сибири богаты не только стратегически важными полезными ископаемыми, но и солнечной энергией, что дает возможность развивать возобновляемую энергетику.
В августе Шойгу на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности - например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.