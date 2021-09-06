Шойгу рассказал, где в Сибири могут построить новые города
Шойгу: новые города в Сибири могут построить между Братском и Красноярском
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новые города в Сибири могут построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Например, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста "Медь и электротехника". Там есть все возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью", - сказал он в интервью РБК.
По его словам, в этом же районе может быть создан кластер "Алюминиевая долина" для производства продукции высоких переделов по переработке алюминия.
"В районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья. Вокруг Лесосибирска имеется достаточный потенциал для создания кластера "Лес и строительные материалы" с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой", - отметил министр обороны.
В августе Шойгу на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности - например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.