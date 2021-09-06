https://ria.ru/20210906/goroda-1748798185.html

Шойгу рассказал, где в Сибири могут построить новые города

Шойгу рассказал, где в Сибири могут построить новые города - РИА Новости, 06.09.2021

Шойгу рассказал, где в Сибири могут построить новые города

Новые города в Сибири могут построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T00:07

2021-09-06T00:07

2021-09-06T00:07

общество

лесосибирск

канск

сергей шойгу

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новые города в Сибири могут построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.По его словам, в этом же районе может быть создан кластер "Алюминиевая долина" для производства продукции высоких переделов по переработке алюминия."В районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья. Вокруг Лесосибирска имеется достаточный потенциал для создания кластера "Лес и строительные материалы" с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой", - отметил министр обороны.В августе Шойгу на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности - например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.

https://ria.ru/20210904/gorod-1748669272.html

https://ria.ru/20210904/gorod-1748681216.html

лесосибирск

канск

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, лесосибирск, канск, сергей шойгу, владимир путин, единая россия, россия