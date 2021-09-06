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Прокуратура готовит новые иски о геноциде советского народа в годы войны
Прокуратура готовит новые иски о геноциде советского народа в годы войны - РИА Новости, 06.09.2021
Прокуратура готовит новые иски о геноциде советского народа в годы войны
Российские прокуроры готовят иски о признании геноцидом действий нацистов в годы войны в Брянской и Ростовской областях, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:22
2021-09-06T11:22
общество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
игорь краснов
россия
форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
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ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Российские прокуроры готовят иски о признании геноцидом действий нацистов в годы войны в Брянской и Ростовской областях, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы".Псковский областной суд по иску прокуратуры 27 августа признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области. В Псковской области были убиты более 75 тысяч мирных советских граждан, более 377 тысяч военнопленных, насильственно угнано на принудительные работы более 192 тысяч граждан СССР."Готовятся соответствующие материалы для направления в суды Брянской и Ростовской областей", - сказал Краснов.Он напомнил, что первый такой иск по факту расправы над мирными жителями и военнопленными в деревне Жестяная горка был удовлетворен Новгородским судом в октябре 2020 года.В июле ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве нацистами жителей Сальска в Ростовской области, оккупированного с 31 июля 1942 года по 21 января 1943 года. Согласно документам, оккупанты ежедневно привозили на территорию кирпичного завода №1 группы жителей, где их расстреливали и сбрасывали в котлованы и силосные ямы. На самом заводе они устроили концентрационный лагерь, где держали около 700 советских военнопленных. Всего, по данным ФСБ, гитлеровская карательная команда ЕК-12 СД расстреляла в Сальске свыше 3 тысяч человек.
https://ria.ru/20210531/voyna-1734898670.html
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общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), игорь краснов, россия, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
11:22 06.09.2021
 
Прокуратура готовит новые иски о геноциде советского народа в годы войны

Генпрокурор Краснов: готовим два новых иска о геноциде советского народа в годы войны

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Российские прокуроры готовят иски о признании геноцидом действий нацистов в годы войны в Брянской и Ростовской областях, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы".
Псковский областной суд по иску прокуратуры 27 августа признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области. В Псковской области были убиты более 75 тысяч мирных советских граждан, более 377 тысяч военнопленных, насильственно угнано на принудительные работы более 192 тысяч граждан СССР.
Финский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 12:06
ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов на Брянщине
"Готовятся соответствующие материалы для направления в суды Брянской и Ростовской областей", - сказал Краснов.
Он напомнил, что первый такой иск по факту расправы над мирными жителями и военнопленными в деревне Жестяная горка был удовлетворен Новгородским судом в октябре 2020 года.
В июле ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве нацистами жителей Сальска в Ростовской области, оккупированного с 31 июля 1942 года по 21 января 1943 года. Согласно документам, оккупанты ежедневно привозили на территорию кирпичного завода №1 группы жителей, где их расстреливали и сбрасывали в котлованы и силосные ямы. На самом заводе они устроили концентрационный лагерь, где держали около 700 советских военнопленных. Всего, по данным ФСБ, гитлеровская карательная команда ЕК-12 СД расстреляла в Сальске свыше 3 тысяч человек.
Здание Федеральной службы безопасности России (ФСБ России) на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 03:12
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве нацистами жителей Сальска
 
ОбществоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)Игорь КрасновРоссияФорум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
 
 
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