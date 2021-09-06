Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210906/fandomaty-1748822836.html
Глава РЭО Буцаев оценил проект об отмене НДФЛ на сдачу бутылок в фандоматы
Глава РЭО Буцаев оценил проект об отмене НДФЛ на сдачу бутылок в фандоматы - РИА Новости, 06.09.2021
Глава РЭО Буцаев оценил проект об отмене НДФЛ на сдачу бутылок в фандоматы
Граждане смогут получать деньги на счет от сдачи пластиковых и стеклянных бутылок в фандоматы, если будет отменен подоходный налог на эту сделку, сообщили РИА... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T10:32
2021-09-06T10:32
общество
совет федерации рф
денис буцаев
андрей кутепов
российский экологический оператор
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155753/95/1557539530_0:110:3000:1798_1920x0_80_0_0_b9d3cae0cdb1f9a3d69ab63a29cb9371.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Граждане смогут получать деньги на счет от сдачи пластиковых и стеклянных бутылок в фандоматы, если будет отменен подоходный налог на эту сделку, сообщили РИА Новости в Российском экологическом операторе (РЭО).Ранее в газете "Ведомости" было опубликована информация о том, что председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в правительство законопроект об отмене НДФЛ с доходов физлиц, полученных от реализации пластиковой и стеклянной тары."Сейчас при сдаче тары в фандоматы зачислять деньги напрямую на счет граждан невозможно. А все потому, что это фактически будет считаться доходом, а значит человеку, чтобы сдать бутылку и получить рубль на счет, нужно было бы предоставить документы (паспорт) и далее еще и заплатить НДФЛ. Это неудобно, поэтому сейчас фандоматы сразу начисляют бонусные рубли на счет транспортных карт вроде "Тройки" или отправляются в благотворительный фонд. Но, конечно, идея зачислять деньги сразу на счет была бы привлекательна для людей и еще больше стимулировала бы их к раздельному сбору", - приводится в сообщении мнение главы РЭО Дениса Буцаева.Компания отмечает, что отмена НДФЛ на макулатуру с 1 января 2019 года дала толчок к созданию крупных сетей пунктов приема макулатуры, в которых на возмездной основе у населения принимаются отходы бумаги и картона. По данным "Лиги переработчиков макулатуры" примерно на 20% выросло общее количество предприятий, осуществляющих заготовку макулатуры в России.Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту "Экология", это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла. Поэтому среди задач РЭО также, с одной стороны, создание системы вторичной переработки и вовлечение в оборот сырья для изготовления новой продукции и получения энергии, а с другой — стимулирование инвестиционной активности в сфере обращения с отходами.
https://realty.ria.ru/20210618/musor-1737410122.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155753/95/1557539530_229:0:2772:1907_1920x0_80_0_0_2cafe30baea2b8f4e5827e8bee6c1695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, совет федерации рф, денис буцаев, андрей кутепов, российский экологический оператор, россия
10:32 06.09.2021
 
Глава РЭО Буцаев оценил проект об отмене НДФЛ на сдачу бутылок в фандоматы

РЭО: отмена НДФЛ на сдачу бутылок сделает фандоматы источником прямого дохода для граждан

© РИА Новости / Алексей ФилипповДевушка сдает пластиковую бутылку в фандомат по сбору пластиковой и алюминиевой тары
Девушка сдает пластиковую бутылку в фандомат по сбору пластиковой и алюминиевой тары - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Граждане смогут получать деньги на счет от сдачи пластиковых и стеклянных бутылок в фандоматы, если будет отменен подоходный налог на эту сделку, сообщили РИА Новости в Российском экологическом операторе (РЭО).
Ранее в газете "Ведомости" было опубликована информация о том, что председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в правительство законопроект об отмене НДФЛ с доходов физлиц, полученных от реализации пластиковой и стеклянной тары.
Контейнеры для сбора отходов в одном из дворов в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Разделяем грамотно! Как правильно сортировать мусор
"Сейчас при сдаче тары в фандоматы зачислять деньги напрямую на счет граждан невозможно. А все потому, что это фактически будет считаться доходом, а значит человеку, чтобы сдать бутылку и получить рубль на счет, нужно было бы предоставить документы (паспорт) и далее еще и заплатить НДФЛ. Это неудобно, поэтому сейчас фандоматы сразу начисляют бонусные рубли на счет транспортных карт вроде "Тройки" или отправляются в благотворительный фонд. Но, конечно, идея зачислять деньги сразу на счет была бы привлекательна для людей и еще больше стимулировала бы их к раздельному сбору", - приводится в сообщении мнение главы РЭО Дениса Буцаева.
Компания отмечает, что отмена НДФЛ на макулатуру с 1 января 2019 года дала толчок к созданию крупных сетей пунктов приема макулатуры, в которых на возмездной основе у населения принимаются отходы бумаги и картона. По данным "Лиги переработчиков макулатуры" примерно на 20% выросло общее количество предприятий, осуществляющих заготовку макулатуры в России.
Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту "Экология", это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла. Поэтому среди задач РЭО также, с одной стороны, создание системы вторичной переработки и вовлечение в оборот сырья для изготовления новой продукции и получения энергии, а с другой — стимулирование инвестиционной активности в сфере обращения с отходами.
Разделяй с умом
21 июня, 15:30
Разделяй с умомВ игре "Разделяй с умом" вы сможете потренироваться сортировать отходы правильно. Ваша задача — отправить предмет в подходящий контейнер
 
ОбществоСовет Федерации РФДенис БуцаевАндрей КутеповРоссийский экологический операторРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
03:39"Высокоточные комплексы" планируют создать колесный танк со 125-мм пушкой
03:35Врач посоветовала продукт для зрения и улучшения работы кишечника
Лента новостейМолния