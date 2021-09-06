https://ria.ru/20210906/erdogan-1748945772.html

Эрдоган написал новую книгу

Эрдоган написал новую книгу - РИА Новости, 06.09.2021

Эрдоган написал новую книгу

Продажа книги президента Турции Тайипа Эрдогана "Более справедливый мир возможен" началась в стране в понедельник, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T23:29

2021-09-06T23:29

2021-09-06T23:29

в мире

реджеп тайип эрдоган

оон

турция

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АНКАРА, 6 сен - РИА Новости. Продажа книги президента Турции Тайипа Эрдогана "Более справедливый мир возможен" началась в стране в понедельник, передает агентство Anadolu.В книге Эрдоган акцентирует внимание на проблемах глобальной политики, в частности, на несправедливости, миграционном кризисе, международном терроризме и исламофобии, дискриминации и двойных стандартах.Президент Турции считает, что Совбез ООН нуждается в фундаментальных изменениях и продолжает призывать к реформе на основе принципа "мир больше пяти (постоянных членов Совбеза ООН)". По словам Эрдогана, "цель Турции – установить систему, в которой сила за тем, кто прав, а не наоборот – прав тот, кто силен".Институты, ответственные за установление глобальной справедливости, работают по инерции, говорится в книге. Решить современные проблемы посредством институтов, сформированных в соответствии с требованиями прошлого, невозможно, более того, очевидно, что эти институты создают новые проблемы, утверждает турецкий лидер."В нашем понимании именно справедливость обеспечит миропорядок, спасение мира и его счастье. Необходим глобальный порядок, который обеспечит уверенность и надежду на формирование более справедливого мира", – пишет он.Все доходы от книги, переведенной на английский, арабский, немецкий, французский, русский и испанский языки, будут переданы Управлению по чрезвычайным ситуациям Турции.

https://ria.ru/20210829/erdogan-1747731686.html

https://ria.ru/20210829/s400-1747726391.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, реджеп тайип эрдоган, оон, турция