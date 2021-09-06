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Эрдоган написал новую книгу
Эрдоган написал новую книгу - РИА Новости, 06.09.2021
Эрдоган написал новую книгу
Продажа книги президента Турции Тайипа Эрдогана "Более справедливый мир возможен" началась в стране в понедельник, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T23:29
2021-09-06T23:29
в мире
реджеп тайип эрдоган
оон
турция
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АНКАРА, 6 сен - РИА Новости. Продажа книги президента Турции Тайипа Эрдогана "Более справедливый мир возможен" началась в стране в понедельник, передает агентство Anadolu.В книге Эрдоган акцентирует внимание на проблемах глобальной политики, в частности, на несправедливости, миграционном кризисе, международном терроризме и исламофобии, дискриминации и двойных стандартах.Президент Турции считает, что Совбез ООН нуждается в фундаментальных изменениях и продолжает призывать к реформе на основе принципа "мир больше пяти (постоянных членов Совбеза ООН)". По словам Эрдогана, "цель Турции – установить систему, в которой сила за тем, кто прав, а не наоборот – прав тот, кто силен".Институты, ответственные за установление глобальной справедливости, работают по инерции, говорится в книге. Решить современные проблемы посредством институтов, сформированных в соответствии с требованиями прошлого, невозможно, более того, очевидно, что эти институты создают новые проблемы, утверждает турецкий лидер."В нашем понимании именно справедливость обеспечит миропорядок, спасение мира и его счастье. Необходим глобальный порядок, который обеспечит уверенность и надежду на формирование более справедливого мира", – пишет он.Все доходы от книги, переведенной на английский, арабский, немецкий, французский, русский и испанский языки, будут переданы Управлению по чрезвычайным ситуациям Турции.
https://ria.ru/20210829/erdogan-1747731686.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, оон, турция
23:29 06.09.2021
 
Эрдоган написал новую книгу

Книгу президента Турции Эрдогана о более справедливом мире начали продавать в Турции

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 6 сен - РИА Новости. Продажа книги президента Турции Тайипа Эрдогана "Более справедливый мир возможен" началась в стране в понедельник, передает агентство Anadolu.
В книге Эрдоган акцентирует внимание на проблемах глобальной политики, в частности, на несправедливости, миграционном кризисе, международном терроризме и исламофобии, дискриминации и двойных стандартах.
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Президент Турции считает, что Совбез ООН нуждается в фундаментальных изменениях и продолжает призывать к реформе на основе принципа "мир больше пяти (постоянных членов Совбеза ООН)". По словам Эрдогана, "цель Турции – установить систему, в которой сила за тем, кто прав, а не наоборот – прав тот, кто силен".
Институты, ответственные за установление глобальной справедливости, работают по инерции, говорится в книге. Решить современные проблемы посредством институтов, сформированных в соответствии с требованиями прошлого, невозможно, более того, очевидно, что эти институты создают новые проблемы, утверждает турецкий лидер.
"В нашем понимании именно справедливость обеспечит миропорядок, спасение мира и его счастье. Необходим глобальный порядок, который обеспечит уверенность и надежду на формирование более справедливого мира", – пишет он.
Все доходы от книги, переведенной на английский, арабский, немецкий, французский, русский и испанский языки, будут переданы Управлению по чрезвычайным ситуациям Турции.
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