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В Госдуме призвали бороться с партиями-двойниками
В Госдуме призвали бороться с партиями-двойниками - РИА Новости, 06.09.2021
В Госдуме призвали бороться с партиями-двойниками
Первый замглавы комитета по регламенту ГД и заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов заявил РИА Новости, что прежде чем начинать борьбу РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:56
2021-09-06T16:56
политика
санкт-петербург
олег нилов
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
борис вишневский
элла памфилова
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Первый замглавы комитета по регламенту ГД и заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов заявил РИА Новости, что прежде чем начинать борьбу с кандидатами-двойниками на выборах, необходимо принять меры против "фейковых партий".Ранее депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский показал предвыборный плакат с его "двойниками". По одному с ним округу на выборы идут еще два Бориса Вишневских."Можно и нужно посмотреть на этот вопрос не только с участием фейковых кандидатов-одномандатников. Посмотрите, сколько фейковых партий. Социалистических, коммунистических. Происходит то же самое, (что и с кандидатами - ред.) только в масштабах всероссийских. Давайте посмотрим, были ли они партиями, есть ли у них право называться партиями, или это фейковые структуры, созданные под выборы, чтобы распылить электорат. Призываю начинать с главного, а потом дойдем и до частностей", - заявил Нилов.Кроме того, он отметил, что глава ЦИК постоянно общается с представителями партий в комиссии и главой государства, поэтому может повлиять на законодательный процесс в этой области."Можно проверять, кто пользовался каким названием партии. Какая девичья фамилия "Партии Роста"? Это был "Союз правых сил". Указывать это надо? А почему нет, если нужно показывать данные граждан, которые занимаются очковтирательством. В случае с Вишневским легче разобраться, потому что это один человек, а систему трогать страшновато", - добавил он.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя ситуацию, заявила, что Центризбирком после выборов в сентябре подготовит рекомендации для законодателей по борьбе с использованием в ходе избирательных кампаний технологий использования кандидатов-двойников. Она отметила, что участие в выборном процессе кандидатов-двойников является грязной политической технологией, которая далека от реальной конкуренции, поэтому с ней необходимо бороться имеющимися методами. Она подчеркнула, что если кандидат-двойник подает все документы правильно, то отказать в регистрации ему нельзя. Поэтому ЦИК борется с такими проявлениями грязной политической борьбы иными методами.Она отметила, что разослала письмо во все комиссии с тем, что если человек сменил фамилию, "буквально год назад, скажем, был Ивановым Иваном Ивановичем, а стал, например, Вишневским, то эта информация будет вывешена, чтобы люди видели, кем человек был вчера".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
https://ria.ru/20210906/dvoyniki-1748891657.html
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политика, санкт-петербург, олег нилов, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, борис вишневский, элла памфилова, партия "справедливая россия - за правду"
16:56 06.09.2021
 
В Госдуме призвали бороться с партиями-двойниками

Депутат "Справедливой России" Нилов призвал принять меры против "фейковых партий"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Первый замглавы комитета по регламенту ГД и заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов заявил РИА Новости, что прежде чем начинать борьбу с кандидатами-двойниками на выборах, необходимо принять меры против "фейковых партий".
Ранее депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский показал предвыборный плакат с его "двойниками". По одному с ним округу на выборы идут еще два Бориса Вишневских.
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"Можно и нужно посмотреть на этот вопрос не только с участием фейковых кандидатов-одномандатников. Посмотрите, сколько фейковых партий. Социалистических, коммунистических. Происходит то же самое, (что и с кандидатами - ред.) только в масштабах всероссийских. Давайте посмотрим, были ли они партиями, есть ли у них право называться партиями, или это фейковые структуры, созданные под выборы, чтобы распылить электорат. Призываю начинать с главного, а потом дойдем и до частностей", - заявил Нилов.
Кроме того, он отметил, что глава ЦИК постоянно общается с представителями партий в комиссии и главой государства, поэтому может повлиять на законодательный процесс в этой области.
"Можно проверять, кто пользовался каким названием партии. Какая девичья фамилия "Партии Роста"? Это был "Союз правых сил". Указывать это надо? А почему нет, если нужно показывать данные граждан, которые занимаются очковтирательством. В случае с Вишневским легче разобраться, потому что это один человек, а систему трогать страшновато", - добавил он.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя ситуацию, заявила, что Центризбирком после выборов в сентябре подготовит рекомендации для законодателей по борьбе с использованием в ходе избирательных кампаний технологий использования кандидатов-двойников. Она отметила, что участие в выборном процессе кандидатов-двойников является грязной политической технологией, которая далека от реальной конкуренции, поэтому с ней необходимо бороться имеющимися методами. Она подчеркнула, что если кандидат-двойник подает все документы правильно, то отказать в регистрации ему нельзя. Поэтому ЦИК борется с такими проявлениями грязной политической борьбы иными методами.
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Она отметила, что разослала письмо во все комиссии с тем, что если человек сменил фамилию, "буквально год назад, скажем, был Ивановым Иваном Ивановичем, а стал, например, Вишневским, то эта информация будет вывешена, чтобы люди видели, кем человек был вчера".
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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Выборы в Государственную думу — 2021
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ПолитикаСанкт-ПетербургОлег НиловГосдума РФЦИК РФВыборы в Государственную думуБорис ВишневскийЭлла ПамфиловаПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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