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Памфилова предложила кандидатам-двойникам сняться с выборов в Петербурге
Памфилова предложила кандидатам-двойникам сняться с выборов в Петербурге - РИА Новости, 06.09.2021
Памфилова предложила кандидатам-двойникам сняться с выборов в Петербурге
Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила избиркому Петербурга заменить плакат с кандидатами-двойниками, а самим претендентам — сняться с выборов. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:17
2021-09-06T18:19
санкт-петербург
политика
выборы
цик рф
борис вишневский
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила избиркому Петербурга заменить плакат с кандидатами-двойниками, а самим претендентам — сняться с выборов.Ранее депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский показал предвыборный плакат с его "двойниками". По одному с ним округу выдвигаются два его полных тезки. "Вот это апофеоз грязных технологий, которыми фонтанирует Санкт-Петербург", — сказала Памфилова на заседании ЦИК. Она напомнила, что факт смены фамилии и имени отражается в бюллетене."Есть такое предложение: обяжите вот эти комиссии окружные, где у них принимали документы, пусть они их пригласят и сфотографируют в том виде, в котором они есть. Заменить, дезавуировать этот плакат, …сфотографировать их в том виде, пока есть такая возможность", — подчеркнула председатель ЦИК, обращаясь по видео-конференц-связи к руководству избиркома Санкт-Петербурга.Самим кандидатам-двойникам она предложила отказаться от выдвижения. "Если у вас остатки совести остались, соберите их в узелочек и снимитесь, пока есть такая возможность. И никогда не подавайте руки тем политтехнологам, которые толкнули вас на такие вещи, за которые вам будет стыдно перед своими детьми, соседями, коллегами, родственниками", — отметила Памфилова.Она добавила, что ЦИК после кампании подготовит рекомендации для законодателей по борьбе с использованием этого метода.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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санкт-петербург, политика, выборы, цик рф, борис вишневский, элла памфилова, россия
16:17 06.09.2021 (обновлено: 18:19 06.09.2021)
 
Памфилова предложила кандидатам-двойникам сняться с выборов в Петербурге

Памфилова предложила кандидатам-двойникам Вишневского в Петербурге сняться с выборов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила избиркому Петербурга заменить плакат с кандидатами-двойниками, а самим претендентам — сняться с выборов.
Ранее депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский показал предвыборный плакат с его "двойниками". По одному с ним округу выдвигаются два его полных тезки.
"Вот это апофеоз грязных технологий, которыми фонтанирует Санкт-Петербург", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она напомнила, что факт смены фамилии и имени отражается в бюллетене.
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"Есть такое предложение: обяжите вот эти комиссии окружные, где у них принимали документы, пусть они их пригласят и сфотографируют в том виде, в котором они есть. Заменить, дезавуировать этот плакат, …сфотографировать их в том виде, пока есть такая возможность", — подчеркнула председатель ЦИК, обращаясь по видео-конференц-связи к руководству избиркома Санкт-Петербурга.
Самим кандидатам-двойникам она предложила отказаться от выдвижения.
"Если у вас остатки совести остались, соберите их в узелочек и снимитесь, пока есть такая возможность. И никогда не подавайте руки тем политтехнологам, которые толкнули вас на такие вещи, за которые вам будет стыдно перед своими детьми, соседями, коллегами, родственниками", — отметила Памфилова.
Она добавила, что ЦИК после кампании подготовит рекомендации для законодателей по борьбе с использованием этого метода.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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