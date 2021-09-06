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В Волгограде избили чернокожего диджея за отказ поставить песню
В Волгограде избили чернокожего диджея за отказ поставить песню - РИА Новости, 06.09.2021
В Волгограде избили чернокожего диджея за отказ поставить песню
Полиция проводит проверку после избиения чернокожего диджея в одном из баров в Волгограде за то, что он отказался поставить трек посетителя, сообщили... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:32
2021-09-06T12:22
происшествия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 6 сен — РИА Новости. Полиция проводит проверку после избиения чернокожего диджея в одном из баров в Волгограде за то, что он отказался поставить трек посетителя, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.Диджей Flavio в своем Instagram накануне рассказал, что его избил один из посетителей бара, где он работает."Получилось так, что я стоял, играл в одном из заведений города и внезапно какой-то человек &lt;…&gt; Он подходит &lt;…&gt; И он борзо: "Эй, ты, поставь этот трек". Я: "Чувак, ты должен следить за своими манерами &lt;…&gt;". Сказал, что не поставлю этот трек, у меня его нет и не хочу &lt;…&gt; Он начал меня толкать &lt;…&gt; В этот момент я ляпнул что-то лишнее &lt;…&gt; После этого он меня ударил, я его ударил в ответ. И он бросок сделал. Я лежал на полу", — говорит на видео диджей. По его словам, посетитель продолжил бить его, в том числе колбой от кальяна по голове.Диджей обратился в больницу, его госпитализировали с сотрясением головного мозга. Проводится проверка.После ЧП владелец бара на своей странице в Instagram объявил, что принял решение о временном закрытии заведения из-за происшедшего, так как у него "нет возможности работать, нет желания" и он "чувствует свою ответственность".
https://ria.ru/20210830/pokushenie-1747820181.html
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происшествия, волгоградская область, волгоград, россия
11:32 06.09.2021 (обновлено: 12:22 06.09.2021)
 
В Волгограде избили чернокожего диджея за отказ поставить песню

Чернокожего диджея избили в Волгограде за отказ поставить песню, полиция проводит проверку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛГОГРАД, 6 сен — РИА Новости. Полиция проводит проверку после избиения чернокожего диджея в одном из баров в Волгограде за то, что он отказался поставить трек посетителя, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Диджей Flavio в своем Instagram накануне рассказал, что его избил один из посетителей бара, где он работает.
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"Получилось так, что я стоял, играл в одном из заведений города и внезапно какой-то человек <…> Он подходит <…> И он борзо: "Эй, ты, поставь этот трек". Я: "Чувак, ты должен следить за своими манерами <…>". Сказал, что не поставлю этот трек, у меня его нет и не хочу <…> Он начал меня толкать <…> В этот момент я ляпнул что-то лишнее <…> После этого он меня ударил, я его ударил в ответ. И он бросок сделал. Я лежал на полу", — говорит на видео диджей. По его словам, посетитель продолжил бить его, в том числе колбой от кальяна по голове.
Диджей обратился в больницу, его госпитализировали с сотрясением головного мозга. Проводится проверка.
После ЧП владелец бара на своей странице в Instagram объявил, что принял решение о временном закрытии заведения из-за происшедшего, так как у него "нет возможности работать, нет желания" и он "чувствует свою ответственность".
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