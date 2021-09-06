https://ria.ru/20210906/didzheya-1748834691.html

В Волгограде избили чернокожего диджея за отказ поставить песню

В Волгограде избили чернокожего диджея за отказ поставить песню - РИА Новости, 06.09.2021

В Волгограде избили чернокожего диджея за отказ поставить песню

Полиция проводит проверку после избиения чернокожего диджея в одном из баров в Волгограде за то, что он отказался поставить трек посетителя, сообщили... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:32

2021-09-06T11:32

2021-09-06T12:22

происшествия

волгоградская область

волгоград

россия

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ВОЛГОГРАД, 6 сен — РИА Новости. Полиция проводит проверку после избиения чернокожего диджея в одном из баров в Волгограде за то, что он отказался поставить трек посетителя, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.Диджей Flavio в своем Instagram накануне рассказал, что его избил один из посетителей бара, где он работает."Получилось так, что я стоял, играл в одном из заведений города и внезапно какой-то человек <…> Он подходит <…> И он борзо: "Эй, ты, поставь этот трек". Я: "Чувак, ты должен следить за своими манерами <…>". Сказал, что не поставлю этот трек, у меня его нет и не хочу <…> Он начал меня толкать <…> В этот момент я ляпнул что-то лишнее <…> После этого он меня ударил, я его ударил в ответ. И он бросок сделал. Я лежал на полу", — говорит на видео диджей. По его словам, посетитель продолжил бить его, в том числе колбой от кальяна по голове.Диджей обратился в больницу, его госпитализировали с сотрясением головного мозга. Проводится проверка.После ЧП владелец бара на своей странице в Instagram объявил, что принял решение о временном закрытии заведения из-за происшедшего, так как у него "нет возможности работать, нет желания" и он "чувствует свою ответственность".

https://ria.ru/20210830/pokushenie-1747820181.html

https://ria.ru/20210830/dtp-1747788265.html

волгоградская область

волгоград

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, волгоградская область, волгоград, россия