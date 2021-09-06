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В Дагестане накажут замдиректора школы, не пускавшего учениц без косынок
В Дагестане накажут замдиректора школы, не пускавшего учениц без косынок - РИА Новости, 06.09.2021
В Дагестане накажут замдиректора школы, не пускавшего учениц без косынок
Власти Кайтагского района Дагестана привлекут к ответственности заместителя директора Маджалисской школы, который не пускал на занятия учениц без косынок,... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:28
2021-09-06T17:53
происшествия
образование - общество
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 6 сен — РИА Новости. Власти Кайтагского района Дагестана привлекут к ответственности заместителя директора Маджалисской школы, который не пускал на занятия учениц без косынок, сообщили РИА Новости в пресс-службе местной администрации.Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором видно, что мужчина запрещает входить в учебное заведение девочкам без головного убора. Школьниц в белых косынках допустили к урокам.В администрации района рассказали, что замдиректора по воспитательной работе Адамкади Курбанкадиев превысил полномочия, хотя его предупреждали ранее, и заверили, что он будет наказан. В пресс-службе добавили, что головной убор действительно может быть частью школьной формы."Но насильно заставлять носить косынку никого не будут, а тем более не будут отстранять от уроков", — заключило руководство района. В Минобразования Дагестана в свою очередь указали на многочисленные жалобы от родителей на введение обязательных головных уборов для девочек. В ведомстве отметили, что требования к одежде учеников должны приниматься всеми участниками образовательного процесса и учитывать материальные возможности малообеспеченных и многодетных семей.
https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739295303.html
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происшествия, образование - общество, республика дагестан
16:28 06.09.2021 (обновлено: 17:53 06.09.2021)
 
В Дагестане накажут замдиректора школы, не пускавшего учениц без косынок

В Дагестане накажут замдиректора школы, не допускавшего к занятиям учениц без косынок

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВид на город Дербент от крепости Нарын-кала
Вид на город Дербент от крепости Нарын-кала - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МАХАЧКАЛА, 6 сен — РИА Новости. Власти Кайтагского района Дагестана привлекут к ответственности заместителя директора Маджалисской школы, который не пускал на занятия учениц без косынок, сообщили РИА Новости в пресс-службе местной администрации.
Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором видно, что мужчина запрещает входить в учебное заведение девочкам без головного убора. Школьниц в белых косынках допустили к урокам.
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В администрации района рассказали, что замдиректора по воспитательной работе Адамкади Курбанкадиев превысил полномочия, хотя его предупреждали ранее, и заверили, что он будет наказан. В пресс-службе добавили, что головной убор действительно может быть частью школьной формы.
"Но насильно заставлять носить косынку никого не будут, а тем более не будут отстранять от уроков", — заключило руководство района.
В Минобразования Дагестана в свою очередь указали на многочисленные жалобы от родителей на введение обязательных головных уборов для девочек. В ведомстве отметили, что требования к одежде учеников должны приниматься всеми участниками образовательного процесса и учитывать материальные возможности малообеспеченных и многодетных семей.
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