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Наука
https://ria.ru/20210906/cherep-1748824235.html
В пещере "Таврида" в Крыму нашли череп гигантской ископаемой гиены
В пещере "Таврида" в Крыму нашли череп гигантской ископаемой гиены - РИА Новости, 06.09.2021
В пещере "Таврида" в Крыму нашли череп гигантской ископаемой гиены
Ученые Крымского федерального университета и Российской академии наук впервые на территории Европы нашли почти полный череп ископаемой гигантской гиены... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T10:40
2021-09-06T10:40
наука
республика крым
открытия - риа наука
уральское отделение ран
крымский федеральный университет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Ученые Крымского федерального университета и Российской академии наук впервые на территории Европы нашли почти полный череп ископаемой гигантской гиены пахикрокуты, а также сохранившийся клык саблезубой кошки гомотерии, сообщила пресс-служба университета."Гиена, которой принадлежал череп, занимает промежуточное эволюционное положение между поздними европейскими гиенами и более ранними азиатскими. Благодаря новым находкам у нас появился шанс, наконец, определить, какое положение древняя гиена из Крыма занимает на эволюционном древе гиен Евразии. А целый клык гомотерия, достигающий почти 10 см, позволяет уточнить список саблезубых хищников Восточной Европы в раннем плейстоцене (1,8 – 0,8 миллиона лет). Обычно такие хрупкие ископаемые объекты за миллионы лет успевают поломаться, и нам остаются одни обломки, поэтому целый клык – тоже большая удача", – рассказал старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Дмитрий Гимранов, слова которого приводит пресс-служба вуза.По его словам, до этого палеонтологи находили в Европе только фрагменты черепов и отдельные зубы ископаемой гиены. Ранее в России был найден только один такой череп в Забайкалье, а во всем мире известно еще два аналогичных из Китая. Другими уникальными экземплярами, найденными в этом сезоне, стали частично сохранившийся череп древней рыси и клык саблезубой кошки Homotherium.Палеонтологические работы в пещере "Таврида" проводятся в рамках договора о сотрудничестве между Крымским федеральным университетом и Палеонтологическим институтом имени А.А. Борисяка РАН.
https://ria.ru/20201124/tavrida-1586071646.html
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республика крым, открытия - риа наука, уральское отделение ран, крымский федеральный университет
10:40 06.09.2021
 
В пещере "Таврида" в Крыму нашли череп гигантской ископаемой гиены

Палеонтологи нашли череп гигантской ископаемой гиены в пещере "Таврида" в Крыму

© Фото : пресс-служба КФУЧереп ископаемой гигантской гиены пахикрокуты
Череп ископаемой гигантской гиены пахикрокуты - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : пресс-служба КФУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Ученые Крымского федерального университета и Российской академии наук впервые на территории Европы нашли почти полный череп ископаемой гигантской гиены пахикрокуты, а также сохранившийся клык саблезубой кошки гомотерии, сообщила пресс-служба университета.
"Гиена, которой принадлежал череп, занимает промежуточное эволюционное положение между поздними европейскими гиенами и более ранними азиатскими. Благодаря новым находкам у нас появился шанс, наконец, определить, какое положение древняя гиена из Крыма занимает на эволюционном древе гиен Евразии. А целый клык гомотерия, достигающий почти 10 см, позволяет уточнить список саблезубых хищников Восточной Европы в раннем плейстоцене (1,8 – 0,8 миллиона лет). Обычно такие хрупкие ископаемые объекты за миллионы лет успевают поломаться, и нам остаются одни обломки, поэтому целый клык – тоже большая удача", – рассказал старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Дмитрий Гимранов, слова которого приводит пресс-служба вуза.
Ученые КФУ совместно с коллегами из Москвы и Екатеринбурга при новом исследовании пещеры “Таврида” обнаружили зубы древнего носорога стефаноринуса - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября 2020, 13:21Наука
Палеонтологи обнаружили в пещере "Таврида" скелеты новых обитателей
По его словам, до этого палеонтологи находили в Европе только фрагменты черепов и отдельные зубы ископаемой гиены. Ранее в России был найден только один такой череп в Забайкалье, а во всем мире известно еще два аналогичных из Китая. Другими уникальными экземплярами, найденными в этом сезоне, стали частично сохранившийся череп древней рыси и клык саблезубой кошки Homotherium.
Палеонтологические работы в пещере "Таврида" проводятся в рамках договора о сотрудничестве между Крымским федеральным университетом и Палеонтологическим институтом имени А.А. Борисяка РАН.
Исследование пещеры “Таврида” - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля 2020, 15:31
В крымской пещере "Таврида" нашли редкие минералы
 
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