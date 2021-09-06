https://ria.ru/20210906/cherep-1748824235.html

В пещере "Таврида" в Крыму нашли череп гигантской ископаемой гиены

В пещере "Таврида" в Крыму нашли череп гигантской ископаемой гиены - РИА Новости, 06.09.2021

В пещере "Таврида" в Крыму нашли череп гигантской ископаемой гиены

Ученые Крымского федерального университета и Российской академии наук впервые на территории Европы нашли почти полный череп ископаемой гигантской гиены... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T10:40

2021-09-06T10:40

2021-09-06T10:40

наука

республика крым

открытия - риа наука

уральское отделение ран

крымский федеральный университет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Ученые Крымского федерального университета и Российской академии наук впервые на территории Европы нашли почти полный череп ископаемой гигантской гиены пахикрокуты, а также сохранившийся клык саблезубой кошки гомотерии, сообщила пресс-служба университета."Гиена, которой принадлежал череп, занимает промежуточное эволюционное положение между поздними европейскими гиенами и более ранними азиатскими. Благодаря новым находкам у нас появился шанс, наконец, определить, какое положение древняя гиена из Крыма занимает на эволюционном древе гиен Евразии. А целый клык гомотерия, достигающий почти 10 см, позволяет уточнить список саблезубых хищников Восточной Европы в раннем плейстоцене (1,8 – 0,8 миллиона лет). Обычно такие хрупкие ископаемые объекты за миллионы лет успевают поломаться, и нам остаются одни обломки, поэтому целый клык – тоже большая удача", – рассказал старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Дмитрий Гимранов, слова которого приводит пресс-служба вуза.По его словам, до этого палеонтологи находили в Европе только фрагменты черепов и отдельные зубы ископаемой гиены. Ранее в России был найден только один такой череп в Забайкалье, а во всем мире известно еще два аналогичных из Китая. Другими уникальными экземплярами, найденными в этом сезоне, стали частично сохранившийся череп древней рыси и клык саблезубой кошки Homotherium.Палеонтологические работы в пещере "Таврида" проводятся в рамках договора о сотрудничестве между Крымским федеральным университетом и Палеонтологическим институтом имени А.А. Борисяка РАН.

https://ria.ru/20201124/tavrida-1586071646.html

https://ria.ru/20200729/1575113946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, открытия - риа наука, уральское отделение ран, крымский федеральный университет