В пещере "Таврида" в Крыму нашли череп гигантской ископаемой гиены
Палеонтологи нашли череп гигантской ископаемой гиены в пещере "Таврида" в Крыму
© Фото : пресс-служба КФУЧереп ископаемой гигантской гиены пахикрокуты
© Фото : пресс-служба КФУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Ученые Крымского федерального университета и Российской академии наук впервые на территории Европы нашли почти полный череп ископаемой гигантской гиены пахикрокуты, а также сохранившийся клык саблезубой кошки гомотерии, сообщила пресс-служба университета.
"Гиена, которой принадлежал череп, занимает промежуточное эволюционное положение между поздними европейскими гиенами и более ранними азиатскими. Благодаря новым находкам у нас появился шанс, наконец, определить, какое положение древняя гиена из Крыма занимает на эволюционном древе гиен Евразии. А целый клык гомотерия, достигающий почти 10 см, позволяет уточнить список саблезубых хищников Восточной Европы в раннем плейстоцене (1,8 – 0,8 миллиона лет). Обычно такие хрупкие ископаемые объекты за миллионы лет успевают поломаться, и нам остаются одни обломки, поэтому целый клык – тоже большая удача", – рассказал старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Дмитрий Гимранов, слова которого приводит пресс-служба вуза.
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По его словам, до этого палеонтологи находили в Европе только фрагменты черепов и отдельные зубы ископаемой гиены. Ранее в России был найден только один такой череп в Забайкалье, а во всем мире известно еще два аналогичных из Китая. Другими уникальными экземплярами, найденными в этом сезоне, стали частично сохранившийся череп древней рыси и клык саблезубой кошки Homotherium.
Палеонтологические работы в пещере "Таврида" проводятся в рамках договора о сотрудничестве между Крымским федеральным университетом и Палеонтологическим институтом имени А.А. Борисяка РАН.
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