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Космический корабль "Буран" вернут из Казахстана в Россию

Космический корабль "Буран" вернут из Казахстана в Россию - РИА Новости, 06.09.2021

Космический корабль "Буран" вернут из Казахстана в Россию

Научно-производственное объединение "Молния", разработавшее многоразовый космический корабль "Буран", сообщило о принятых решениях по транспортировке второго... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:30

2021-09-06T16:30

2021-09-06T16:36

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Научно-производственное объединение "Молния", разработавшее многоразовый космический корабль "Буран", сообщило о принятых решениях по транспортировке второго летного корабля с космодрома Байконур в Россию."Представители НПО "Молния" побывали на космодроме Байконур. Целью поездки стал осмотр орбитального корабля "Буран" и его технологического макета, а также ангара (монтажно-заправочный комплекс на площадке 112А - ред.), где хранятся изделия, для решения вопросов последующей транспортировки орбитального корабля на территорию нашей страны", - говорится в сообщении на сайте предприятия.Отмечается, что на встрече с представителями "Роскосмоса", Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и неназванной транспортной компании обсуждалась возможность перемещения "Бурана" и его макета из ангара без повреждения и серьезного демонтажа объектов."По итогам встречи решено, что разборку, транспортировку и последующую сборку корабля и макета необходимо проводить под авторским надзором НПО "Молния" как предприятия-разработчика орбитального корабля", - говорится в сообщении.В мае 2021 года источник РИА Новости на космодроме Байконур рассказал, что на хранящемся на Байконуре корабле "Буран" появились надписи "Добро", "Юра, мы приехали", "Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле", а также оставлены четыре подписи - видимо, авторов граффити.После такого акта вандализма, заявили в "Роскосмосе", РФ поднимет вопрос сохранения объектов на Байконуре на ближайшем заседании двусторонней межправительственной комиссии. В госкорпорации отметили, что возьмут "Буран" под охрану и готовы забрать корабль и его макет в музей.Первый летный корабль "Буран", который совершил единственный полет в 1988 году, был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом корабля также находится на Байконуре и является предметом судебных разбирательств.Третий, недостроенный экземпляр находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями - в Германии. Еще один макет "Бурана" долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК "Энергия" на космодроме, другой ныне находится на ВДНХ в Москве.

https://ria.ru/20210904/rogozin-1748724444.html

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в мире, казахстан, байконур (город), москва, роскосмос, ркк "энергия", космос - риа наука, нпо "молния", россия