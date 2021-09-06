Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210906/buran-1748895959.html
Космический корабль "Буран" вернут из Казахстана в Россию
Космический корабль "Буран" вернут из Казахстана в Россию - РИА Новости, 06.09.2021
Космический корабль "Буран" вернут из Казахстана в Россию
Научно-производственное объединение "Молния", разработавшее многоразовый космический корабль "Буран", сообщило о принятых решениях по транспортировке второго... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:30
2021-09-06T16:36
в мире
казахстан
байконур (город)
москва
роскосмос
ркк "энергия"
космос - риа наука
нпо "молния"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572253943_0:45:2260:1316_1920x0_80_0_0_fdf3c412b93b618aa9460527052040ac.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Научно-производственное объединение "Молния", разработавшее многоразовый космический корабль "Буран", сообщило о принятых решениях по транспортировке второго летного корабля с космодрома Байконур в Россию."Представители НПО "Молния" побывали на космодроме Байконур. Целью поездки стал осмотр орбитального корабля "Буран" и его технологического макета, а также ангара (монтажно-заправочный комплекс на площадке 112А - ред.), где хранятся изделия, для решения вопросов последующей транспортировки орбитального корабля на территорию нашей страны", - говорится в сообщении на сайте предприятия.Отмечается, что на встрече с представителями "Роскосмоса", Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и неназванной транспортной компании обсуждалась возможность перемещения "Бурана" и его макета из ангара без повреждения и серьезного демонтажа объектов."По итогам встречи решено, что разборку, транспортировку и последующую сборку корабля и макета необходимо проводить под авторским надзором НПО "Молния" как предприятия-разработчика орбитального корабля", - говорится в сообщении.В мае 2021 года источник РИА Новости на космодроме Байконур рассказал, что на хранящемся на Байконуре корабле "Буран" появились надписи "Добро", "Юра, мы приехали", "Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле", а также оставлены четыре подписи - видимо, авторов граффити.После такого акта вандализма, заявили в "Роскосмосе", РФ поднимет вопрос сохранения объектов на Байконуре на ближайшем заседании двусторонней межправительственной комиссии. В госкорпорации отметили, что возьмут "Буран" под охрану и готовы забрать корабль и его макет в музей.Первый летный корабль "Буран", который совершил единственный полет в 1988 году, был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом корабля также находится на Байконуре и является предметом судебных разбирательств.Третий, недостроенный экземпляр находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями - в Германии. Еще один макет "Бурана" долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК "Энергия" на космодроме, другой ныне находится на ВДНХ в Москве.
https://ria.ru/20210904/rogozin-1748724444.html
https://ria.ru/20210904/soyuz-1748725294.html
https://ria.ru/20210904/observatoriya-1748654998.html
казахстан
байконур (город)
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572253943_0:0:2010:1507_1920x0_80_0_0_d0c84b265b3cee171f1bcc266a108842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, казахстан, байконур (город), москва, роскосмос, ркк "энергия", космос - риа наука, нпо "молния", россия
16:30 06.09.2021 (обновлено: 16:36 06.09.2021)
 
Космический корабль "Буран" вернут из Казахстана в Россию

НПО "Молния": готовится возвращение космического корабля "Буран" из Казахстана в Россию

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмический корабль "Буран" в музее истории космодрома Байконур
Космический корабль Буран в музее истории космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Научно-производственное объединение "Молния", разработавшее многоразовый космический корабль "Буран", сообщило о принятых решениях по транспортировке второго летного корабля с космодрома Байконур в Россию.
"Представители НПО "Молния" побывали на космодроме Байконур. Целью поездки стал осмотр орбитального корабля "Буран" и его технологического макета, а также ангара (монтажно-заправочный комплекс на площадке 112А - ред.), где хранятся изделия, для решения вопросов последующей транспортировки орбитального корабля на территорию нашей страны", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 22:26Наука
Рогозин оценил степень износа МКС
Отмечается, что на встрече с представителями "Роскосмоса", Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и неназванной транспортной компании обсуждалась возможность перемещения "Бурана" и его макета из ангара без повреждения и серьезного демонтажа объектов.
"По итогам встречи решено, что разборку, транспортировку и последующую сборку корабля и макета необходимо проводить под авторским надзором НПО "Молния" как предприятия-разработчика орбитального корабля", - говорится в сообщении.
В мае 2021 года источник РИА Новости на космодроме Байконур рассказал, что на хранящемся на Байконуре корабле "Буран" появились надписи "Добро", "Юра, мы приехали", "Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле", а также оставлены четыре подписи - видимо, авторов граффити.
После такого акта вандализма, заявили в "Роскосмосе", РФ поднимет вопрос сохранения объектов на Байконуре на ближайшем заседании двусторонней межправительственной комиссии. В госкорпорации отметили, что возьмут "Буран" под охрану и готовы забрать корабль и его макет в музей.
РН Союз-2.1б установлена на стартовом столе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 22:45Наука
Стартовый комплекс "Союза" на Восточном переведут на новое топливо
Первый летный корабль "Буран", который совершил единственный полет в 1988 году, был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом корабля также находится на Байконуре и является предметом судебных разбирательств.
Третий, недостроенный экземпляр находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями - в Германии. Еще один макет "Бурана" долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК "Энергия" на космодроме, другой ныне находится на ВДНХ в Москве.
Космический телескоп Спектр-УФ
4 сентября, 03:09
Россия и Япония подписали соглашение о создании аналога "Хаббла"
 
В миреКазахстанБайконур (город)МоскваРоскосмосРКК "Энергия"Космос - РИА НаукаНПО "Молния"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
03:39"Высокоточные комплексы" планируют создать колесный танк со 125-мм пушкой
03:35Врач посоветовала продукт для зрения и улучшения работы кишечника
Лента новостейМолния