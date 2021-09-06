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Названо число россиян, зарабатывающих более миллиона рублей в месяц

Названо число россиян, зарабатывающих более миллиона рублей в месяц - РИА Новости, 06.09.2021

Названо число россиян, зарабатывающих более миллиона рублей в месяц

Число россиян с ежемесячной зарплатой от миллиона рублей и выше выросла до 17,1 тысячи человек в апреле этого года. Об этом свидетельствуют данные международной РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T12:39

2021-09-06T12:39

2021-09-06T15:27

общество

санкт-петербург

сахалинская область

краснодарский край

московская область (подмосковье)

москва

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Число россиян с ежемесячной зарплатой от миллиона рублей и выше выросла до 17,1 тысячи человек в апреле этого года. Об этом свидетельствуют данные международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.Отмечается, что по сравнению с докоронавиусным периодом этот показатель вырос на 51,5 процента — в апреле 2019 года их насчитывалось 11,29 тысячи человек.Больше всего сотрудников с такой зарплатой оказалось в Москве (около 10,4 тысячи), Санкт-Петербурге (1,3 тысячи), Подмосковье (1,2 тысячи), а также в Краснодарском крае (300), Сахалинской области (300), Татарстане (более 200) и в ЯНАО (около 270).Специалисты выяснили, что большинство людей с доходом в миллион рублей и выше заняты в финансовой и страховой сферах (около 2,9 тысячи), в области торговли (2,6 тысячи), в научной и технической сферах (2,5 тысячи), куда входят юристы, инженеры, аналитики и другие.Речь также идет о работниках из области обрабатывающей промышленности (2,4 тысячи человек), информации и связи (1,4 тысячи), сферы культуры, спорта и развлечений (около тысячи человек) и тех, кто занимается добычей полезных ископаемых (0,85 тысячи) и строительством (0,7 тысячи).В исследовании использовались данные Росстата о распределении численности работников 104,6 тысяч крупных и средних организаций по размерам заработной платы.Кроме того, по информации FinExpertiza, количество россиян с ежемесячным доходом более ста тысяч рублей достигло в этому году 2,84 миллиона человек, что на 45,6 процента больше, чем в допандемийный 2019 год (1,95 миллиона человек).Такие зарплаты чаще всего встречаются в регионах с богатой ресурсно-сырьевой базой и в субъектах с высоким уровнем экономического развития. Это касается Чукотки (47 процентов), ЯНАО (44,5 процента), НАО (35,5 процента) и Москвы (34,8 процента). В первую десятку также попали Магаданская область (34,3 процента), Сахалинская область (27,3 процента), Камчатский край (26,9 процента), ХМАО (25,4 процента), Якутия (23,3 процента), Мурманская область (19,6 процента) и Санкт-Петербург (18 процентов).Ранее эксперты сервиса "Работа.ру" узнали, что 82 процента россиян согласились бы переехать в другой город ради высокой зарплаты.

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/karty-1747979271.html

https://ria.ru/20210813/zarabotok-1745567665.html

санкт-петербург

сахалинская область

краснодарский край

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, сахалинская область, краснодарский край, московская область (подмосковье), москва, ямало-ненецкий автономный округ (янао)