17:11 06.09.2021 (обновлено: 18:37 06.09.2021)
"Свирепые русские". Китайцы высказались о победе России в танковом биатлоне
Китайские пользователи Sina Weibo: россияне были очень свирепыми на танковом биатлоне
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих России на огневом рубеже во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне "Алабино" в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр "АрМИ-2021"
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Китайские пользователи интернет-портала Sina Weibo высоко оценили выступление российской команды на соревнованиях по танковому биатлону в рамках Армейских международных игр — 2021.
Комментаторы отметили отличный уровень мастерства военных.
"В этом году российские чемпионы показали в финале выдающиеся результаты", — написал один из читателей.
Комментатор Emerys10 назвал танкистов из победившей команды "свирепыми".
"Они всякий раз показывают, что уровень их подготовки чрезвычайно высок", — отметил другой пользователь.
Также на портале сравнили выступление китайских участников с соперниками из России.
"В плане приспособляемости к площадке нам еще есть к чему стремиться. Реальные боевые условия могут быть еще хуже", — заявил Шан Бансянь.
Российские экипажи прошли трассу танкового биатлона быстрее всех: за один час 36 минут и 49 секунд. С отставанием в десять минут и 31 секунду финишировала команда из Китая. Сборная Казахстана стала третьей, Азербайджана — четвертой.
Армейские международные игры — 2021 проходили с 22 августа по 4 сентября на территории 11 стран: в России, Алжире, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Иране, Катаре, Казахстане, Китае, Сербии и Узбекистане. В них приняли участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.
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