Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210906/biatlon-1748905795.html
"Свирепые русские". Китайцы высказались о победе России в танковом биатлоне
"Свирепые русские". Китайцы высказались о победе России в танковом биатлоне - РИА Новости, 06.09.2021
"Свирепые русские". Китайцы высказались о победе России в танковом биатлоне
Китайские пользователи интернет-портала Sina Weibo высоко оценили выступление российской команды на соревнованиях по танковому биатлону в рамках Армейских... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:11
2021-09-06T18:37
в мире
армения
азербайджан
китай
россия
армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746825193_0:125:2476:1518_1920x0_80_0_0_84d7657eaf1e42c619c1b121490e2669.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Китайские пользователи интернет-портала Sina Weibo высоко оценили выступление российской команды на соревнованиях по танковому биатлону в рамках Армейских международных игр — 2021.Комментаторы отметили отличный уровень мастерства военных."В этом году российские чемпионы показали в финале выдающиеся результаты", — написал один из читателей.Комментатор Emerys10 назвал танкистов из победившей команды "свирепыми"."Они всякий раз показывают, что уровень их подготовки чрезвычайно высок", — отметил другой пользователь.Также на портале сравнили выступление китайских участников с соперниками из России."В плане приспособляемости к площадке нам еще есть к чему стремиться. Реальные боевые условия могут быть еще хуже", — заявил Шан Бансянь.Российские экипажи прошли трассу танкового биатлона быстрее всех: за один час 36 минут и 49 секунд. С отставанием в десять минут и 31 секунду финишировала команда из Китая. Сборная Казахстана стала третьей, Азербайджана — четвертой.Армейские международные игры — 2021 проходили с 22 августа по 4 сентября на территории 11 стран: в России, Алжире, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Иране, Катаре, Казахстане, Китае, Сербии и Узбекистане. В них приняли участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210804/rakety-1744285262.html
https://ria.ru/20210814/tank-1745753742.html
армения
азербайджан
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746825193_194:0:2391:1648_1920x0_80_0_0_3d9a8108a04a030bbe831a853d2ca982.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, армения, азербайджан, китай, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
17:11 06.09.2021 (обновлено: 18:37 06.09.2021)
 
"Свирепые русские". Китайцы высказались о победе России в танковом биатлоне

Китайские пользователи Sina Weibo: россияне были очень свирепыми на танковом биатлоне

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих России на огневом рубеже во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне "Алабино" в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр "АрМИ-2021"
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России на огневом рубеже во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021 - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Китайские пользователи интернет-портала Sina Weibo высоко оценили выступление российской команды на соревнованиях по танковому биатлону в рамках Армейских международных игр — 2021.
Комментаторы отметили отличный уровень мастерства военных.
"В этом году российские чемпионы показали в финале выдающиеся результаты", — написал один из читателей.
Комментатор Emerys10 назвал танкистов из победившей команды "свирепыми".
"Они всякий раз показывают, что уровень их подготовки чрезвычайно высок", — отметил другой пользователь.
Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 10:13Новое оружие России
"И рядом не стоят". В Китае сравнили С-500 со своими ракетными комплексами
Также на портале сравнили выступление китайских участников с соперниками из России.
"В плане приспособляемости к площадке нам еще есть к чему стремиться. Реальные боевые условия могут быть еще хуже", — заявил Шан Бансянь.
Российские экипажи прошли трассу танкового биатлона быстрее всех: за один час 36 минут и 49 секунд. С отставанием в десять минут и 31 секунду финишировала команда из Китая. Сборная Казахстана стала третьей, Азербайджана — четвертой.
Армейские международные игры — 2021 проходили с 22 августа по 4 сентября на территории 11 стран: в России, Алжире, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Иране, Катаре, Казахстане, Китае, Сербии и Узбекистане. В них приняли участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Танк Т-90М - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 17:11
Японцы назвали российский танк Т-90М монстром
 
В миреАрменияАзербайджанКитайРоссияАрмейские международные игры — 2021 (АрМИ-2021)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
03:39"Высокоточные комплексы" планируют создать колесный танк со 125-мм пушкой
03:35Врач посоветовала продукт для зрения и улучшения работы кишечника
Лента новостейМолния