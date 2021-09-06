https://ria.ru/20210906/biatlon-1748905795.html

"Свирепые русские". Китайцы высказались о победе России в танковом биатлоне

"Свирепые русские". Китайцы высказались о победе России в танковом биатлоне - РИА Новости, 06.09.2021

"Свирепые русские". Китайцы высказались о победе России в танковом биатлоне

Китайские пользователи интернет-портала Sina Weibo высоко оценили выступление российской команды на соревнованиях по танковому биатлону в рамках Армейских... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T17:11

2021-09-06T17:11

2021-09-06T18:37

в мире

армения

азербайджан

китай

россия

армейские международные игры — 2021 (арми-2021)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746825193_0:125:2476:1518_1920x0_80_0_0_84d7657eaf1e42c619c1b121490e2669.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Китайские пользователи интернет-портала Sina Weibo высоко оценили выступление российской команды на соревнованиях по танковому биатлону в рамках Армейских международных игр — 2021.Комментаторы отметили отличный уровень мастерства военных."В этом году российские чемпионы показали в финале выдающиеся результаты", — написал один из читателей.Комментатор Emerys10 назвал танкистов из победившей команды "свирепыми"."Они всякий раз показывают, что уровень их подготовки чрезвычайно высок", — отметил другой пользователь.Также на портале сравнили выступление китайских участников с соперниками из России."В плане приспособляемости к площадке нам еще есть к чему стремиться. Реальные боевые условия могут быть еще хуже", — заявил Шан Бансянь.Российские экипажи прошли трассу танкового биатлона быстрее всех: за один час 36 минут и 49 секунд. С отставанием в десять минут и 31 секунду финишировала команда из Китая. Сборная Казахстана стала третьей, Азербайджана — четвертой.Армейские международные игры — 2021 проходили с 22 августа по 4 сентября на территории 11 стран: в России, Алжире, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Иране, Катаре, Казахстане, Китае, Сербии и Узбекистане. В них приняли участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210804/rakety-1744285262.html

https://ria.ru/20210814/tank-1745753742.html

армения

азербайджан

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, китай, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)