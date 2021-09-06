Парижане о Бельмондо: он — абсолютная легенда, актер с невероятной харизмой

ПАРИЖ, 6 сен - РИА Новости, Людмила Орищенко. Французские и иностранные журналисты собрались в Париже на улице Сен-Пер у дома, где располагается квартира, в которой в последние годы жил знаменитый французский актер Жан-Поль Беломондо, скончавшийся ранее в понедельник, передаёт корреспондент РИА Новости.Сюда приходят и многие парижане, чтобы почтить память актера."Как все французы, я видел 500 тысяч раз фильмы Жан-Поля Бельмондо. Как только их показывают, я смотрю. Для меня Бельмондо - французский актёр номер один. И никто другой. Он нас вдохновлял. И я грущу сегодня, как думаю, и все французы", - сказал в разговоре с корреспондентом РИА Новости парижанин Николя."Плюс ко всему он был очень добрый, очень приветливый. Когда Бельмондо был в ресторане и люди просили сфотографироваться с ним, он соглашался. И так делают далеко не все актеры. В 2011 году мне выпала удача встретить его в ресторане. Он пригласил меня сесть рядом с ним, мы поговорили, он угостил меня кофе", - вспоминает он.Француз пятидесяти лет по имени Антуан, который живет в шестом округе, признаётся, что фильмы Бельмондо - это его детство. "Это абсолютная легенда для меня. Он играл совершенно разноплановые роли - комедийные, драматические. Это воплощение "Новой волны" французского кинематографа", - подчеркивает он.Мужчина рассказал, что однажды встретил Бельмондо на бульваре Сен-Жермен в Париже. "Это было нет так давно, он больше не снимался в кино, поскольку уже ослаб. Но у него была невероятная харизма, энергия, которая чувствовалась, как только он входил", - добавил он.Более молодые люди тоже вдохновлены фильмами Бельмондо."Я фанат Бельмондо. Несмотря на то, что это актёр не моего поколения, я всегда любил фильмы с его участием. Один из моих любимых - "Профессионал", - отмечает молодой парижанин Гийом, который, как и другие, услышав новость о кончине актёра, решил прийти к его дому.Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Актер известен ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный" и других.Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Дважды был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актёр. В 1989 году он был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден Почётной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016 год).
ПАРИЖ, 6 сен - РИА Новости, Людмила Орищенко. Французские и иностранные журналисты собрались в Париже на улице Сен-Пер у дома, где располагается квартира, в которой в последние годы жил знаменитый французский актер Жан-Поль Беломондо, скончавшийся ранее в понедельник, передаёт корреспондент РИА Новости.
Сюда приходят и многие парижане, чтобы почтить память актера.
Бельмондо было 14, когда его выгнали из школы. "Учителя не знали, что со мной делать", — рассказывал он. Неслучайно через несколько лет режиссер Жан-Люк Годар увидит в мальчике из хорошей семьи бунтаря.
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Бельмондо было 14, когда его выгнали из школы. "Учителя не знали, что со мной делать", — рассказывал он. Неслучайно через несколько лет режиссер Жан-Люк Годар увидит в мальчике из хорошей семьи бунтаря.
До 1986 года Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных французских актеров. Зрители обожали боевики и криминальные фильмы с его участием: "Безумный Пьеро", "Великолепный", "Чудовище", "Профессионал".
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До 1986 года Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных французских актеров. Зрители обожали боевики и криминальные фильмы с его участием: "Безумный Пьеро", "Великолепный", "Чудовище", "Профессионал".
Бельмондо было 14, когда его выгнали из школы. "Учителя не знали, что со мной делать", — рассказывал он. Неслучайно через несколько лет режиссер Жан-Люк Годар увидит в мальчике из хорошей семьи бунтаря.
До 1986 года Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных французских актеров. Зрители обожали боевики и криминальные фильмы с его участием: "Безумный Пьеро", "Великолепный", "Чудовище", "Профессионал".
"Как все французы, я видел 500 тысяч раз фильмы Жан-Поля Бельмондо. Как только их показывают, я смотрю. Для меня Бельмондо - французский актёр номер один. И никто другой. Он нас вдохновлял. И я грущу сегодня, как думаю, и все французы", - сказал в разговоре с корреспондентом РИА Новости парижанин Николя.
"Плюс ко всему он был очень добрый, очень приветливый. Когда Бельмондо был в ресторане и люди просили сфотографироваться с ним, он соглашался. И так делают далеко не все актеры. В 2011 году мне выпала удача встретить его в ресторане. Он пригласил меня сесть рядом с ним, мы поговорили, он угостил меня кофе", - вспоминает он.
Француз пятидесяти лет по имени Антуан, который живет в шестом округе, признаётся, что фильмы Бельмондо - это его детство. "Это абсолютная легенда для меня. Он играл совершенно разноплановые роли - комедийные, драматические. Это воплощение "Новой волны" французского кинематографа", - подчеркивает он.
Мужчина рассказал, что однажды встретил Бельмондо на бульваре Сен-Жермен в Париже. "Это было нет так давно, он больше не снимался в кино, поскольку уже ослаб. Но у него была невероятная харизма, энергия, которая чувствовалась, как только он входил", - добавил он.
Более молодые люди тоже вдохновлены фильмами Бельмондо.
"Я фанат Бельмондо. Несмотря на то, что это актёр не моего поколения, я всегда любил фильмы с его участием. Один из моих любимых - "Профессионал", - отмечает молодой парижанин Гийом, который, как и другие, услышав новость о кончине актёра, решил прийти к его дому.
Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Актер известен ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный" и других.
Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Дважды был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актёр. В 1989 году он был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден Почётной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016 год).
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