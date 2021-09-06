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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210906/belmondo-1748945309.html
Парижане о Бельмондо: он — абсолютная легенда, актер с невероятной харизмой
Парижане о Бельмондо: он — абсолютная легенда, актер с невероятной харизмой - РИА Новости, 07.09.2021
Парижане о Бельмондо: он — абсолютная легенда, актер с невероятной харизмой
Французские и иностранные журналисты собрались в Париже на улице Сен-Пер у дома, где располагается квартира, в которой в последние годы жил знаменитый... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-06T23:24
2021-09-07T00:01
культура
в мире
париж
франция
умер жан-поль бельмондо
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ПАРИЖ, 6 сен - РИА Новости, Людмила Орищенко. Французские и иностранные журналисты собрались в Париже на улице Сен-Пер у дома, где располагается квартира, в которой в последние годы жил знаменитый французский актер Жан-Поль Беломондо, скончавшийся ранее в понедельник, передаёт корреспондент РИА Новости.Сюда приходят и многие парижане, чтобы почтить память актера."Как все французы, я видел 500 тысяч раз фильмы Жан-Поля Бельмондо. Как только их показывают, я смотрю. Для меня Бельмондо - французский актёр номер один. И никто другой. Он нас вдохновлял. И я грущу сегодня, как думаю, и все французы", - сказал в разговоре с корреспондентом РИА Новости парижанин Николя."Плюс ко всему он был очень добрый, очень приветливый. Когда Бельмондо был в ресторане и люди просили сфотографироваться с ним, он соглашался. И так делают далеко не все актеры. В 2011 году мне выпала удача встретить его в ресторане. Он пригласил меня сесть рядом с ним, мы поговорили, он угостил меня кофе", - вспоминает он.Француз пятидесяти лет по имени Антуан, который живет в шестом округе, признаётся, что фильмы Бельмондо - это его детство. "Это абсолютная легенда для меня. Он играл совершенно разноплановые роли - комедийные, драматические. Это воплощение "Новой волны" французского кинематографа", - подчеркивает он.Мужчина рассказал, что однажды встретил Бельмондо на бульваре Сен-Жермен в Париже. "Это было нет так давно, он больше не снимался в кино, поскольку уже ослаб. Но у него была невероятная харизма, энергия, которая чувствовалась, как только он входил", - добавил он.Более молодые люди тоже вдохновлены фильмами Бельмондо."Я фанат Бельмондо. Несмотря на то, что это актёр не моего поколения, я всегда любил фильмы с его участием. Один из моих любимых - "Профессионал", - отмечает молодой парижанин Гийом, который, как и другие, услышав новость о кончине актёра, решил прийти к его дому.Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Актер известен ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный" и других.Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Дважды был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актёр. В 1989 году он был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден Почётной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016 год).
https://ria.ru/20210906/belmondo-1748926085.html
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в мире, париж, франция, умер жан-поль бельмондо
23:24 06.09.2021 (обновлено: 00:01 07.09.2021)
 
Парижане о Бельмондо: он — абсолютная легенда, актер с невероятной харизмой

Французские и иностранные журналисты собрались в Париже на улице Сен-Пер у дома Бельмондо

© AP Photo / Thibault CamusЖан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© AP Photo / Thibault Camus
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 сен - РИА Новости, Людмила Орищенко. Французские и иностранные журналисты собрались в Париже на улице Сен-Пер у дома, где располагается квартира, в которой в последние годы жил знаменитый французский актер Жан-Поль Беломондо, скончавшийся ранее в понедельник, передаёт корреспондент РИА Новости.
Сюда приходят и многие парижане, чтобы почтить память актера.
"Мы потеряли Великолепного": умер Жан-Поль Бельмондо
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанк

Символ целого поколения — Жан-Поль Бельмондо вырос в семье респектабельного парижского скульптора Поля Бельмондо и Сары Рейно-Ришар.

Французский актер Жань-Поль Бельмондо на своем творческом вечере во дворце культуры имени Ленсовета в Санкт-Петербурге
1 из 17

Символ целого поколения — Жан-Поль Бельмондо вырос в семье респектабельного парижского скульптора Поля Бельмондо и Сары Рейно-Ришар.

© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Бельмондо было 14, когда его выгнали из школы. "Учителя не знали, что со мной делать", — рассказывал он. Неслучайно через несколько лет режиссер Жан-Люк Годар увидит в мальчике из хорошей семьи бунтаря.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо раздает автографы московским поклонникам
2 из 17

Бельмондо было 14, когда его выгнали из школы. "Учителя не знали, что со мной делать", — рассказывал он. Неслучайно через несколько лет режиссер Жан-Люк Годар увидит в мальчике из хорошей семьи бунтаря.

© РИА Новости / Галина Кмит
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© Impéria (1960)

Обаятельный негодяй Мишель Пуаккар из фильма "На последнем дыхании" в мгновение превратит Бельмондо из дебютанта в культовую фигуру кинематографа "новой волны".

Кадр из фильма На последнем дыхании
3 из 17

Обаятельный негодяй Мишель Пуаккар из фильма "На последнем дыхании" в мгновение превратит Бельмондо из дебютанта в культовую фигуру кинематографа "новой волны".

© Impéria (1960)
© РИА Новости / Михаил Макаренко / Перейти в фотобанк

За свою карьеру актер сыграл более чем в 90 фильмах и множестве театральных постановок.

Ведущий передачи 600 секунд Ленинградского телевидения А. Невзоров и знаменитый французский актер Жан Поль Бельмондо
4 из 17

За свою карьеру актер сыграл более чем в 90 фильмах и множестве театральных постановок.

© РИА Новости / Михаил Макаренко
Перейти в фотобанк
© AP Photo

Ему удавался любой персонаж: бунтарь и ловелас, клошар и бездельник, робкий писатель и нежный любовник, полицейский и бандит.

Жан-Поль Бельмондо и Кэтрин Спаак в фильме Уик-энд в Зюйдкоте
5 из 17

Ему удавался любой персонаж: бунтарь и ловелас, клошар и бездельник, робкий писатель и нежный любовник, полицейский и бандит.

© AP Photo
© AFP 2021 / Gabriel Duvall

"Жан-Поль обладает одним секретом: он действительно такой, каким выглядит, ему нечего изображать из себя, фабриковать некий имидж, напяливать маску", — сказал о нем однажды режиссер Клод Шаброль.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо, награжденный Орденом почетного легиона
6 из 17

"Жан-Поль обладает одним секретом: он действительно такой, каким выглядит, ему нечего изображать из себя, фабриковать некий имидж, напяливать маску", — сказал о нем однажды режиссер Клод Шаброль.

© AFP 2021 / Gabriel Duvall
© AFP 2021 / Eric Gaillard

До 50 лет, пока Бельмондо не получил серьезный перелом, все трюки на съемках он выполнял сам.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо
7 из 17

До 50 лет, пока Бельмондо не получил серьезный перелом, все трюки на съемках он выполнял сам.

© AFP 2021 / Eric Gaillard
© AFP 2021 / Michel Gagne

"Это позволяло мне оставаться честным перед зрителями. Я никогда их не обманывал и всегда с гордостью мог смотреть им в глаза", — говорил артист.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо в Театре Мариньи
8 из 17

"Это позволяло мне оставаться честным перед зрителями. Я никогда их не обманывал и всегда с гордостью мог смотреть им в глаза", — говорил артист.

© AFP 2021 / Michel Gagne
© AFP 2021

До 1986 года Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных французских актеров. Зрители обожали боевики и криминальные фильмы с его участием: "Безумный Пьеро", "Великолепный", "Чудовище", "Профессионал".

Французский актер Жан-Поль Бельмондо и актиса Джин Сиберг
9 из 17

До 1986 года Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных французских актеров. Зрители обожали боевики и криминальные фильмы с его участием: "Безумный Пьеро", "Великолепный", "Чудовище", "Профессионал".

© AFP 2021
© AP Photo / Jacques Marqueton

Артист, который так часто играл непобедимых парней, в какой-то момент и сам поверил в свою неуязвимость.

Актер Жан-Поль Бельмондо репетирует свое выступление в Цирке Медрано в Париже
10 из 17

Артист, который так часто играл непобедимых парней, в какой-то момент и сам поверил в свою неуязвимость.

© AP Photo / Jacques Marqueton
© AFP 2021 / Patrik Stollarz

В 2001 году он пережил тяжелый инсульт и долго восстанавливался. Только тогда понял, как много подарила ему жизнь.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо
11 из 17

В 2001 году он пережил тяжелый инсульт и долго восстанавливался. Только тогда понял, как много подарила ему жизнь.

© AFP 2021 / Patrik Stollarz
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Бельмондо не только выкарабкался, но и подарил зрителю последнюю свою кинороль — в фильме "Человек и его собака".

Французский актер Жан-Поль Бельмондо и кинорежиссер Клод Лелуш (слева) во время пресс-конференции
12 из 17

Бельмондо не только выкарабкался, но и подарил зрителю последнюю свою кинороль — в фильме "Человек и его собака".

© РИА Новости / Галина Кмит
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© AP Photo

"Хотя я снялся в 95 фильмах и сыграл 40 театральных ролей, на этих съемках я был счастлив как никогда", — признавался актер.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо во время посещения лагеря французских войск в Западном Берлине
13 из 17

"Хотя я снялся в 95 фильмах и сыграл 40 театральных ролей, на этих съемках я был счастлив как никогда", — признавался актер.

© AP Photo
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Жан-Поль Бельмондо был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Сезар", получил "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо с солистами цыганского ансамбля в гостинице Советская
14 из 17

Жан-Поль Бельмондо был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Сезар", получил "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф.

© РИА Новости / Галина Кмит
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© AFP 2021 / Vincent Amalvy

В феврале 2015 года актер объявил о завершении карьеры.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо в Париже
15 из 17

В феврале 2015 года актер объявил о завершении карьеры.

© AFP 2021 / Vincent Amalvy
© AP Photo / Joel Ryan

Соболезнования в связи со смертью Бельмондо выражают по всему миру.

Актер Жан-Поль Бельмондо на 64-ом Каннском кинофестивале
16 из 17

Соболезнования в связи со смертью Бельмондо выражают по всему миру.

© AP Photo / Joel Ryan
© AP Photo

"Мы потеряли Великолепного, прощай и спасибо!" — написал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в Twitter.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо на Каннском кинофестивале
17 из 17

"Мы потеряли Великолепного, прощай и спасибо!" — написал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в Twitter.

© AP Photo
1 из 17

Символ целого поколения — Жан-Поль Бельмондо вырос в семье респектабельного парижского скульптора Поля Бельмондо и Сары Рейно-Ришар.

© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
2 из 17

Бельмондо было 14, когда его выгнали из школы. "Учителя не знали, что со мной делать", — рассказывал он. Неслучайно через несколько лет режиссер Жан-Люк Годар увидит в мальчике из хорошей семьи бунтаря.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
3 из 17

Обаятельный негодяй Мишель Пуаккар из фильма "На последнем дыхании" в мгновение превратит Бельмондо из дебютанта в культовую фигуру кинематографа "новой волны".

© Impéria (1960)
4 из 17

За свою карьеру актер сыграл более чем в 90 фильмах и множестве театральных постановок.

© РИА Новости / Михаил Макаренко
Перейти в фотобанк
5 из 17

Ему удавался любой персонаж: бунтарь и ловелас, клошар и бездельник, робкий писатель и нежный любовник, полицейский и бандит.

© AP Photo
6 из 17

"Жан-Поль обладает одним секретом: он действительно такой, каким выглядит, ему нечего изображать из себя, фабриковать некий имидж, напяливать маску", — сказал о нем однажды режиссер Клод Шаброль.

© AFP 2021 / Gabriel Duvall
7 из 17

До 50 лет, пока Бельмондо не получил серьезный перелом, все трюки на съемках он выполнял сам.

© AFP 2021 / Eric Gaillard
8 из 17

"Это позволяло мне оставаться честным перед зрителями. Я никогда их не обманывал и всегда с гордостью мог смотреть им в глаза", — говорил артист.

© AFP 2021 / Michel Gagne
9 из 17

До 1986 года Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных французских актеров. Зрители обожали боевики и криминальные фильмы с его участием: "Безумный Пьеро", "Великолепный", "Чудовище", "Профессионал".

© AFP 2021
10 из 17

Артист, который так часто играл непобедимых парней, в какой-то момент и сам поверил в свою неуязвимость.

© AP Photo / Jacques Marqueton
11 из 17

В 2001 году он пережил тяжелый инсульт и долго восстанавливался. Только тогда понял, как много подарила ему жизнь.

© AFP 2021 / Patrik Stollarz
12 из 17

Бельмондо не только выкарабкался, но и подарил зрителю последнюю свою кинороль — в фильме "Человек и его собака".

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
13 из 17

"Хотя я снялся в 95 фильмах и сыграл 40 театральных ролей, на этих съемках я был счастлив как никогда", — признавался актер.

© AP Photo
14 из 17

Жан-Поль Бельмондо был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Сезар", получил "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
15 из 17

В феврале 2015 года актер объявил о завершении карьеры.

© AFP 2021 / Vincent Amalvy
16 из 17

Соболезнования в связи со смертью Бельмондо выражают по всему миру.

© AP Photo / Joel Ryan
17 из 17

"Мы потеряли Великолепного, прощай и спасибо!" — написал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в Twitter.

© AP Photo
"Как все французы, я видел 500 тысяч раз фильмы Жан-Поля Бельмондо. Как только их показывают, я смотрю. Для меня Бельмондо - французский актёр номер один. И никто другой. Он нас вдохновлял. И я грущу сегодня, как думаю, и все французы", - сказал в разговоре с корреспондентом РИА Новости парижанин Николя.
"Плюс ко всему он был очень добрый, очень приветливый. Когда Бельмондо был в ресторане и люди просили сфотографироваться с ним, он соглашался. И так делают далеко не все актеры. В 2011 году мне выпала удача встретить его в ресторане. Он пригласил меня сесть рядом с ним, мы поговорили, он угостил меня кофе", - вспоминает он.
Француз пятидесяти лет по имени Антуан, который живет в шестом округе, признаётся, что фильмы Бельмондо - это его детство. "Это абсолютная легенда для меня. Он играл совершенно разноплановые роли - комедийные, драматические. Это воплощение "Новой волны" французского кинематографа", - подчеркивает он.
Французский актер Жань-Поль Бельмондо на своем творческом вечере во дворце культуры имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 18:59
Биография Жан-Поля Бельмондо
Мужчина рассказал, что однажды встретил Бельмондо на бульваре Сен-Жермен в Париже. "Это было нет так давно, он больше не снимался в кино, поскольку уже ослаб. Но у него была невероятная харизма, энергия, которая чувствовалась, как только он входил", - добавил он.
Более молодые люди тоже вдохновлены фильмами Бельмондо.
"Я фанат Бельмондо. Несмотря на то, что это актёр не моего поколения, я всегда любил фильмы с его участием. Один из моих любимых - "Профессионал", - отмечает молодой парижанин Гийом, который, как и другие, услышав новость о кончине актёра, решил прийти к его дому.
Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Актер известен ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный" и других.
Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Дважды был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актёр. В 1989 году он был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден Почётной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016 год).
Кадр из фильма На последнем дыхании, 1960
9 апреля 2013, 10:30
10 фильмов, за которые нельзя не любить БельмондоВремена менялись, менялся и Бельмондо, из циника в ироничного авантюриста или гангстера, в честного шпиона или безумного каскадера. Бебель, как называют актера французские поклонники, к своим почтенным 80 годам стал уже национальным достоянием на родине. В России же всегда питали нежные чувства ко "всему французскому", и фильмы Бельмондо не исключение. Проект Weekend РИА Новости вспоминает десять ролей, за которые нельзя не любить Бельмондо.
 
КультураВ миреПарижФранцияУмер Жан-Поль Бельмондо
 
 
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