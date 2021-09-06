https://ria.ru/20210906/belmondo-1748945309.html

Парижане о Бельмондо: он — абсолютная легенда, актер с невероятной харизмой

Парижане о Бельмондо: он — абсолютная легенда, актер с невероятной харизмой - РИА Новости, 07.09.2021

Парижане о Бельмондо: он — абсолютная легенда, актер с невероятной харизмой

Французские и иностранные журналисты собрались в Париже на улице Сен-Пер у дома, где располагается квартира, в которой в последние годы жил знаменитый... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-06T23:24

2021-09-06T23:24

2021-09-07T00:01

культура

в мире

париж

франция

умер жан-поль бельмондо

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ПАРИЖ, 6 сен - РИА Новости, Людмила Орищенко. Французские и иностранные журналисты собрались в Париже на улице Сен-Пер у дома, где располагается квартира, в которой в последние годы жил знаменитый французский актер Жан-Поль Беломондо, скончавшийся ранее в понедельник, передаёт корреспондент РИА Новости.Сюда приходят и многие парижане, чтобы почтить память актера."Как все французы, я видел 500 тысяч раз фильмы Жан-Поля Бельмондо. Как только их показывают, я смотрю. Для меня Бельмондо - французский актёр номер один. И никто другой. Он нас вдохновлял. И я грущу сегодня, как думаю, и все французы", - сказал в разговоре с корреспондентом РИА Новости парижанин Николя."Плюс ко всему он был очень добрый, очень приветливый. Когда Бельмондо был в ресторане и люди просили сфотографироваться с ним, он соглашался. И так делают далеко не все актеры. В 2011 году мне выпала удача встретить его в ресторане. Он пригласил меня сесть рядом с ним, мы поговорили, он угостил меня кофе", - вспоминает он.Француз пятидесяти лет по имени Антуан, который живет в шестом округе, признаётся, что фильмы Бельмондо - это его детство. "Это абсолютная легенда для меня. Он играл совершенно разноплановые роли - комедийные, драматические. Это воплощение "Новой волны" французского кинематографа", - подчеркивает он.Мужчина рассказал, что однажды встретил Бельмондо на бульваре Сен-Жермен в Париже. "Это было нет так давно, он больше не снимался в кино, поскольку уже ослаб. Но у него была невероятная харизма, энергия, которая чувствовалась, как только он входил", - добавил он.Более молодые люди тоже вдохновлены фильмами Бельмондо."Я фанат Бельмондо. Несмотря на то, что это актёр не моего поколения, я всегда любил фильмы с его участием. Один из моих любимых - "Профессионал", - отмечает молодой парижанин Гийом, который, как и другие, услышав новость о кончине актёра, решил прийти к его дому.Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Актер известен ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный" и других.Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Дважды был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актёр. В 1989 году он был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден Почётной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016 год).

https://ria.ru/20210906/belmondo-1748926085.html

https://ria.ru/20130409/814091005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, париж, франция, умер жан-поль бельмондо