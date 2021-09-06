https://ria.ru/20210906/belmondo-1748939262.html

Делон выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо

Делон выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо - РИА Новости, 06.09.2021

Делон выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо

Французский актер Ален Делон рассказал, что "абсолютно подавлен" смертью своего коллеги Жана-Поля Бельмондо. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T21:33

2021-09-06T21:33

2021-09-06T21:33

культура

в мире

франция

ален делон

умер жан-поль бельмондо

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ПАРИЖ, 6 сен - РИА Новости. Французский актер Ален Делон рассказал, что "абсолютно подавлен" смертью своего коллеги Жана-Поля Бельмондо.Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Актер известен ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный" и других."Я абсолютно подавлен... Это была часть моей жизни, мы вместе начинали 60 лет назад", - заявил Делон в эфире телеканала CNews.Два легендарных французских актера родились примерно в одно время и были одинаково популярны в стране и в мире. Актеров часто считали соперниками, при этом сам Делон ранее говорил, что "без Бельмондо не было бы Делона, а без Делона — Бельмондо". Актеры не раз играли в одном фильме. Среди их общих работ - картины "Борсалино", "Один шанс на двоих", "Будь красивой и молчи"Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Дважды был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актёр. В 1989 году был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден Почётной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016 год).

https://ria.ru/20210906/belmondo-1748926085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, франция, ален делон, умер жан-поль бельмондо