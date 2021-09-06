Делон выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо

Ален Делон: "абсолютно подавлен" смертью своего коллеги Бельмондо
Символ целого поколения — Жан-Поль Бельмондо вырос в семье респектабельного парижского скульптора Поля Бельмондо и Сары Рейно-Ришар.
Символ целого поколения — Жан-Поль Бельмондо вырос в семье респектабельного парижского скульптора Поля Бельмондо и Сары Рейно-Ришар.
Бельмондо было 14, когда его выгнали из школы. "Учителя не знали, что со мной делать", — рассказывал он. Неслучайно через несколько лет режиссер Жан-Люк Годар увидит в мальчике из хорошей семьи бунтаря.
Бельмондо было 14, когда его выгнали из школы. "Учителя не знали, что со мной делать", — рассказывал он. Неслучайно через несколько лет режиссер Жан-Люк Годар увидит в мальчике из хорошей семьи бунтаря.
Обаятельный негодяй Мишель Пуаккар из фильма "На последнем дыхании" в мгновение превратит Бельмондо из дебютанта в культовую фигуру кинематографа "новой волны".
Обаятельный негодяй Мишель Пуаккар из фильма "На последнем дыхании" в мгновение превратит Бельмондо из дебютанта в культовую фигуру кинематографа "новой волны".
За свою карьеру актер сыграл более чем в 90 фильмах и множестве театральных постановок.
За свою карьеру актер сыграл более чем в 90 фильмах и множестве театральных постановок.
Ему удавался любой персонаж: бунтарь и ловелас, клошар и бездельник, робкий писатель и нежный любовник, полицейский и бандит.
Ему удавался любой персонаж: бунтарь и ловелас, клошар и бездельник, робкий писатель и нежный любовник, полицейский и бандит.
"Жан-Поль обладает одним секретом: он действительно такой, каким выглядит, ему нечего изображать из себя, фабриковать некий имидж, напяливать маску", — сказал о нем однажды режиссер Клод Шаброль.
"Жан-Поль обладает одним секретом: он действительно такой, каким выглядит, ему нечего изображать из себя, фабриковать некий имидж, напяливать маску", — сказал о нем однажды режиссер Клод Шаброль.
До 50 лет, пока Бельмондо не получил серьезный перелом, все трюки на съемках он выполнял сам.
До 50 лет, пока Бельмондо не получил серьезный перелом, все трюки на съемках он выполнял сам.
"Это позволяло мне оставаться честным перед зрителями. Я никогда их не обманывал и всегда с гордостью мог смотреть им в глаза", — говорил артист.
"Это позволяло мне оставаться честным перед зрителями. Я никогда их не обманывал и всегда с гордостью мог смотреть им в глаза", — говорил артист.
До 1986 года Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных французских актеров. Зрители обожали боевики и криминальные фильмы с его участием: "Безумный Пьеро", "Великолепный", "Чудовище", "Профессионал".
До 1986 года Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных французских актеров. Зрители обожали боевики и криминальные фильмы с его участием: "Безумный Пьеро", "Великолепный", "Чудовище", "Профессионал".
Артист, который так часто играл непобедимых парней, в какой-то момент и сам поверил в свою неуязвимость.
Артист, который так часто играл непобедимых парней, в какой-то момент и сам поверил в свою неуязвимость.
В 2001 году он пережил тяжелый инсульт и долго восстанавливался. Только тогда понял, как много подарила ему жизнь.
В 2001 году он пережил тяжелый инсульт и долго восстанавливался. Только тогда понял, как много подарила ему жизнь.
Бельмондо не только выкарабкался, но и подарил зрителю последнюю свою кинороль — в фильме "Человек и его собака".
Бельмондо не только выкарабкался, но и подарил зрителю последнюю свою кинороль — в фильме "Человек и его собака".
"Хотя я снялся в 95 фильмах и сыграл 40 театральных ролей, на этих съемках я был счастлив как никогда", — признавался актер.
"Хотя я снялся в 95 фильмах и сыграл 40 театральных ролей, на этих съемках я был счастлив как никогда", — признавался актер.
Жан-Поль Бельмондо был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Сезар", получил "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф.
Жан-Поль Бельмондо был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Сезар", получил "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф.
Соболезнования в связи со смертью Бельмондо выражают по всему миру.
Соболезнования в связи со смертью Бельмондо выражают по всему миру.
"Мы потеряли Великолепного, прощай и спасибо!" — написал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в Twitter.
"Мы потеряли Великолепного, прощай и спасибо!" — написал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в Twitter.
Символ целого поколения — Жан-Поль Бельмондо вырос в семье респектабельного парижского скульптора Поля Бельмондо и Сары Рейно-Ришар.
Бельмондо было 14, когда его выгнали из школы. "Учителя не знали, что со мной делать", — рассказывал он. Неслучайно через несколько лет режиссер Жан-Люк Годар увидит в мальчике из хорошей семьи бунтаря.
Обаятельный негодяй Мишель Пуаккар из фильма "На последнем дыхании" в мгновение превратит Бельмондо из дебютанта в культовую фигуру кинематографа "новой волны".
За свою карьеру актер сыграл более чем в 90 фильмах и множестве театральных постановок.
Ему удавался любой персонаж: бунтарь и ловелас, клошар и бездельник, робкий писатель и нежный любовник, полицейский и бандит.
"Жан-Поль обладает одним секретом: он действительно такой, каким выглядит, ему нечего изображать из себя, фабриковать некий имидж, напяливать маску", — сказал о нем однажды режиссер Клод Шаброль.
До 50 лет, пока Бельмондо не получил серьезный перелом, все трюки на съемках он выполнял сам.
"Это позволяло мне оставаться честным перед зрителями. Я никогда их не обманывал и всегда с гордостью мог смотреть им в глаза", — говорил артист.
До 1986 года Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных французских актеров. Зрители обожали боевики и криминальные фильмы с его участием: "Безумный Пьеро", "Великолепный", "Чудовище", "Профессионал".
Артист, который так часто играл непобедимых парней, в какой-то момент и сам поверил в свою неуязвимость.
В 2001 году он пережил тяжелый инсульт и долго восстанавливался. Только тогда понял, как много подарила ему жизнь.
Бельмондо не только выкарабкался, но и подарил зрителю последнюю свою кинороль — в фильме "Человек и его собака".
"Хотя я снялся в 95 фильмах и сыграл 40 театральных ролей, на этих съемках я был счастлив как никогда", — признавался актер.
Жан-Поль Бельмондо был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Сезар", получил "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф.
Соболезнования в связи со смертью Бельмондо выражают по всему миру.
"Мы потеряли Великолепного, прощай и спасибо!" — написал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в Twitter.