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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210906/belmondo-1748929558.html
Хотиненко выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо
Хотиненко выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо - РИА Новости, 06.09.2021
Хотиненко выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо
Французский актёр Жан-Поль Бельмондо для советского и российского зрителя был "своим", его называли "парень из нашего двора", вместе с его уходом закрылась... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T19:29
2021-09-06T19:29
культура
искусство
франция
владимир хотиненко
жан-поль бельмондо
россия
культура
умер жан-поль бельмондо
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Французский актёр Жан-Поль Бельмондо для советского и российского зрителя был "своим", его называли "парень из нашего двора", вместе с его уходом закрылась целая страница мирового кинематографа, заявил РИА Новости режиссёр Владимир Хотиненко.Бельмондо скончался на 89-м году жизни."Его любили и в Советском Союзе, и в России. Его любили так, как будто он сосед по духу. Довольно обоснованно можно сказать, что он был "парень из нашего двора", у нас такая была формулировка. Он был не фальшиво свой, такой, который набивается в симпатию, а он был просто объективно свой по природе. Это очень важное качество", - сказал Хотиненко.По словам режиссёра, с уходом Бельмондо в великой книге мирового кинематографа закрылась ещё одна страница."Жан-Поль Бельмондо занимал, конечно, свою отдельную совершенно нишу. У него ролей бесчисленное количество. Иногда есть такое разделение личности самого актера: сам человек по жизни может быть скромный, а роли исполнять яркие, выдающиеся. А у него в этом плане все цельно", - отметил Хотиненко.Первое, что вспоминается при упоминании имени Бельмондо, - это фильм "На последнем дыхании", который стал ключевым моментом в жизни актера и кинематографа в целом, добавил режиссёр."Он в этом фильме продемонстрировал весь диапазон: от драматического до комического. Это абсолютно яркая роль. Он был свободным человеком, ироничным, умным, ярким", - подчеркнул собеседник агентства.Во времена, на которые пришёлся расцвет актёрской карьеры Бельмондо, по словам Хотиненко, была жесткая конкуренция. "Был Ален Делон, красавец! И как они смогли найти каждый свое не в ущерб другому - это само по себе поразительно", - подчеркнул режиссёр."Его слава никак не испортила. Очень многие люди не выдерживают, честно говоря, этого испытания, особенно такой славы, которая свалилась на него. Это говорит о том, что он личность, прежде всего. У нас часто путают красивость с красотой, а он был красивый мужчина, достойный, прекрасный актёр. Печально, что он ушел", - заключил Хотиненко.Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен (департамент Сены, Франция) в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и Сары Рейно-Ришар. В школе Жан-Поль Бельмондо выбирал между спортом и актерством. К 20 годам Бельмондо решил, что будет актером, и поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. После ее завершения он начал профессиональную карьеру. Он известен своими ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный", и других.
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искусство, франция, владимир хотиненко, жан-поль бельмондо, россия, культура, умер жан-поль бельмондо
19:29 06.09.2021
 
Хотиненко выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо

Хотиненко: Бельмондо был для русского зрителя "парнем из нашего двора"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКинорежиссёр Владимир Хотиненко перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Кинорежиссёр Владимир Хотиненко перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019 - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Французский актёр Жан-Поль Бельмондо для советского и российского зрителя был "своим", его называли "парень из нашего двора", вместе с его уходом закрылась целая страница мирового кинематографа, заявил РИА Новости режиссёр Владимир Хотиненко.
Бельмондо скончался на 89-м году жизни.
"Его любили и в Советском Союзе, и в России. Его любили так, как будто он сосед по духу. Довольно обоснованно можно сказать, что он был "парень из нашего двора", у нас такая была формулировка. Он был не фальшиво свой, такой, который набивается в симпатию, а он был просто объективно свой по природе. Это очень важное качество", - сказал Хотиненко.
По словам режиссёра, с уходом Бельмондо в великой книге мирового кинематографа закрылась ещё одна страница.
"Жан-Поль Бельмондо занимал, конечно, свою отдельную совершенно нишу. У него ролей бесчисленное количество. Иногда есть такое разделение личности самого актера: сам человек по жизни может быть скромный, а роли исполнять яркие, выдающиеся. А у него в этом плане все цельно", - отметил Хотиненко.
Первое, что вспоминается при упоминании имени Бельмондо, - это фильм "На последнем дыхании", который стал ключевым моментом в жизни актера и кинематографа в целом, добавил режиссёр.
Кадр из фильма На последнем дыхании, 1960
9 апреля 2013, 10:30
10 фильмов, за которые нельзя не любить БельмондоВремена менялись, менялся и Бельмондо, из циника в ироничного авантюриста или гангстера, в честного шпиона или безумного каскадера. Бебель, как называют актера французские поклонники, к своим почтенным 80 годам стал уже национальным достоянием на родине. В России же всегда питали нежные чувства ко "всему французскому", и фильмы Бельмондо не исключение. Проект Weekend РИА Новости вспоминает десять ролей, за которые нельзя не любить Бельмондо.
"Он в этом фильме продемонстрировал весь диапазон: от драматического до комического. Это абсолютно яркая роль. Он был свободным человеком, ироничным, умным, ярким", - подчеркнул собеседник агентства.
Во времена, на которые пришёлся расцвет актёрской карьеры Бельмондо, по словам Хотиненко, была жесткая конкуренция. "Был Ален Делон, красавец! И как они смогли найти каждый свое не в ущерб другому - это само по себе поразительно", - подчеркнул режиссёр.
"Его слава никак не испортила. Очень многие люди не выдерживают, честно говоря, этого испытания, особенно такой славы, которая свалилась на него. Это говорит о том, что он личность, прежде всего. У нас часто путают красивость с красотой, а он был красивый мужчина, достойный, прекрасный актёр. Печально, что он ушел", - заключил Хотиненко.
Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен (департамент Сены, Франция) в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и Сары Рейно-Ришар. В школе Жан-Поль Бельмондо выбирал между спортом и актерством. К 20 годам Бельмондо решил, что будет актером, и поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. После ее завершения он начал профессиональную карьеру. Он известен своими ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный", и других.
"Мы потеряли Великолепного": умер Жан-Поль Бельмондо
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанк

Символ целого поколения — Жан-Поль Бельмондо вырос в семье респектабельного парижского скульптора Поля Бельмондо и Сары Рейно-Ришар.

Французский актер Жань-Поль Бельмондо на своем творческом вечере во дворце культуры имени Ленсовета в Санкт-Петербурге
1 из 17

Символ целого поколения — Жан-Поль Бельмондо вырос в семье респектабельного парижского скульптора Поля Бельмондо и Сары Рейно-Ришар.

© РИА Новости / Игорь Руссак
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Бельмондо было 14, когда его выгнали из школы. "Учителя не знали, что со мной делать", — рассказывал он. Неслучайно через несколько лет режиссер Жан-Люк Годар увидит в мальчике из хорошей семьи бунтаря.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо раздает автографы московским поклонникам
2 из 17

Бельмондо было 14, когда его выгнали из школы. "Учителя не знали, что со мной делать", — рассказывал он. Неслучайно через несколько лет режиссер Жан-Люк Годар увидит в мальчике из хорошей семьи бунтаря.

© РИА Новости / Галина Кмит
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© Impéria (1960)

Обаятельный негодяй Мишель Пуаккар из фильма "На последнем дыхании" в мгновение превратит Бельмондо из дебютанта в культовую фигуру кинематографа "новой волны".

Кадр из фильма На последнем дыхании
3 из 17

Обаятельный негодяй Мишель Пуаккар из фильма "На последнем дыхании" в мгновение превратит Бельмондо из дебютанта в культовую фигуру кинематографа "новой волны".

© Impéria (1960)
© РИА Новости / Михаил Макаренко / Перейти в фотобанк

За свою карьеру актер сыграл более чем в 90 фильмах и множестве театральных постановок.

Ведущий передачи 600 секунд Ленинградского телевидения А. Невзоров и знаменитый французский актер Жан Поль Бельмондо
4 из 17

За свою карьеру актер сыграл более чем в 90 фильмах и множестве театральных постановок.

© РИА Новости / Михаил Макаренко
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© AP Photo

Ему удавался любой персонаж: бунтарь и ловелас, клошар и бездельник, робкий писатель и нежный любовник, полицейский и бандит.

Жан-Поль Бельмондо и Кэтрин Спаак в фильме Уик-энд в Зюйдкоте
5 из 17

Ему удавался любой персонаж: бунтарь и ловелас, клошар и бездельник, робкий писатель и нежный любовник, полицейский и бандит.

© AP Photo
© AFP 2021 / Gabriel Duvall

"Жан-Поль обладает одним секретом: он действительно такой, каким выглядит, ему нечего изображать из себя, фабриковать некий имидж, напяливать маску", — сказал о нем однажды режиссер Клод Шаброль.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо, награжденный Орденом почетного легиона
6 из 17

"Жан-Поль обладает одним секретом: он действительно такой, каким выглядит, ему нечего изображать из себя, фабриковать некий имидж, напяливать маску", — сказал о нем однажды режиссер Клод Шаброль.

© AFP 2021 / Gabriel Duvall
© AFP 2021 / Eric Gaillard

До 50 лет, пока Бельмондо не получил серьезный перелом, все трюки на съемках он выполнял сам.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо
7 из 17

До 50 лет, пока Бельмондо не получил серьезный перелом, все трюки на съемках он выполнял сам.

© AFP 2021 / Eric Gaillard
© AFP 2021 / Michel Gagne

"Это позволяло мне оставаться честным перед зрителями. Я никогда их не обманывал и всегда с гордостью мог смотреть им в глаза", — говорил артист.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо в Театре Мариньи
8 из 17

"Это позволяло мне оставаться честным перед зрителями. Я никогда их не обманывал и всегда с гордостью мог смотреть им в глаза", — говорил артист.

© AFP 2021 / Michel Gagne
© AFP 2021

До 1986 года Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных французских актеров. Зрители обожали боевики и криминальные фильмы с его участием: "Безумный Пьеро", "Великолепный", "Чудовище", "Профессионал".

Французский актер Жан-Поль Бельмондо и актиса Джин Сиберг
9 из 17

До 1986 года Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных французских актеров. Зрители обожали боевики и криминальные фильмы с его участием: "Безумный Пьеро", "Великолепный", "Чудовище", "Профессионал".

© AFP 2021
© AP Photo / Jacques Marqueton

Артист, который так часто играл непобедимых парней, в какой-то момент и сам поверил в свою неуязвимость.

Актер Жан-Поль Бельмондо репетирует свое выступление в Цирке Медрано в Париже
10 из 17

Артист, который так часто играл непобедимых парней, в какой-то момент и сам поверил в свою неуязвимость.

© AP Photo / Jacques Marqueton
© AFP 2021 / Patrik Stollarz

В 2001 году он пережил тяжелый инсульт и долго восстанавливался. Только тогда понял, как много подарила ему жизнь.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо
11 из 17

В 2001 году он пережил тяжелый инсульт и долго восстанавливался. Только тогда понял, как много подарила ему жизнь.

© AFP 2021 / Patrik Stollarz
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Бельмондо не только выкарабкался, но и подарил зрителю последнюю свою кинороль — в фильме "Человек и его собака".

Французский актер Жан-Поль Бельмондо и кинорежиссер Клод Лелуш (слева) во время пресс-конференции
12 из 17

Бельмондо не только выкарабкался, но и подарил зрителю последнюю свою кинороль — в фильме "Человек и его собака".

© РИА Новости / Галина Кмит
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© AP Photo

"Хотя я снялся в 95 фильмах и сыграл 40 театральных ролей, на этих съемках я был счастлив как никогда", — признавался актер.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо во время посещения лагеря французских войск в Западном Берлине
13 из 17

"Хотя я снялся в 95 фильмах и сыграл 40 театральных ролей, на этих съемках я был счастлив как никогда", — признавался актер.

© AP Photo
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Жан-Поль Бельмондо был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Сезар", получил "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо с солистами цыганского ансамбля в гостинице Советская
14 из 17

Жан-Поль Бельмондо был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Сезар", получил "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф.

© РИА Новости / Галина Кмит
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© AFP 2021 / Vincent Amalvy

В феврале 2015 года актер объявил о завершении карьеры.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо в Париже
15 из 17

В феврале 2015 года актер объявил о завершении карьеры.

© AFP 2021 / Vincent Amalvy
© AP Photo / Joel Ryan

Соболезнования в связи со смертью Бельмондо выражают по всему миру.

Актер Жан-Поль Бельмондо на 64-ом Каннском кинофестивале
16 из 17

Соболезнования в связи со смертью Бельмондо выражают по всему миру.

© AP Photo / Joel Ryan
© AP Photo

"Мы потеряли Великолепного, прощай и спасибо!" — написал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в Twitter.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо на Каннском кинофестивале
17 из 17

"Мы потеряли Великолепного, прощай и спасибо!" — написал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в Twitter.

© AP Photo
1 из 17

Символ целого поколения — Жан-Поль Бельмондо вырос в семье респектабельного парижского скульптора Поля Бельмондо и Сары Рейно-Ришар.

© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
2 из 17

Бельмондо было 14, когда его выгнали из школы. "Учителя не знали, что со мной делать", — рассказывал он. Неслучайно через несколько лет режиссер Жан-Люк Годар увидит в мальчике из хорошей семьи бунтаря.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
3 из 17

Обаятельный негодяй Мишель Пуаккар из фильма "На последнем дыхании" в мгновение превратит Бельмондо из дебютанта в культовую фигуру кинематографа "новой волны".

© Impéria (1960)
4 из 17

За свою карьеру актер сыграл более чем в 90 фильмах и множестве театральных постановок.

© РИА Новости / Михаил Макаренко
Перейти в фотобанк
5 из 17

Ему удавался любой персонаж: бунтарь и ловелас, клошар и бездельник, робкий писатель и нежный любовник, полицейский и бандит.

© AP Photo
6 из 17

"Жан-Поль обладает одним секретом: он действительно такой, каким выглядит, ему нечего изображать из себя, фабриковать некий имидж, напяливать маску", — сказал о нем однажды режиссер Клод Шаброль.

© AFP 2021 / Gabriel Duvall
7 из 17

До 50 лет, пока Бельмондо не получил серьезный перелом, все трюки на съемках он выполнял сам.

© AFP 2021 / Eric Gaillard
8 из 17

"Это позволяло мне оставаться честным перед зрителями. Я никогда их не обманывал и всегда с гордостью мог смотреть им в глаза", — говорил артист.

© AFP 2021 / Michel Gagne
9 из 17

До 1986 года Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных французских актеров. Зрители обожали боевики и криминальные фильмы с его участием: "Безумный Пьеро", "Великолепный", "Чудовище", "Профессионал".

© AFP 2021
10 из 17

Артист, который так часто играл непобедимых парней, в какой-то момент и сам поверил в свою неуязвимость.

© AP Photo / Jacques Marqueton
11 из 17

В 2001 году он пережил тяжелый инсульт и долго восстанавливался. Только тогда понял, как много подарила ему жизнь.

© AFP 2021 / Patrik Stollarz
12 из 17

Бельмондо не только выкарабкался, но и подарил зрителю последнюю свою кинороль — в фильме "Человек и его собака".

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
13 из 17

"Хотя я снялся в 95 фильмах и сыграл 40 театральных ролей, на этих съемках я был счастлив как никогда", — признавался актер.

© AP Photo
14 из 17

Жан-Поль Бельмондо был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Сезар", получил "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
15 из 17

В феврале 2015 года актер объявил о завершении карьеры.

© AFP 2021 / Vincent Amalvy
16 из 17

Соболезнования в связи со смертью Бельмондо выражают по всему миру.

© AP Photo / Joel Ryan
17 из 17

"Мы потеряли Великолепного, прощай и спасибо!" — написал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в Twitter.

© AP Photo
 
КультураИскусствоФранцияВладимир ХотиненкоЖан-Поль БельмондоРоссияКультураУмер Жан-Поль Бельмондо
 
 
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