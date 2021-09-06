https://ria.ru/20210906/belmondo-1748929558.html

Хотиненко выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо

Хотиненко выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо - РИА Новости, 06.09.2021

Хотиненко выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо

Французский актёр Жан-Поль Бельмондо для советского и российского зрителя был "своим", его называли "парень из нашего двора", вместе с его уходом закрылась... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T19:29

2021-09-06T19:29

2021-09-06T19:29

культура

искусство

франция

владимир хотиненко

жан-поль бельмондо

россия

культура

умер жан-поль бельмондо

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Французский актёр Жан-Поль Бельмондо для советского и российского зрителя был "своим", его называли "парень из нашего двора", вместе с его уходом закрылась целая страница мирового кинематографа, заявил РИА Новости режиссёр Владимир Хотиненко.Бельмондо скончался на 89-м году жизни."Его любили и в Советском Союзе, и в России. Его любили так, как будто он сосед по духу. Довольно обоснованно можно сказать, что он был "парень из нашего двора", у нас такая была формулировка. Он был не фальшиво свой, такой, который набивается в симпатию, а он был просто объективно свой по природе. Это очень важное качество", - сказал Хотиненко.По словам режиссёра, с уходом Бельмондо в великой книге мирового кинематографа закрылась ещё одна страница."Жан-Поль Бельмондо занимал, конечно, свою отдельную совершенно нишу. У него ролей бесчисленное количество. Иногда есть такое разделение личности самого актера: сам человек по жизни может быть скромный, а роли исполнять яркие, выдающиеся. А у него в этом плане все цельно", - отметил Хотиненко.Первое, что вспоминается при упоминании имени Бельмондо, - это фильм "На последнем дыхании", который стал ключевым моментом в жизни актера и кинематографа в целом, добавил режиссёр."Он в этом фильме продемонстрировал весь диапазон: от драматического до комического. Это абсолютно яркая роль. Он был свободным человеком, ироничным, умным, ярким", - подчеркнул собеседник агентства.Во времена, на которые пришёлся расцвет актёрской карьеры Бельмондо, по словам Хотиненко, была жесткая конкуренция. "Был Ален Делон, красавец! И как они смогли найти каждый свое не в ущерб другому - это само по себе поразительно", - подчеркнул режиссёр."Его слава никак не испортила. Очень многие люди не выдерживают, честно говоря, этого испытания, особенно такой славы, которая свалилась на него. Это говорит о том, что он личность, прежде всего. У нас часто путают красивость с красотой, а он был красивый мужчина, достойный, прекрасный актёр. Печально, что он ушел", - заключил Хотиненко.Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен (департамент Сены, Франция) в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и Сары Рейно-Ришар. В школе Жан-Поль Бельмондо выбирал между спортом и актерством. К 20 годам Бельмондо решил, что будет актером, и поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. После ее завершения он начал профессиональную карьеру. Он известен своими ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный", и других.

https://ria.ru/20130409/814091005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

искусство, франция, владимир хотиненко, жан-поль бельмондо, россия, культура, умер жан-поль бельмондо