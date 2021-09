https://ria.ru/20210906/belmondo-1748926085.html

Биография Жан-Поля Бельмондо

Биография Жан-Поля Бельмондо - РИА Новости, 06.09.2021

Биография Жан-Поля Бельмондо

Французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо (Jean-Paul Belmondo) родился 9 апреля 1933 года в пригороде Парижа Нейн-сюр-Сен в семье известного скульптора РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T18:59

2021-09-06T18:59

2021-09-06T19:03

справки

париж

франция

жан-поль бельмондо

умер жан-поль бельмондо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748918941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_221f5b68da14867dffb33aedb591bd97.jpg

Французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо (Jean-Paul Belmondo) родился 9 апреля 1933 года в пригороде Парижа Нейн-сюр-Сен в семье известного скульптора Поля Бельмондо, профессора изящных искусств. Его мать, Мадлен Бельмондо, была художницей. В школе единственным интересом Жан-Поля был спорт. Бельмондо успешно занимался боксом, но отказался от боксерской карьеры, решив стать актером.Окончил Консерваторию драматических искусств в Париже.В 1953 году начал свою актерскую карьеру на театральной сцене. Играл в различных театральных антрепризах.В кино Бельмондо дебютировал в 1956 году в короткометражном фильме "Мольер". В 1957 году он снялся в комедии "Пешком, верхом и на машине" (A pied, a cheval et en voiture), но эпизоды с участием актера были вырезаны перед самым выходом картины.Более значительная роль досталась ему в фильмах "Будь красивой и молчи" (Sois belle et tais-toi, 1958) с Аленом Делоном в главной роли и "Странное воскресенье" (Un drôle de dimanche, 1958).Снявшись в нескольких картинах, Бельмондо познакомился с новичком в кинематографе режиссером Жан-Люком Годаром и согласился на роль в его короткометражной ленте "Шарлотта и ее Жюль" (Charlotte et son Jules, 1958).Роль в следующем фильме Годара "На последнем дыхании" (A bout de souffle, 1960) мгновенно превратила актера из дебютанта в культовую фигуру кинематографа "новой волны". В следующем году Бельмондо упрочил свой успех, сыграв в фильме "Две женщины" с актрисой Софи Лорен, который ей принес американский "Оскар".Свои собственные лучшие роли он сыграл у режиссеров французской "новой волны": Жана-Люка Годара – в фильме "Женщина есть женщина"(Une femme est une femme, 1961), Луи Маля – в картине "Вор"(Le voleur, 1967), Франсуа Трюффо – в криминальной драме "Сирена с "Миссисипи"(La sirène du Mississipi, 1969), Клода Шаброля – в комедии "Доктор Пополь " (Docteur Popaul, 1972), Алена Рене – в киноленте "Ставиский"(Stavisky, 1974).До середины 1980-х годов его типичными персонажами были либо неисправимые авантюристы, либо циничные герои.Наибольшей популярностью у зрителей пользовались такие боевики и криминальные фильмы с Бельмондо в заглавных ролях, как "Безумный Пьеро" (Pierrot le fou, 1965) Жана-Люка Годара, "Великолепный" (Le magnifique, 1973) Филиппа де Брока, "Чудовище" (L'animal, 1977) Клода Зиди, "Профессионал" (Le professionnel, 1981) Жоржа Лотнера.Зрелым мастером предстал Жан-Поль Бельмондо в картинах "Баловень судьбы" (Itineraire d'un enfant gate, 1988) и "Отверженные" (Les miserables, 1995) Клода Лелуша, "Неизвестный в доме" (L'inconnu dans la maison, 1992) Жоржа Лотнера, "Дезире" (Desire, 1996) Бернара Мюра.В 1987 году он вернулся на театральную сцену впервые после 1959 года, и с этого момента совмещал работу в кино и театре.В начале августа 2001 года Бельмондо перенес инсульт и прекратил работу в театре и кино. В 2008 году актер вернулся на съемочную площадку, снявшись в главной роли в фильме режиссера Франсиса Юстера "Человек и его собака" (Un homme et son chien).Жан-Поль Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных актеров Франции до середины 1980-х годов. Всего он снялся в более чем 90 фильмах и сыграл около 40 театральных ролей. Все трюки в картинах со своим участием актер всегда выполнял сам, но после несчастного случая на съемках фильма "Ограбление" (Hold-Up, 1985) прекратил эту практику.В феврале 2015 года Бельмондо объявил о завершении своей карьеры в кино.В 1963 году Бельмондо опубликовал автобиографическую книгу "30 лет и 25 фильмов".На пике коммерческого успеха Бельмондо создал собственную кинокомпанию Cerito Films. Он также был владельцем парижского театра "Варьете".Актер – обладатель почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля (2011) и премии "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф (2016).Жан-Поль Бельмондо был награжден орденом Почетного легиона (командор, 2007; высший офицер, 2019); Национальным орденом "За заслуги" (кавалер – 1986, командор – 1994, великий офицер – 2017).Командор Ордена литературы и искусства (2006) - высшей награды министерства культуры Франции.Кавалер ордена Леопольда I (Бельгия, 2012).Жан-Поль Бельмондо был дважды женат. Его первой супругой была танцовщица Элоди Константин, второй – манекенщица Натти Тардивель. У актера от первого брака трое детей – дочери Патриция (1958-1994) и Флоренция (1960), сын Поль Бельмондо (1963). От второго брака – дочь Стелла (2003). 6 сентября 2021 года стало известно, что Жан-Поль Бельмондо скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, париж, франция, жан-поль бельмондо, умер жан-поль бельмондо