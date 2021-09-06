https://ria.ru/20210906/zhan-pol-1748909145.html

Умер Жан-Поль Бельмондо

Умер Жан-Поль Бельмондо - РИА Новости, 06.09.2021

Умер Жан-Поль Бельмондо

Актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на его адвоката. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T17:28

2021-09-06T17:28

2021-09-06T18:56

жан-поль бельмондо

франция

умер жан-поль бельмондо

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748908968_0:0:2894:1628_1920x0_80_0_0_f6bbab8db84e943c9c93fa2fb4844072.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на его адвоката.О причинах смерти пока неизвестно.Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен (департамент Сены, Франция). В школе он выбирал между спортом и актерством. К 20 годам он поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. После ее завершения он начал профессиональную карьеру.Славу артисту принесли роли в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании" и многие другие.Помимо съемок в кинокартинах он также проявил себя в театре.После перенесенного в 2001 году инсульта Бельмондо прекратил актерскую деятельность, однако в 2008 году вернулся на съемочную площадку и сыграл в фильме Франсиса Юстера "Человек и его собака". В 2015 году он объявил о завершении карьеры в кино.

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жан-поль бельмондо, франция, умер жан-поль бельмондо