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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Умер Жан-Поль Бельмондо
Умер Жан-Поль Бельмондо - РИА Новости, 06.09.2021
Умер Жан-Поль Бельмондо
Актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на его адвоката. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:28
2021-09-06T18:56
жан-поль бельмондо
франция
умер жан-поль бельмондо
культура
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на его адвоката.О причинах смерти пока неизвестно.Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен (департамент Сены, Франция). В школе он выбирал между спортом и актерством. К 20 годам он поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. После ее завершения он начал профессиональную карьеру.Славу артисту принесли роли в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании" и многие другие.Помимо съемок в кинокартинах он также проявил себя в театре.После перенесенного в 2001 году инсульта Бельмондо прекратил актерскую деятельность, однако в 2008 году вернулся на съемочную площадку и сыграл в фильме Франсиса Юстера "Человек и его собака". В 2015 году он объявил о завершении карьеры в кино.
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жан-поль бельмондо, франция, умер жан-поль бельмондо
17:28 06.09.2021 (обновлено: 18:56 06.09.2021)
 

Умер Жан-Поль Бельмондо

© AP Photo / Thibault CamusЖан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© AP Photo / Thibault Camus
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на его адвоката.
О причинах смерти пока неизвестно.
Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен (департамент Сены, Франция). В школе он выбирал между спортом и актерством. К 20 годам он поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. После ее завершения он начал профессиональную карьеру.
Славу артисту принесли роли в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании" и многие другие.
Помимо съемок в кинокартинах он также проявил себя в театре.
После перенесенного в 2001 году инсульта Бельмондо прекратил актерскую деятельность, однако в 2008 году вернулся на съемочную площадку и сыграл в фильме Франсиса Юстера "Человек и его собака". В 2015 году он объявил о завершении карьеры в кино.
 
КультураЖан-Поль БельмондоФранцияУмер Жан-Поль Бельмондо
 
 
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