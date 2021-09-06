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Умер Жан-Поль Бельмондо
Умер Жан-Поль Бельмондо - РИА Новости, 06.09.2021
Умер Жан-Поль Бельмондо
Актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на его адвоката. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:28
2021-09-06T17:28
2021-09-06T18:56
жан-поль бельмондо
франция
умер жан-поль бельмондо
культура
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на его адвоката.О причинах смерти пока неизвестно.Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен (департамент Сены, Франция). В школе он выбирал между спортом и актерством. К 20 годам он поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. После ее завершения он начал профессиональную карьеру.Славу артисту принесли роли в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании" и многие другие.Помимо съемок в кинокартинах он также проявил себя в театре.После перенесенного в 2001 году инсульта Бельмондо прекратил актерскую деятельность, однако в 2008 году вернулся на съемочную площадку и сыграл в фильме Франсиса Юстера "Человек и его собака". В 2015 году он объявил о завершении карьеры в кино.
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РИА Новости
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жан-поль бельмондо, франция, умер жан-поль бельмондо
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство Франс Пресс
со ссылкой на его адвоката.
О причинах смерти пока неизвестно.
Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен (департамент Сены, Франция). В школе он выбирал между спортом и актерством. К 20 годам он поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. После ее завершения он начал профессиональную карьеру.
Славу артисту принесли роли в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании" и многие другие.
Помимо съемок в кинокартинах он также проявил себя в театре.
После перенесенного в 2001 году инсульта Бельмондо прекратил актерскую деятельность, однако в 2008 году вернулся на съемочную площадку и сыграл в фильме Франсиса Юстера "Человек и его собака". В 2015 году он объявил о завершении карьеры в кино.