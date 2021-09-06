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Культура
https://ria.ru/20210906/belmondo-1748923303.html
МИД Франции выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо
МИД Франции выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо - РИА Новости, 06.09.2021
МИД Франции выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил соболезнования в связи со смертью французского актера Жан-Поля Бельмондо. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T18:42
2021-09-06T19:13
культура
в мире
франция
мид франции‎
жан кастекс
умер жан-поль бельмондо
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ПАРИЖ, 6 сен - РИА Новости. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил соболезнования в связи со смертью французского актера Жан-Поля Бельмондо.Всемирно известный актер скончался в понедельник в возрасте 88 лет."Мы потеряли Великолепного, прощай и спасибо!" - написал Бон в Twitter.Премьер-министр Франции Жан Кастекс также написал на своей странице в Twitter "Великолепный" и разместил фото актера.Бельмондо снялся в десятках фильмов, в числе которых "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный".Он родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен (департамент Сены, Франция) в семье сына парижского скульптора Поля Бельмондо и Сары Рейно-Ришар. В школе Жан-Поль Бельмондо выбирал между спортом и актерством. К 20 годам Бельмондо решил, что будет актером, и поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. После ее завершения он начал профессиональную карьеру.
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в мире, франция, мид франции‎, жан кастекс, умер жан-поль бельмондо
18:42 06.09.2021 (обновлено: 19:13 06.09.2021)
 
МИД Франции выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо

Госсекретарь при МИД Франции о Бельмондо: "Мы потеряли Великолепного"

© AFP 2021 / Miguel MedinaЖан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© AFP 2021 / Miguel Medina
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 сен - РИА Новости. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил соболезнования в связи со смертью французского актера Жан-Поля Бельмондо.
Всемирно известный актер скончался в понедельник в возрасте 88 лет.
"Мы потеряли Великолепного, прощай и спасибо!" - написал Бон в Twitter.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс также написал на своей странице в Twitter "Великолепный" и разместил фото актера.
Кадр из фильма На последнем дыхании, 1960
9 апреля 2013, 10:30
10 фильмов, за которые нельзя не любить БельмондоВремена менялись, менялся и Бельмондо, из циника в ироничного авантюриста или гангстера, в честного шпиона или безумного каскадера. Бебель, как называют актера французские поклонники, к своим почтенным 80 годам стал уже национальным достоянием на родине. В России же всегда питали нежные чувства ко "всему французскому", и фильмы Бельмондо не исключение. Проект Weekend РИА Новости вспоминает десять ролей, за которые нельзя не любить Бельмондо.
Бельмондо снялся в десятках фильмов, в числе которых "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный".
Он родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен (департамент Сены, Франция) в семье сына парижского скульптора Поля Бельмондо и Сары Рейно-Ришар. В школе Жан-Поль Бельмондо выбирал между спортом и актерством. К 20 годам Бельмондо решил, что будет актером, и поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. После ее завершения он начал профессиональную карьеру.
"Мы потеряли Великолепного": умер Жан-Поль Бельмондо
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанк

Символ целого поколения — Жан-Поль Бельмондо вырос в семье респектабельного парижского скульптора Поля Бельмондо и Сары Рейно-Ришар.

Французский актер Жань-Поль Бельмондо на своем творческом вечере во дворце культуры имени Ленсовета в Санкт-Петербурге
1 из 17

Символ целого поколения — Жан-Поль Бельмондо вырос в семье респектабельного парижского скульптора Поля Бельмондо и Сары Рейно-Ришар.

© РИА Новости / Игорь Руссак
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Бельмондо было 14, когда его выгнали из школы. "Учителя не знали, что со мной делать", — рассказывал он. Неслучайно через несколько лет режиссер Жан-Люк Годар увидит в мальчике из хорошей семьи бунтаря.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо раздает автографы московским поклонникам
2 из 17

Бельмондо было 14, когда его выгнали из школы. "Учителя не знали, что со мной делать", — рассказывал он. Неслучайно через несколько лет режиссер Жан-Люк Годар увидит в мальчике из хорошей семьи бунтаря.

© РИА Новости / Галина Кмит
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© Impéria (1960)

Обаятельный негодяй Мишель Пуаккар из фильма "На последнем дыхании" в мгновение превратит Бельмондо из дебютанта в культовую фигуру кинематографа "новой волны".

Кадр из фильма На последнем дыхании
3 из 17

Обаятельный негодяй Мишель Пуаккар из фильма "На последнем дыхании" в мгновение превратит Бельмондо из дебютанта в культовую фигуру кинематографа "новой волны".

© Impéria (1960)
© РИА Новости / Михаил Макаренко / Перейти в фотобанк

За свою карьеру актер сыграл более чем в 90 фильмах и множестве театральных постановок.

Ведущий передачи 600 секунд Ленинградского телевидения А. Невзоров и знаменитый французский актер Жан Поль Бельмондо
4 из 17

За свою карьеру актер сыграл более чем в 90 фильмах и множестве театральных постановок.

© РИА Новости / Михаил Макаренко
Перейти в фотобанк
© AP Photo

Ему удавался любой персонаж: бунтарь и ловелас, клошар и бездельник, робкий писатель и нежный любовник, полицейский и бандит.

Жан-Поль Бельмондо и Кэтрин Спаак в фильме Уик-энд в Зюйдкоте
5 из 17

Ему удавался любой персонаж: бунтарь и ловелас, клошар и бездельник, робкий писатель и нежный любовник, полицейский и бандит.

© AP Photo
© AFP 2021 / Gabriel Duvall

"Жан-Поль обладает одним секретом: он действительно такой, каким выглядит, ему нечего изображать из себя, фабриковать некий имидж, напяливать маску", — сказал о нем однажды режиссер Клод Шаброль.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо, награжденный Орденом почетного легиона
6 из 17

"Жан-Поль обладает одним секретом: он действительно такой, каким выглядит, ему нечего изображать из себя, фабриковать некий имидж, напяливать маску", — сказал о нем однажды режиссер Клод Шаброль.

© AFP 2021 / Gabriel Duvall
© AFP 2021 / Eric Gaillard

До 50 лет, пока Бельмондо не получил серьезный перелом, все трюки на съемках он выполнял сам.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо
7 из 17

До 50 лет, пока Бельмондо не получил серьезный перелом, все трюки на съемках он выполнял сам.

© AFP 2021 / Eric Gaillard
© AFP 2021 / Michel Gagne

"Это позволяло мне оставаться честным перед зрителями. Я никогда их не обманывал и всегда с гордостью мог смотреть им в глаза", — говорил артист.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо в Театре Мариньи
8 из 17

"Это позволяло мне оставаться честным перед зрителями. Я никогда их не обманывал и всегда с гордостью мог смотреть им в глаза", — говорил артист.

© AFP 2021 / Michel Gagne
© AFP 2021

До 1986 года Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных французских актеров. Зрители обожали боевики и криминальные фильмы с его участием: "Безумный Пьеро", "Великолепный", "Чудовище", "Профессионал".

Французский актер Жан-Поль Бельмондо и актиса Джин Сиберг
9 из 17

До 1986 года Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных французских актеров. Зрители обожали боевики и криминальные фильмы с его участием: "Безумный Пьеро", "Великолепный", "Чудовище", "Профессионал".

© AFP 2021
© AP Photo / Jacques Marqueton

Артист, который так часто играл непобедимых парней, в какой-то момент и сам поверил в свою неуязвимость.

Актер Жан-Поль Бельмондо репетирует свое выступление в Цирке Медрано в Париже
10 из 17

Артист, который так часто играл непобедимых парней, в какой-то момент и сам поверил в свою неуязвимость.

© AP Photo / Jacques Marqueton
© AFP 2021 / Patrik Stollarz

В 2001 году он пережил тяжелый инсульт и долго восстанавливался. Только тогда понял, как много подарила ему жизнь.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо
11 из 17

В 2001 году он пережил тяжелый инсульт и долго восстанавливался. Только тогда понял, как много подарила ему жизнь.

© AFP 2021 / Patrik Stollarz
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Бельмондо не только выкарабкался, но и подарил зрителю последнюю свою кинороль — в фильме "Человек и его собака".

Французский актер Жан-Поль Бельмондо и кинорежиссер Клод Лелуш (слева) во время пресс-конференции
12 из 17

Бельмондо не только выкарабкался, но и подарил зрителю последнюю свою кинороль — в фильме "Человек и его собака".

© РИА Новости / Галина Кмит
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© AP Photo

"Хотя я снялся в 95 фильмах и сыграл 40 театральных ролей, на этих съемках я был счастлив как никогда", — признавался актер.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо во время посещения лагеря французских войск в Западном Берлине
13 из 17

"Хотя я снялся в 95 фильмах и сыграл 40 театральных ролей, на этих съемках я был счастлив как никогда", — признавался актер.

© AP Photo
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Жан-Поль Бельмондо был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Сезар", получил "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо с солистами цыганского ансамбля в гостинице Советская
14 из 17

Жан-Поль Бельмондо был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Сезар", получил "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф.

© РИА Новости / Галина Кмит
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© AFP 2021 / Vincent Amalvy

В феврале 2015 года актер объявил о завершении карьеры.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо в Париже
15 из 17

В феврале 2015 года актер объявил о завершении карьеры.

© AFP 2021 / Vincent Amalvy
© AP Photo / Joel Ryan

Соболезнования в связи со смертью Бельмондо выражают по всему миру.

Актер Жан-Поль Бельмондо на 64-ом Каннском кинофестивале
16 из 17

Соболезнования в связи со смертью Бельмондо выражают по всему миру.

© AP Photo / Joel Ryan
© AP Photo

"Мы потеряли Великолепного, прощай и спасибо!" — написал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в Twitter.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо на Каннском кинофестивале
17 из 17

"Мы потеряли Великолепного, прощай и спасибо!" — написал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в Twitter.

© AP Photo
1 из 17

Символ целого поколения — Жан-Поль Бельмондо вырос в семье респектабельного парижского скульптора Поля Бельмондо и Сары Рейно-Ришар.

© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
2 из 17

Бельмондо было 14, когда его выгнали из школы. "Учителя не знали, что со мной делать", — рассказывал он. Неслучайно через несколько лет режиссер Жан-Люк Годар увидит в мальчике из хорошей семьи бунтаря.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
3 из 17

Обаятельный негодяй Мишель Пуаккар из фильма "На последнем дыхании" в мгновение превратит Бельмондо из дебютанта в культовую фигуру кинематографа "новой волны".

© Impéria (1960)
4 из 17

За свою карьеру актер сыграл более чем в 90 фильмах и множестве театральных постановок.

© РИА Новости / Михаил Макаренко
Перейти в фотобанк
5 из 17

Ему удавался любой персонаж: бунтарь и ловелас, клошар и бездельник, робкий писатель и нежный любовник, полицейский и бандит.

© AP Photo
6 из 17

"Жан-Поль обладает одним секретом: он действительно такой, каким выглядит, ему нечего изображать из себя, фабриковать некий имидж, напяливать маску", — сказал о нем однажды режиссер Клод Шаброль.

© AFP 2021 / Gabriel Duvall
7 из 17

До 50 лет, пока Бельмондо не получил серьезный перелом, все трюки на съемках он выполнял сам.

© AFP 2021 / Eric Gaillard
8 из 17

"Это позволяло мне оставаться честным перед зрителями. Я никогда их не обманывал и всегда с гордостью мог смотреть им в глаза", — говорил артист.

© AFP 2021 / Michel Gagne
9 из 17

До 1986 года Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных французских актеров. Зрители обожали боевики и криминальные фильмы с его участием: "Безумный Пьеро", "Великолепный", "Чудовище", "Профессионал".

© AFP 2021
10 из 17

Артист, который так часто играл непобедимых парней, в какой-то момент и сам поверил в свою неуязвимость.

© AP Photo / Jacques Marqueton
11 из 17

В 2001 году он пережил тяжелый инсульт и долго восстанавливался. Только тогда понял, как много подарила ему жизнь.

© AFP 2021 / Patrik Stollarz
12 из 17

Бельмондо не только выкарабкался, но и подарил зрителю последнюю свою кинороль — в фильме "Человек и его собака".

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
13 из 17

"Хотя я снялся в 95 фильмах и сыграл 40 театральных ролей, на этих съемках я был счастлив как никогда", — признавался актер.

© AP Photo
14 из 17

Жан-Поль Бельмондо был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Сезар", получил "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
15 из 17

В феврале 2015 года актер объявил о завершении карьеры.

© AFP 2021 / Vincent Amalvy
16 из 17

Соболезнования в связи со смертью Бельмондо выражают по всему миру.

© AP Photo / Joel Ryan
17 из 17

"Мы потеряли Великолепного, прощай и спасибо!" — написал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в Twitter.

© AP Photo
 
КультураВ миреФранцияМИД Франции‎Жан КастексУмер Жан-Поль Бельмондо
 
 
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