https://ria.ru/20210906/bedstvie-1748866744.html

Лавров назвал дискриминацию русского языка на Украине бедствием

Лавров назвал дискриминацию русского языка на Украине бедствием - РИА Новости, 06.09.2021

Лавров назвал дискриминацию русского языка на Украине бедствием

Дискриминация русского языка на Украине достигла масштабов бедствия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T14:09

2021-09-06T14:09

2021-09-06T14:51

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Дискриминация русского языка на Украине достигла масштабов бедствия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, примерами дискриминации русского языка являются страны Прибалтики и Украина, где "объявлена открытая война против русского языка, русскоязычного образования" в нарушение многочисленных международных конвенций."А в случае с Украиной - прямое и грубое нарушение конституции Украины, в которой прямо записаны гарантии русского языка и в целом гарантии русского, русскоязычного и других национальных меньшинств", - заявил Лавров в ходе встречи с преподавательским составом Санкт-Петербурга.Он отметил, что "силовые методы" борьбы с такими ситуациями невозможны, но Москва призывает к ответственности соответствующие страны."Дискриминация русского языка на Украине достигла масштабов бедствия, я считаю. Потому что когда несколько лет назад был принят закон об образовании, закон об украинском языке как государственном языке, там прямо было записано, что начиная с сентября 2020 года можно будет преподавать языки национальных меньшинств только в начальной школе, потом все должно переходить на украинский", - добавил министр."Когда мы предложили европейским странам, чьи граждане имеют соотечественников на Украине - венгры, румыны, поляки - предложили им повоспитывать украинское руководство, они так достаточно стыдливо кивали головой, но потом каждый занимался своими проблемами, вот это очень печально. Под давлением ЕС Украина сделала исключение для языков стран Евросоюза, то есть русский оказался вдвойне дискриминируемым", - сказал он.Ранее Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины, пожаловавшись в том числе на дискриминацию русскоязычных на Украине.В 2012 году на Украине был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального. В феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал этот закон не соответствующим Конституции.В апреле 2019 года парламентом Украины был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).В июле 2021 года парламент Украины по инициативе Зеленского принял закон о коренных народах Украины. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон.

https://ria.ru/20210806/yazyk-1744619270.html

https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739750259.html

https://ria.ru/20210330/ukraina-1603502423.html

https://ria.ru/20210903/yazyk-1748582294.html

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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия