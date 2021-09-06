Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210906/bedstvie-1748866744.html
Лавров назвал дискриминацию русского языка на Украине бедствием
Лавров назвал дискриминацию русского языка на Украине бедствием - РИА Новости, 06.09.2021
Лавров назвал дискриминацию русского языка на Украине бедствием
Дискриминация русского языка на Украине достигла масштабов бедствия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:09
2021-09-06T14:51
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748203265_0:69:3060:1790_1920x0_80_0_0_a2030a4bcf7cd9eaf3034c5298308ce2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Дискриминация русского языка на Украине достигла масштабов бедствия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, примерами дискриминации русского языка являются страны Прибалтики и Украина, где "объявлена открытая война против русского языка, русскоязычного образования" в нарушение многочисленных международных конвенций."А в случае с Украиной - прямое и грубое нарушение конституции Украины, в которой прямо записаны гарантии русского языка и в целом гарантии русского, русскоязычного и других национальных меньшинств", - заявил Лавров в ходе встречи с преподавательским составом Санкт-Петербурга.Он отметил, что "силовые методы" борьбы с такими ситуациями невозможны, но Москва призывает к ответственности соответствующие страны."Дискриминация русского языка на Украине достигла масштабов бедствия, я считаю. Потому что когда несколько лет назад был принят закон об образовании, закон об украинском языке как государственном языке, там прямо было записано, что начиная с сентября 2020 года можно будет преподавать языки национальных меньшинств только в начальной школе, потом все должно переходить на украинский", - добавил министр."Когда мы предложили европейским странам, чьи граждане имеют соотечественников на Украине - венгры, румыны, поляки - предложили им повоспитывать украинское руководство, они так достаточно стыдливо кивали головой, но потом каждый занимался своими проблемами, вот это очень печально. Под давлением ЕС Украина сделала исключение для языков стран Евросоюза, то есть русский оказался вдвойне дискриминируемым", - сказал он.Ранее Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины, пожаловавшись в том числе на дискриминацию русскоязычных на Украине.В 2012 году на Украине был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального. В феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал этот закон не соответствующим Конституции.В апреле 2019 года парламентом Украины был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).В июле 2021 года парламент Украины по инициативе Зеленского принял закон о коренных народах Украины. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон.
https://ria.ru/20210806/yazyk-1744619270.html
https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739750259.html
https://ria.ru/20210330/ukraina-1603502423.html
https://ria.ru/20210903/yazyk-1748582294.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748203265_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_fa698c3f966f507b95e9e74efc46b29a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
14:09 06.09.2021 (обновлено: 14:51 06.09.2021)
 
Лавров назвал дискриминацию русского языка на Украине бедствием

Глава МИД Лавров: дискриминация русского языка на Украине достигла масштабов бедствия

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями МГИМО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями МГИМО - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Дискриминация русского языка на Украине достигла масштабов бедствия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, примерами дискриминации русского языка являются страны Прибалтики и Украина, где "объявлена открытая война против русского языка, русскоязычного образования" в нарушение многочисленных международных конвенций.
Экзаменационные листы с тестовыми заданиями по русскому языку - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 09:23
На Украине утверждают, что Россия "стырила" название русского языка
"А в случае с Украиной - прямое и грубое нарушение конституции Украины, в которой прямо записаны гарантии русского языка и в целом гарантии русского, русскоязычного и других национальных меньшинств", - заявил Лавров в ходе встречи с преподавательским составом Санкт-Петербурга.
Он отметил, что "силовые методы" борьбы с такими ситуациями невозможны, но Москва призывает к ответственности соответствующие страны.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 08:00
Зеленский провозгласил борьбу с русскими Украины
"Дискриминация русского языка на Украине достигла масштабов бедствия, я считаю. Потому что когда несколько лет назад был принят закон об образовании, закон об украинском языке как государственном языке, там прямо было записано, что начиная с сентября 2020 года можно будет преподавать языки национальных меньшинств только в начальной школе, потом все должно переходить на украинский", - добавил министр.
"Когда мы предложили европейским странам, чьи граждане имеют соотечественников на Украине - венгры, румыны, поляки - предложили им повоспитывать украинское руководство, они так достаточно стыдливо кивали головой, но потом каждый занимался своими проблемами, вот это очень печально. Под давлением ЕС Украина сделала исключение для языков стран Евросоюза, то есть русский оказался вдвойне дискриминируемым", - сказал он.
Ранее Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины, пожаловавшись в том числе на дискриминацию русскоязычных на Украине.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает с отчетом на заседании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 17:54
Глава МВД Украины выступил за свободное развитие русского языка в стране
В 2012 году на Украине был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального. В феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал этот закон не соответствующим Конституции.
В апреле 2019 года парламентом Украины был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
В июле 2021 года парламент Украины по инициативе Зеленского принял закон о коренных народах Украины. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 16:12
На Украине предложили переименовать мову в "руський язык"
 
В миреУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
03:39"Высокоточные комплексы" планируют создать колесный танк со 125-мм пушкой
03:35Врач посоветовала продукт для зрения и улучшения работы кишечника
Лента новостейМолния