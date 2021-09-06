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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210906/afganistan-1748879929.html
Панджшерское сопротивление заявило, что переходит к партизанской войне
Панджшерское сопротивление заявило, что переходит к партизанской войне - РИА Новости, 06.09.2021
Панджшерское сопротивление заявило, что переходит к партизанской войне
Силы сопротивления в Панджшере меняют тактику, заявил их представитель Али Назари. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T15:14
2021-09-06T16:22
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
панджшер (провинция)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Силы сопротивления в Панджшере меняют тактику, заявил их представитель Али Назари."Прямо сейчас талибы распространяют много пропаганды о том, что они захватили долину, что это неправда... Войти в Панджшер не означает победить. Сорок восемь часов часов назад мы вели обычную войну. Теперь переходим к партизанской", — сказал он в интервью Financial Times.По словам Али, сейчас моджахеды отступают в горы, откуда продолжат противостояние.Ранее лидер ополченцев Ахмад Масуд призвал всех афганцев активно сопротивляться захватившему власть движению. В противном случае, по его мнению, страна рискует стать "отстающей, темной и далекой от какой-либо культуры".В августе на фоне вывода из республики американского контингента "Талибан"* захватил все крупные города и погранпереходы и объявил окончание двадцатилетней войны.Единственной неподконтрольной ему провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению. Туда — под руководство полевого командира Масуда — стекаются силы сопротивления.Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Так, сегодня утром новые власти заявили, что взяли под контроль Панджшер, но позже в ущелье опровергли эту информацию. * Террористическая организация, запрещенная в России.
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Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления
Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не смогли захватить провинцию Панджшер. После того, как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние.
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в мире, афганистан, панджшер (провинция)
15:14 06.09.2021 (обновлено: 16:22 06.09.2021)
 
Панджшерское сопротивление заявило, что переходит к партизанской войне

Назари: Панджшерское сопротивление переходит к партизанской войне в Афганистане

© AP Photo / Jalaluddin SekandarОполченцы, подконтрольные Ахмаду Масуду, сыну покойного Ахмад Шаха Масуда, в провинции Панджшер
Ополченцы, подконтрольные Ахмаду Масуду, сыну покойного Ахмад Шаха Масуда, в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Силы сопротивления в Панджшере меняют тактику, заявил их представитель Али Назари.
"Прямо сейчас талибы распространяют много пропаганды о том, что они захватили долину, что это неправда... Войти в Панджшер не означает победить. Сорок восемь часов часов назад мы вели обычную войну. Теперь переходим к партизанской", — сказал он в интервью Financial Times.
По словам Али, сейчас моджахеды отступают в горы, откуда продолжат противостояние.
Ранее лидер ополченцев Ахмад Масуд призвал всех афганцев активно сопротивляться захватившему власть движению. В противном случае, по его мнению, страна рискует стать "отстающей, темной и далекой от какой-либо культуры".
В августе на фоне вывода из республики американского контингента "Талибан"* захватил все крупные города и погранпереходы и объявил окончание двадцатилетней войны.
Единственной неподконтрольной ему провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению. Туда — под руководство полевого командира Масуда — стекаются силы сопротивления.
Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Так, сегодня утром новые власти заявили, что взяли под контроль Панджшер, но позже в ущелье опровергли эту информацию.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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