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Силы сопротивления опровергли заявление талибов о взятии Панджшера

Силы сопротивления опровергли заявление талибов о взятии Панджшера - РИА Новости, 06.09.2021

Силы сопротивления опровергли заявление талибов о взятии Панджшера

Панджшерские моджахеды опровергли заявление талибов о взятии провинции и сообщили о намерении продолжить борьбу. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T08:43

2021-09-06T08:43

2021-09-06T10:06

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

панджшер (провинция)

талибан

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КАБУЛ, 6 сен — РИА Новости. Панджшерские моджахеды опровергли заявление талибов о взятии провинции и сообщили о намерении продолжить борьбу."Силы Фронта сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине <...>. Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против талибов и их партнеров будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествуют справедливость и свобода", — сказано в их публикации в Twitter.В августе на фоне вывода из страны американского контингента "Талибан"* захватил все крупные города и погранпереходы и объявил окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной ему провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от столицы. Туда — под руководство полевого командира Ахмада Масуда — стекались силы сопротивления.Ранее на этой неделе новые власти распространили информацию, что мятежный регион перешел под контроль движения. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что Масуд и примкнувший к нему бывший вице-президент страны Амрулла Салех бежали. Позднее Салех опроверг это, подчеркнув, что противостояние продолжается.Сегодня утром талибы заявили о захвате Панджшера. * Террористическая организация, запрещенная на территории России.

афганистан

панджшер (провинция)

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Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не смогли захватить провинцию Панджшер. После того, как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние. 2021-09-06T08:43 true PT1M19S

Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-09-06T08:43 true PT1M20S

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в мире, афганистан, панджшер (провинция), талибан