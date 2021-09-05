https://ria.ru/20210905/zoloto-1748757015.html

В Крыму назвали возможные варианты решения суда по скифскому золоту

В Крыму назвали возможные варианты решения суда по скифскому золоту - РИА Новости, 05.09.2021

В Крыму назвали возможные варианты решения суда по скифскому золоту

Единственно правильным решением по коллекции скифского золота должно стать ее возвращение в фонды крымских музеев, но при этом не исключено, что суд в... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T13:33

2021-09-05T13:33

2021-09-05T13:45

культура

амстердам

украина

республика крым

юнеско

ситуация вокруг коллекции скифского золота

музеи

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Единственно правильным решением по коллекции скифского золота должно стать ее возвращение в фонды крымских музеев, но при этом не исключено, что суд в Нидерландах вынесет и "соломоново решение", которое не даст навредить взаимоотношениям Москвы и Амстердама в музейной сфере, сказал РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте до 26 октября."По моей информации, причина переноса носит действительно технический характер. Никакого заговора нет, в связи с летними каникулами и пандемией суд действительно не успел подготовить итоговое решение по делу", - сказал Молохов.По его словам, единственно правильным решение по коллекции является ее возвращение в фонды крымских музеев, которым артефакты принадлежат по праву. Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.

https://ria.ru/20200902/zoloto-1576550998.html

амстердам

украина

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амстердам, украина, республика крым, юнеско, ситуация вокруг коллекции скифского золота, музеи, россия, александр молохов