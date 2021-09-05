13:33 05.09.2021 (обновлено: 13:45 05.09.2021)
В Крыму назвали возможные варианты решения суда по скифскому золоту
В постпредстве Крыма при президенте назвали варианты решения суда по "скифскому золоту"
© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Единственно правильным решением по коллекции скифского золота должно стать ее возвращение в фонды крымских музеев, но при этом не исключено, что суд в Нидерландах вынесет и "соломоново решение", которое не даст навредить взаимоотношениям Москвы и Амстердама в музейной сфере, сказал РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте до 26 октября.
"По моей информации, причина переноса носит действительно технический характер. Никакого заговора нет, в связи с летними каникулами и пандемией суд действительно не успел подготовить итоговое решение по делу", - сказал Молохов.
По его словам, единственно правильным решение по коллекции является ее возвращение в фонды крымских музеев, которым артефакты принадлежат по праву.
"Если коллекцию отдадут Украине, ее просто разграбят и об этом культурном наследии можно будет забыть. Поэтому допускаю, что судом может быть вынесено соломоново решение, которое не даст навредить взаимоотношениям между Россией и Нидерландами в музейной сфере. К примеру, суд оставит временно коллекцию на хранение в Нидерландах до лучших времен и прекратит производство по делу в связи с наличием в нем публично-правовой и политической составляющей", - подчеркнул Молохов.
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.
Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.
2 сентября 2020, 00:23Дело о возвращении коллекции скифского золота из Нидерландов