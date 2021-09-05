https://ria.ru/20210905/zelenskiy-1748768817.html

В Киеве раскрыли подробности встречи Зеленского и Байдена

В Киеве раскрыли подробности встречи Зеленского и Байдена - РИА Новости, 05.09.2021

В Киеве раскрыли подробности встречи Зеленского и Байдена

Украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским удалось в ходе визита в США реализовать больше, чем планировалось, заявил советник главы офиса... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T16:09

2021-09-05T16:09

2021-09-05T17:07

в мире

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

алексей арестович

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КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским удалось в ходе визита в США реализовать больше, чем планировалось, заявил советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.Президент Украины Владимир Зеленский в среду в ходе рабочего визита в США провел встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом."Удалось реализовать больше, чем мы сами себе намечали. То есть мы по максимуму достигли. Это нормальный рабочий визит, результаты которого превзошли наши собственные ожидания. Впервые за очень много лет Украина приехала не как проситель. <…> Ожидали, что приедет клиент к патрону, как у нас часто говорят, а на самом деле приехал партнер к партнеру", — сказал Арестович в эфире телеканала "Дом".Он также повторил тезис о том, что тема Минских соглашений, которые "необязательны к выполнению", не звучала на встрече президентов Байдена и Зеленского. Однако он подчеркнул, что "Минские соглашения никуда не делись", ведь формально ни одна из сторон не объявляла о выходе из них. "Президент повез в Соединенные Штаты несколько вариантов решения. Создание новой системы давления на Россию с целью принуждения ее к выполнению международных обязательств своих. И эти варианты предполагают участие Соединенных Штатов", — добавил он.Он также рассказал, что следствием визита украинской делегации в США станет расширение сотрудничества разведывательных ведомств двух государств. "Разведывательную информацию мы будем получать в куда больших объемах и в режиме реального времени", — отметил советник.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что выполнение Минских соглашений по Донбассу является "единственным возможным средством урегулирования" конфликта.

https://ria.ru/20210905/vstrecha-1748731493.html

https://ria.ru/20210903/tualet-1748449820.html

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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, алексей арестович