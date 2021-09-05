https://ria.ru/20210905/vladivostok-1748789929.html

Во Владивостоке начнут научно-исследовательские работы по чипированию

Во Владивостоке начнут научно-исследовательские работы по чипированию - РИА Новости, 05.09.2021

Во Владивостоке начнут научно-исследовательские работы по чипированию

Ресурсный центр инвазивных технологий создадут в ДВФУ, там будут проводить научно-исследовательские работы, в том числе по вживлению чипа в организм, рассказал... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T21:27

2021-09-05T21:27

2021-09-05T21:27

технологии

владивосток

дальневосточный федеральный университет

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Ресурсный центр инвазивных технологий создадут в ДВФУ, там будут проводить научно-исследовательские работы, в том числе по вживлению чипа в организм, рассказал в интервью РИА Новости глава Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов.Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) на ВЭФ подписали соглашение о совместной реализации проекта Ресурсного центра инвазивных нейротехнологий и клинической биомеханики."Это будет комплексный медцентр в который будет входить как проведение операций, реабилитация, создание новых образцов, проведение научно-исследовательских работ по этому направлению. Например, вживление чипов в организм", - сказал Саркисов."Мы планируем, что в течение года его можно будет запустить", - добавил он.По словам Саркисова, в ДВФУ уже есть база для работы в этом направлении, создание центра позволит сделать его масштабнее, а также позволит делать операции на коммерческой основе.Как отметил глава фонда, планируемый объем финансирования до 350 миллионов рублей, проект будет реализован реализован в инновационном научно-технологическом центре (ИНТЦ) "Русский"."Это может быть стартом для создания здесь международного кибертехнического кластера на острове Русском", - сказал Саркисов.По его словам, технологии, которые будут использоваться в ресурсном центре, позволят людям с нарушениями центральной нервной системы, либо попавших в аварии преодолеть фантомные боли."Мы как страна в этом направлении можем быть на лидирующих позициях в мире, поэтому что это направление только зарождается, а здесь этим уже занимаются", - отметил Саркисов.Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

https://ria.ru/20210622/chip-1738094618.html

владивосток

россия

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технологии, владивосток, дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)