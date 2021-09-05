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Во Владивостоке начнут научно-исследовательские работы по чипированию
Во Владивостоке начнут научно-исследовательские работы по чипированию - РИА Новости, 05.09.2021
Во Владивостоке начнут научно-исследовательские работы по чипированию
Ресурсный центр инвазивных технологий создадут в ДВФУ, там будут проводить научно-исследовательские работы, в том числе по вживлению чипа в организм, рассказал... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T21:27
2021-09-05T21:27
технологии
владивосток
дальневосточный федеральный университет
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Ресурсный центр инвазивных технологий создадут в ДВФУ, там будут проводить научно-исследовательские работы, в том числе по вживлению чипа в организм, рассказал в интервью РИА Новости глава Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов.Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) на ВЭФ подписали соглашение о совместной реализации проекта Ресурсного центра инвазивных нейротехнологий и клинической биомеханики."Это будет комплексный медцентр в который будет входить как проведение операций, реабилитация, создание новых образцов, проведение научно-исследовательских работ по этому направлению. Например, вживление чипов в организм", - сказал Саркисов."Мы планируем, что в течение года его можно будет запустить", - добавил он.По словам Саркисова, в ДВФУ уже есть база для работы в этом направлении, создание центра позволит сделать его масштабнее, а также позволит делать операции на коммерческой основе.Как отметил глава фонда, планируемый объем финансирования до 350 миллионов рублей, проект будет реализован реализован в инновационном научно-технологическом центре (ИНТЦ) "Русский"."Это может быть стартом для создания здесь международного кибертехнического кластера на острове Русском", - сказал Саркисов.По его словам, технологии, которые будут использоваться в ресурсном центре, позволят людям с нарушениями центральной нервной системы, либо попавших в аварии преодолеть фантомные боли."Мы как страна в этом направлении можем быть на лидирующих позициях в мире, поэтому что это направление только зарождается, а здесь этим уже занимаются", - отметил Саркисов.Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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технологии, владивосток, дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
21:27 05.09.2021
 
Во Владивостоке начнут научно-исследовательские работы по чипированию

Во Владивостоке в ДВФУ начнут научно-исследовательские работы по чипированию

© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкДальневосточный федеральный университет
Дальневосточный федеральный университет - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Ресурсный центр инвазивных технологий создадут в ДВФУ, там будут проводить научно-исследовательские работы, в том числе по вживлению чипа в организм, рассказал в интервью РИА Новости глава Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов.
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) на ВЭФ подписали соглашение о совместной реализации проекта Ресурсного центра инвазивных нейротехнологий и клинической биомеханики.
"Улица Дальнего Востока" на ВЭФ-2021
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

"Улица Дальнего Востока" — одно из ключевых событий культурной программы форума.

Танцевальный коллектив возле павильона Камчатка в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
1 из 15

"Улица Дальнего Востока" — одно из ключевых событий культурной программы форума.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В шестой раз проходит ВЭФ, и в шестой раз его участники и гости собираются на "Улице Дальнего Востока".

Волонтеры встречают гостей на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
2 из 15

В шестой раз проходит ВЭФ, и в шестой раз его участники и гости собираются на "Улице Дальнего Востока".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"Улицу" в свое время придумали для того, чтобы регионы могли показать, за что любят свои территории.

Девушки на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский на выставке Улица Дальнего Востока в рамках ВЭФ во Владивостоке
3 из 15

"Улицу" в свое время придумали для того, чтобы регионы могли показать, за что любят свои территории.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке "Улица Дальнего Востока".

Посетители на выставке в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
4 из 15

Посетители на выставке "Улица Дальнего Востока".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Все 11 дальневосточных регионов демонстрируют здесь инвестиционные и туристические возможности.

Инсталляция у павильона Сахалин на выставке Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
5 из 15

Все 11 дальневосточных регионов демонстрируют здесь инвестиционные и туристические возможности.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Каждый стремится показать что-то интересное и уникальное.

Павильон авиакомпании Аврора на выставке Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
6 из 15

Каждый стремится показать что-то интересное и уникальное.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Любовь к родной земле создает энергию движения, убежден вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

На выставке Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
7 из 15

Любовь к родной земле создает энергию движения, убежден вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Инсталляция "Колыма" на выставке "Улица Дальнего Востока".

Инсталляция Колыма на выставке Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
8 из 15

Инсталляция "Колыма" на выставке "Улица Дальнего Востока".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Выставку организовал фонд "Росконгресс" при поддержке аппарата полпреда президента в ДФО.

На выставке Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
9 из 15

Выставку организовал фонд "Росконгресс" при поддержке аппарата полпреда президента в ДФО.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По традиции церемонию открытия "Улицы Дальнего Востока" провели на набережной бухты Аякс.

На выставке Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
10 из 15

По традиции церемонию открытия "Улицы Дальнего Востока" провели на набережной бухты Аякс.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Во время работы "Улицы Дальнего Востока" на главной сцене выступят творческие коллективы субъектов ДФО.

Девушка в национальной одежде перед началом церемонии открытия выставки Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета
11 из 15

Во время работы "Улицы Дальнего Востока" на главной сцене выступят творческие коллективы субъектов ДФО.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Однако программа не ограничивается фольклором, в ней есть цирковые и шоу-номера, выступления музыкальных групп.

Артисты в национальной одежде перед началом церемонии открытия выставки Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в кампусе ДВФУ на острове Русский во время Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке
12 из 15

Однако программа не ограничивается фольклором, в ней есть цирковые и шоу-номера, выступления музыкальных групп.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На открытии "Улицы Дальнего Востока" прозвучал официальный гимн выставки, на сцене выступили шоу-балет и творческие делегации регионов.

Артисты выступают на церемонии открытия выставки Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в кампусе ДВФУ на острове Русский во время Восточного экономического форума во Владивостоке
13 из 15

На открытии "Улицы Дальнего Востока" прозвучал официальный гимн выставки, на сцене выступили шоу-балет и творческие делегации регионов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Перед глазами зрителей церемонии открытия выставки развернулось яркое представление.

Водопады на набережной бухты Аякс в кампусе ДВФУ на острове Русский во время Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке
14 из 15

Перед глазами зрителей церемонии открытия выставки развернулось яркое представление.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Для гостей ВЭФ "Улица Дальнего Востока" работает до 4 сентября, затем еще несколько дней она будет открыта для всех желающих.

Артисты выступают на церемонии открытия выставки Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в кампусе ДВФУ на острове Русский во время Восточного экономического форума во Владивостоке
15 из 15

Для гостей ВЭФ "Улица Дальнего Востока" работает до 4 сентября, затем еще несколько дней она будет открыта для всех желающих.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 15

"Улица Дальнего Востока" — одно из ключевых событий культурной программы форума.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 15

В шестой раз проходит ВЭФ, и в шестой раз его участники и гости собираются на "Улице Дальнего Востока".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
3 из 15

"Улицу" в свое время придумали для того, чтобы регионы могли показать, за что любят свои территории.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
4 из 15

Посетители на выставке "Улица Дальнего Востока".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 15

Все 11 дальневосточных регионов демонстрируют здесь инвестиционные и туристические возможности.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 15

Каждый стремится показать что-то интересное и уникальное.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 15

Любовь к родной земле создает энергию движения, убежден вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 15

Инсталляция "Колыма" на выставке "Улица Дальнего Востока".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 15

Выставку организовал фонд "Росконгресс" при поддержке аппарата полпреда президента в ДФО.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 15

По традиции церемонию открытия "Улицы Дальнего Востока" провели на набережной бухты Аякс.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
11 из 15

Во время работы "Улицы Дальнего Востока" на главной сцене выступят творческие коллективы субъектов ДФО.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Однако программа не ограничивается фольклором, в ней есть цирковые и шоу-номера, выступления музыкальных групп.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
13 из 15

На открытии "Улицы Дальнего Востока" прозвучал официальный гимн выставки, на сцене выступили шоу-балет и творческие делегации регионов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
14 из 15

Перед глазами зрителей церемонии открытия выставки развернулось яркое представление.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
15 из 15

Для гостей ВЭФ "Улица Дальнего Востока" работает до 4 сентября, затем еще несколько дней она будет открыта для всех желающих.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
"Это будет комплексный медцентр в который будет входить как проведение операций, реабилитация, создание новых образцов, проведение научно-исследовательских работ по этому направлению. Например, вживление чипов в организм", - сказал Саркисов.
"Мы планируем, что в течение года его можно будет запустить", - добавил он.
По словам Саркисова, в ДВФУ уже есть база для работы в этом направлении, создание центра позволит сделать его масштабнее, а также позволит делать операции на коммерческой основе.
Как отметил глава фонда, планируемый объем финансирования до 350 миллионов рублей, проект будет реализован реализован в инновационном научно-технологическом центре (ИНТЦ) "Русский".
"Это может быть стартом для создания здесь международного кибертехнического кластера на острове Русском", - сказал Саркисов.
По его словам, технологии, которые будут использоваться в ресурсном центре, позволят людям с нарушениями центральной нервной системы, либо попавших в аварии преодолеть фантомные боли.
Проекция роботизированной руки человека - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 15:29
Эксперт рассказал, когда в России появятся первые люди с чипами
"Мы как страна в этом направлении можем быть на лидирующих позициях в мире, поэтому что это направление только зарождается, а здесь этим уже занимаются", - отметил Саркисов.
Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
 
ТехнологииВладивостокДальневосточный федеральный университетРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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