https://ria.ru/20210905/vladivostok-1748789929.html
Во Владивостоке начнут научно-исследовательские работы по чипированию
Во Владивостоке начнут научно-исследовательские работы по чипированию - РИА Новости, 05.09.2021
Во Владивостоке начнут научно-исследовательские работы по чипированию
Ресурсный центр инвазивных технологий создадут в ДВФУ, там будут проводить научно-исследовательские работы, в том числе по вживлению чипа в организм, рассказал... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T21:27
2021-09-05T21:27
2021-09-05T21:27
технологии
владивосток
дальневосточный федеральный университет
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Ресурсный центр инвазивных технологий создадут в ДВФУ, там будут проводить научно-исследовательские работы, в том числе по вживлению чипа в организм, рассказал в интервью РИА Новости глава Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов.Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) на ВЭФ подписали соглашение о совместной реализации проекта Ресурсного центра инвазивных нейротехнологий и клинической биомеханики."Это будет комплексный медцентр в который будет входить как проведение операций, реабилитация, создание новых образцов, проведение научно-исследовательских работ по этому направлению. Например, вживление чипов в организм", - сказал Саркисов."Мы планируем, что в течение года его можно будет запустить", - добавил он.По словам Саркисова, в ДВФУ уже есть база для работы в этом направлении, создание центра позволит сделать его масштабнее, а также позволит делать операции на коммерческой основе.Как отметил глава фонда, планируемый объем финансирования до 350 миллионов рублей, проект будет реализован реализован в инновационном научно-технологическом центре (ИНТЦ) "Русский"."Это может быть стартом для создания здесь международного кибертехнического кластера на острове Русском", - сказал Саркисов.По его словам, технологии, которые будут использоваться в ресурсном центре, позволят людям с нарушениями центральной нервной системы, либо попавших в аварии преодолеть фантомные боли."Мы как страна в этом направлении можем быть на лидирующих позициях в мире, поэтому что это направление только зарождается, а здесь этим уже занимаются", - отметил Саркисов.Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, владивосток, дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Во Владивостоке начнут научно-исследовательские работы по чипированию
Во Владивостоке в ДВФУ начнут научно-исследовательские работы по чипированию
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Ресурсный центр инвазивных технологий создадут в ДВФУ, там будут проводить научно-исследовательские работы, в том числе по вживлению чипа в организм, рассказал в интервью РИА Новости глава Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов.
Дальневосточный федеральный университет
(ДВФУ) и Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) на ВЭФ подписали соглашение о совместной реализации проекта Ресурсного центра инвазивных нейротехнологий и клинической биомеханики.
"Улица Дальнего Востока" на ВЭФ-2021
1 из 15
"Улица Дальнего Востока" — одно из ключевых событий культурной программы форума.
2 из 15
В шестой раз проходит ВЭФ, и в шестой раз его участники и гости собираются на "Улице Дальнего Востока".
3 из 15
"Улицу" в свое время придумали для того, чтобы регионы могли показать, за что любят свои территории.
4 из 15
Посетители на выставке "Улица Дальнего Востока".
5 из 15
Все 11 дальневосточных регионов демонстрируют здесь инвестиционные и туристические возможности.
6 из 15
Каждый стремится показать что-то интересное и уникальное.
7 из 15
Любовь к родной земле создает энергию движения, убежден вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
8 из 15
Инсталляция "Колыма" на выставке "Улица Дальнего Востока".
9 из 15
Выставку организовал фонд "Росконгресс" при поддержке аппарата полпреда президента в ДФО.
10 из 15
По традиции церемонию открытия "Улицы Дальнего Востока" провели на набережной бухты Аякс.
11 из 15
Во время работы "Улицы Дальнего Востока" на главной сцене выступят творческие коллективы субъектов ДФО.
12 из 15
Однако программа не ограничивается фольклором, в ней есть цирковые и шоу-номера, выступления музыкальных групп.
13 из 15
На открытии "Улицы Дальнего Востока" прозвучал официальный гимн выставки, на сцене выступили шоу-балет и творческие делегации регионов.
14 из 15
Перед глазами зрителей церемонии открытия выставки развернулось яркое представление.
15 из 15
Для гостей ВЭФ "Улица Дальнего Востока" работает до 4 сентября, затем еще несколько дней она будет открыта для всех желающих.
1 из 15
"Улица Дальнего Востока" — одно из ключевых событий культурной программы форума.
2 из 15
В шестой раз проходит ВЭФ, и в шестой раз его участники и гости собираются на "Улице Дальнего Востока".
3 из 15
"Улицу" в свое время придумали для того, чтобы регионы могли показать, за что любят свои территории.
4 из 15
Посетители на выставке "Улица Дальнего Востока".
5 из 15
Все 11 дальневосточных регионов демонстрируют здесь инвестиционные и туристические возможности.
6 из 15
Каждый стремится показать что-то интересное и уникальное.
7 из 15
Любовь к родной земле создает энергию движения, убежден вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
8 из 15
Инсталляция "Колыма" на выставке "Улица Дальнего Востока".
9 из 15
Выставку организовал фонд "Росконгресс" при поддержке аппарата полпреда президента в ДФО.
10 из 15
По традиции церемонию открытия "Улицы Дальнего Востока" провели на набережной бухты Аякс.
11 из 15
Во время работы "Улицы Дальнего Востока" на главной сцене выступят творческие коллективы субъектов ДФО.
12 из 15
Однако программа не ограничивается фольклором, в ней есть цирковые и шоу-номера, выступления музыкальных групп.
13 из 15
На открытии "Улицы Дальнего Востока" прозвучал официальный гимн выставки, на сцене выступили шоу-балет и творческие делегации регионов.
14 из 15
Перед глазами зрителей церемонии открытия выставки развернулось яркое представление.
15 из 15
Для гостей ВЭФ "Улица Дальнего Востока" работает до 4 сентября, затем еще несколько дней она будет открыта для всех желающих.
"Это будет комплексный медцентр в который будет входить как проведение операций, реабилитация, создание новых образцов, проведение научно-исследовательских работ по этому направлению. Например, вживление чипов в организм", - сказал Саркисов.
"Мы планируем, что в течение года его можно будет запустить", - добавил он.
По словам Саркисова, в ДВФУ уже есть база для работы в этом направлении, создание центра позволит сделать его масштабнее, а также позволит делать операции на коммерческой основе.
Как отметил глава фонда, планируемый объем финансирования до 350 миллионов рублей, проект будет реализован реализован в инновационном научно-технологическом центре (ИНТЦ) "Русский".
"Это может быть стартом для создания здесь международного кибертехнического кластера на острове Русском", - сказал Саркисов.
По его словам, технологии, которые будут использоваться в ресурсном центре, позволят людям с нарушениями центральной нервной системы, либо попавших в аварии преодолеть фантомные боли.
"Мы как страна в этом направлении можем быть на лидирующих позициях в мире, поэтому что это направление только зарождается, а здесь этим уже занимаются", - отметил Саркисов.
Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке
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