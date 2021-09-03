"Улица Дальнего Востока" на ВЭФ-2021
"Улица Дальнего Востока" — одно из ключевых событий культурной программы форума.
"Улица Дальнего Востока" — одно из ключевых событий культурной программы форума.
В шестой раз проходит ВЭФ, и в шестой раз его участники и гости собираются на "Улице Дальнего Востока".
В шестой раз проходит ВЭФ, и в шестой раз его участники и гости собираются на "Улице Дальнего Востока".
"Улицу" в свое время придумали для того, чтобы регионы могли показать, за что любят свои территории.
"Улицу" в свое время придумали для того, чтобы регионы могли показать, за что любят свои территории.
Посетители на выставке "Улица Дальнего Востока".
Посетители на выставке "Улица Дальнего Востока".
Все 11 дальневосточных регионов демонстрируют здесь инвестиционные и туристические возможности.
Все 11 дальневосточных регионов демонстрируют здесь инвестиционные и туристические возможности.
Каждый стремится показать что-то интересное и уникальное.
Каждый стремится показать что-то интересное и уникальное.
Любовь к родной земле создает энергию движения, убежден вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Любовь к родной земле создает энергию движения, убежден вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Инсталляция "Колыма" на выставке "Улица Дальнего Востока".
Инсталляция "Колыма" на выставке "Улица Дальнего Востока".
Выставку организовал фонд "Росконгресс" при поддержке аппарата полпреда президента в ДФО.
Выставку организовал фонд "Росконгресс" при поддержке аппарата полпреда президента в ДФО.
По традиции церемонию открытия "Улицы Дальнего Востока" провели на набережной бухты Аякс.
По традиции церемонию открытия "Улицы Дальнего Востока" провели на набережной бухты Аякс.
Во время работы "Улицы Дальнего Востока" на главной сцене выступят творческие коллективы субъектов ДФО.
Во время работы "Улицы Дальнего Востока" на главной сцене выступят творческие коллективы субъектов ДФО.
Однако программа не ограничивается фольклором, в ней есть цирковые и шоу-номера, выступления музыкальных групп.
Однако программа не ограничивается фольклором, в ней есть цирковые и шоу-номера, выступления музыкальных групп.
На открытии "Улицы Дальнего Востока" прозвучал официальный гимн выставки, на сцене выступили шоу-балет и творческие делегации регионов.
На открытии "Улицы Дальнего Востока" прозвучал официальный гимн выставки, на сцене выступили шоу-балет и творческие делегации регионов.
Перед глазами зрителей церемонии открытия выставки развернулось яркое представление.
Перед глазами зрителей церемонии открытия выставки развернулось яркое представление.
Для гостей ВЭФ "Улица Дальнего Востока" работает до 4 сентября, затем еще несколько дней она будет открыта для всех желающих.
Для гостей ВЭФ "Улица Дальнего Востока" работает до 4 сентября, затем еще несколько дней она будет открыта для всех желающих.