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"Улица Дальнего Востока" на ВЭФ-2021
"Улица Дальнего Востока" на ВЭФ-2021 - РИА Новости, 03.09.2021
"Улица Дальнего Востока" на ВЭФ-2021
На ВЭФ-2021 стартовала самая яркая, энергичная и зрелищная часть программы — выставка "Улица Дальнего Востока". Уникальная экспозиция — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 03.09.2021
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фото
владивосток
форум
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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На ВЭФ-2021 стартовала самая яркая, энергичная и зрелищная часть программы — выставка "Улица Дальнего Востока". Уникальная экспозиция — в фотоленте Ria.ru.
владивосток
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фото, фото, владивосток, форум, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
18:00 03.09.2021 (обновлено: 18:41 03.09.2021)
 

"Улица Дальнего Востока" на ВЭФ-2021

Читать ria.ru в
На ВЭФ-2021 стартовала самая яркая, энергичная и зрелищная часть программы — выставка "Улица Дальнего Востока". Уникальная экспозиция — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

"Улица Дальнего Востока" — одно из ключевых событий культурной программы форума.

Танцевальный коллектив возле павильона Камчатка в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
1 из 15

"Улица Дальнего Востока" — одно из ключевых событий культурной программы форума.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В шестой раз проходит ВЭФ, и в шестой раз его участники и гости собираются на "Улице Дальнего Востока".

Волонтеры встречают гостей на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
2 из 15

В шестой раз проходит ВЭФ, и в шестой раз его участники и гости собираются на "Улице Дальнего Востока".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"Улицу" в свое время придумали для того, чтобы регионы могли показать, за что любят свои территории.

Девушки на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский на выставке Улица Дальнего Востока в рамках ВЭФ во Владивостоке
3 из 15

"Улицу" в свое время придумали для того, чтобы регионы могли показать, за что любят свои территории.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке "Улица Дальнего Востока".

Посетители на выставке в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
4 из 15

Посетители на выставке "Улица Дальнего Востока".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Все 11 дальневосточных регионов демонстрируют здесь инвестиционные и туристические возможности.

Инсталляция у павильона Сахалин на выставке Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
5 из 15

Все 11 дальневосточных регионов демонстрируют здесь инвестиционные и туристические возможности.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Каждый стремится показать что-то интересное и уникальное.

Павильон авиакомпании Аврора на выставке Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
6 из 15

Каждый стремится показать что-то интересное и уникальное.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Любовь к родной земле создает энергию движения, убежден вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

На выставке Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
7 из 15

Любовь к родной земле создает энергию движения, убежден вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Инсталляция "Колыма" на выставке "Улица Дальнего Востока".

Инсталляция Колыма на выставке Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
8 из 15

Инсталляция "Колыма" на выставке "Улица Дальнего Востока".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Выставку организовал фонд "Росконгресс" при поддержке аппарата полпреда президента в ДФО.

На выставке Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
9 из 15

Выставку организовал фонд "Росконгресс" при поддержке аппарата полпреда президента в ДФО.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По традиции церемонию открытия "Улицы Дальнего Востока" провели на набережной бухты Аякс.

На выставке Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
10 из 15

По традиции церемонию открытия "Улицы Дальнего Востока" провели на набережной бухты Аякс.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Во время работы "Улицы Дальнего Востока" на главной сцене выступят творческие коллективы субъектов ДФО.

Девушка в национальной одежде перед началом церемонии открытия выставки Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета
11 из 15

Во время работы "Улицы Дальнего Востока" на главной сцене выступят творческие коллективы субъектов ДФО.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Однако программа не ограничивается фольклором, в ней есть цирковые и шоу-номера, выступления музыкальных групп.

Артисты в национальной одежде перед началом церемонии открытия выставки Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в кампусе ДВФУ на острове Русский во время Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке
12 из 15

Однако программа не ограничивается фольклором, в ней есть цирковые и шоу-номера, выступления музыкальных групп.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На открытии "Улицы Дальнего Востока" прозвучал официальный гимн выставки, на сцене выступили шоу-балет и творческие делегации регионов.

Артисты выступают на церемонии открытия выставки Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в кампусе ДВФУ на острове Русский во время Восточного экономического форума во Владивостоке
13 из 15

На открытии "Улицы Дальнего Востока" прозвучал официальный гимн выставки, на сцене выступили шоу-балет и творческие делегации регионов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Перед глазами зрителей церемонии открытия выставки развернулось яркое представление.

Водопады на набережной бухты Аякс в кампусе ДВФУ на острове Русский во время Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке
14 из 15

Перед глазами зрителей церемонии открытия выставки развернулось яркое представление.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Для гостей ВЭФ "Улица Дальнего Востока" работает до 4 сентября, затем еще несколько дней она будет открыта для всех желающих.

Артисты выступают на церемонии открытия выставки Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в кампусе ДВФУ на острове Русский во время Восточного экономического форума во Владивостоке
15 из 15

Для гостей ВЭФ "Улица Дальнего Востока" работает до 4 сентября, затем еще несколько дней она будет открыта для всех желающих.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
 
ФотоВладивостокФорумВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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