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Японцы потребовали "вернуть собаку Путина" из-за статьи о Курилах
Японцы потребовали "вернуть собаку Путина" из-за статьи о Курилах - РИА Новости, 05.09.2021
Японцы потребовали "вернуть собаку Путина" из-за статьи о Курилах
Японская телерадиокомпания NHK разместила материал о торжественных мероприятиях в честь окончания Второй мировой войны, которые на днях прошли на Сахалине и... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T16:22
2021-09-05T16:37
в мире
токио
япония
владимир путин
курильские острова
вторая мировая война (1939-1945)
шикотан
итуруп
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Японская телерадиокомпания NHK разместила материал о торжественных мероприятиях в честь окончания Второй мировой войны, которые на днях прошли на Сахалине и Курильских островах.В публикации, помимо прочего, говорится о "жесткой позиции России по территориальной проблеме", напоминанием о которой, по мнению автора, и стали проведенные в регионе шествия.Пользователи Сети, в свою очередь, поспорили об отношениях между Москвой и Токио."Россия не только не собирается отдавать нам острова, так еще и издевается над нами", — написал один из них."Почему японский МИД на протестует против этих мероприятий в России?" — возмутился другой читатель."Не путайте химеры с реальностью. &lt;…&gt; Япония полностью капитулировала перед СССР. Так что чего теперь пыжиться?" — напомнил пользователь.Некоторые из них и вовсе вспомнили о российских фигуристках, которые увлекались японской культурой, а также о собаке Владимира Путина по кличке Юмэ — ее российский лидер получил в подарок от губернатора префектуры Акита Норихисы Сатакэ в 2012 году."Пусть Путин вернет нам свою собаку акита-ину!" — возмутился один из пользователей.Япония до сих пор не отказалась от претензий на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Токио поставил условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210905/khitretsy-1748739645.html
https://ria.ru/20210424/akita-1729782280.html
токио
япония
курильские острова
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кунашир (остров)
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в мире, токио, япония, владимир путин, курильские острова, вторая мировая война (1939-1945), шикотан, итуруп, кунашир (остров), хабомаи, россия
16:22 05.09.2021 (обновлено: 16:37 05.09.2021)
 
Японцы потребовали "вернуть собаку Путина" из-за статьи о Курилах

Читатели NHK возмутились празднованием на Курилах и захотели "вернуть собаку Путина"

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкВид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир
Вид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Японская телерадиокомпания NHK разместила материал о торжественных мероприятиях в честь окончания Второй мировой войны, которые на днях прошли на Сахалине и Курильских островах.
В публикации, помимо прочего, говорится о "жесткой позиции России по территориальной проблеме", напоминанием о которой, по мнению автора, и стали проведенные в регионе шествия.
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
Вчера, 09:20
Японцы придумали хитрый способ вернуть Курилы
Пользователи Сети, в свою очередь, поспорили об отношениях между Москвой и Токио.
"Россия не только не собирается отдавать нам острова, так еще и издевается над нами", — написал один из них.
"Почему японский МИД на протестует против этих мероприятий в России?" — возмутился другой читатель.
"Не путайте химеры с реальностью. <…> Япония полностью капитулировала перед СССР. Так что чего теперь пыжиться?" — напомнил пользователь.
Некоторые из них и вовсе вспомнили о российских фигуристках, которые увлекались японской культурой, а также о собаке Владимира Путина по кличке Юмэ — ее российский лидер получил в подарок от губернатора префектуры Акита Норихисы Сатакэ в 2012 году.
"Пусть Путин вернет нам свою собаку акита-ину!" — возмутился один из пользователей.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин с собакой Юмэ породы акита-ину
Президент РФ Владимир Путин с собакой Юмэ породы акита-ину перед началом интервью в Кремле телекомпании Ниппон и газете Иомиури. 7 декабря 2016 - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин с собакой Юмэ породы акита-ину. Архивное фото
Япония до сих пор не отказалась от претензий на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Токио поставил условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин с собакой Юмэ породы акита-ину перед началом интервью в Кремле телекомпании Ниппон и газете Иомиури. 7 декабря 2016 - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 17:33
Японцев восхитил российский тренд, заданный Путиным
 
В миреТокиоЯпонияВладимир ПутинКурильские островаВторая мировая война (1939-1945)ШикотанИтурупКунашир (остров)ХабомаиРоссия
 
 
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