16:22 05.09.2021 (обновлено: 16:37 05.09.2021)
Японцы потребовали "вернуть собаку Путина" из-за статьи о Курилах
Читатели NHK возмутились празднованием на Курилах и захотели "вернуть собаку Путина"
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкВид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Японская телерадиокомпания NHK разместила материал о торжественных мероприятиях в честь окончания Второй мировой войны, которые на днях прошли на Сахалине и Курильских островах.
В публикации, помимо прочего, говорится о "жесткой позиции России по территориальной проблеме", напоминанием о которой, по мнению автора, и стали проведенные в регионе шествия.
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Пользователи Сети, в свою очередь, поспорили об отношениях между Москвой и Токио.
"Россия не только не собирается отдавать нам острова, так еще и издевается над нами", — написал один из них.
"Почему японский МИД на протестует против этих мероприятий в России?" — возмутился другой читатель.
"Не путайте химеры с реальностью. <…> Япония полностью капитулировала перед СССР. Так что чего теперь пыжиться?" — напомнил пользователь.
Некоторые из них и вовсе вспомнили о российских фигуристках, которые увлекались японской культурой, а также о собаке Владимира Путина по кличке Юмэ — ее российский лидер получил в подарок от губернатора префектуры Акита Норихисы Сатакэ в 2012 году.
"Пусть Путин вернет нам свою собаку акита-ину!" — возмутился один из пользователей.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин с собакой Юмэ породы акита-ину
Президент России Владимир Путин с собакой Юмэ породы акита-ину. Архивное фото
Япония до сих пор не отказалась от претензий на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Токио поставил условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
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