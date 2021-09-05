https://ria.ru/20210905/vernite-1748770448.html

Японцы потребовали "вернуть собаку Путина" из-за статьи о Курилах

Японцы потребовали "вернуть собаку Путина" из-за статьи о Курилах - РИА Новости, 05.09.2021

Японцы потребовали "вернуть собаку Путина" из-за статьи о Курилах

Японская телерадиокомпания NHK разместила материал о торжественных мероприятиях в честь окончания Второй мировой войны, которые на днях прошли на Сахалине и... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T16:22

2021-09-05T16:22

2021-09-05T16:37

в мире

токио

япония

владимир путин

курильские острова

вторая мировая война (1939-1945)

шикотан

итуруп

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Японская телерадиокомпания NHK разместила материал о торжественных мероприятиях в честь окончания Второй мировой войны, которые на днях прошли на Сахалине и Курильских островах.В публикации, помимо прочего, говорится о "жесткой позиции России по территориальной проблеме", напоминанием о которой, по мнению автора, и стали проведенные в регионе шествия.Пользователи Сети, в свою очередь, поспорили об отношениях между Москвой и Токио."Россия не только не собирается отдавать нам острова, так еще и издевается над нами", — написал один из них."Почему японский МИД на протестует против этих мероприятий в России?" — возмутился другой читатель."Не путайте химеры с реальностью. <…> Япония полностью капитулировала перед СССР. Так что чего теперь пыжиться?" — напомнил пользователь.Некоторые из них и вовсе вспомнили о российских фигуристках, которые увлекались японской культурой, а также о собаке Владимира Путина по кличке Юмэ — ее российский лидер получил в подарок от губернатора префектуры Акита Норихисы Сатакэ в 2012 году."Пусть Путин вернет нам свою собаку акита-ину!" — возмутился один из пользователей.Япония до сих пор не отказалась от претензий на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Токио поставил условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210905/khitretsy-1748739645.html

https://ria.ru/20210424/akita-1729782280.html

токио

япония

курильские острова

шикотан

итуруп

кунашир (остров)

хабомаи

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, токио, япония, владимир путин, курильские острова, вторая мировая война (1939-1945), шикотан, итуруп, кунашир (остров), хабомаи, россия