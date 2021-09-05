https://ria.ru/20210905/transport-1748735458.html

Назван самый опасный вид общественного транспорта

Назван самый опасный вид общественного транспорта - РИА Новости, 05.09.2021

Назван самый опасный вид общественного транспорта

Самый опасный вид пассажирского транспорта — микроавтобусы, а самые тяжелые по последствиям аварии случаются на загородных маршрутах, сказали РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T07:10

2021-09-05T07:10

2021-09-05T10:00

происшествия

росгосстрах

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126653_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_397b4daf56fcea2faeee50b86a70ff7d.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Самый опасный вид пассажирского транспорта — микроавтобусы, а самые тяжелые по последствиям аварии случаются на загородных маршрутах, сказали РИА Новости эксперты компании "Росгосстрах", проанализировав структуру страховых выплат пассажирам в 2021 году.По их подсчетам, самые часто встречающиеся травмы — это ушиб мягких тканей, сотрясение головного мозга, перелом ребер, костей носа, перелом лучевой кости, лодыжек. Всего в этом году в компанию поступило 25 обращений от пассажиров городских маршрутов, выплаты по ним превысили 4,5 миллиона рублей.В то же время по страховым событиям на пригородных маршрутах в этом году в "Росгосстрах" было 19 обращений, и 11 из них — в связи с гибелью пассажиров. В тех случаях, когда речь шла о причинении вреда здоровью, травмы тоже были гораздо серьезнее: переломы костей черепа, переломы верхних и нижних конечностей, сочетанные травмы.ПАО СК "Росгосстрах" входит в группу банка "Открытие". На территории России действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. Шестого октября 2021 года система "Росгосстрах" отметит 100 лет со дня своего создания.

https://ria.ru/20210903/biometriya-1748574074.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, росгосстрах, россия