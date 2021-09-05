https://ria.ru/20210905/transport-1748735458.html
Назван самый опасный вид общественного транспорта
Назван самый опасный вид общественного транспорта - РИА Новости, 05.09.2021
Назван самый опасный вид общественного транспорта
Самый опасный вид пассажирского транспорта — микроавтобусы, а самые тяжелые по последствиям аварии случаются на загородных маршрутах, сказали РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T07:10
2021-09-05T07:10
2021-09-05T10:00
происшествия
росгосстрах
россия
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Самый опасный вид пассажирского транспорта — микроавтобусы, а самые тяжелые по последствиям аварии случаются на загородных маршрутах, сказали РИА Новости эксперты компании "Росгосстрах", проанализировав структуру страховых выплат пассажирам в 2021 году.По их подсчетам, самые часто встречающиеся травмы — это ушиб мягких тканей, сотрясение головного мозга, перелом ребер, костей носа, перелом лучевой кости, лодыжек. Всего в этом году в компанию поступило 25 обращений от пассажиров городских маршрутов, выплаты по ним превысили 4,5 миллиона рублей.В то же время по страховым событиям на пригородных маршрутах в этом году в "Росгосстрах" было 19 обращений, и 11 из них — в связи с гибелью пассажиров. В тех случаях, когда речь шла о причинении вреда здоровью, травмы тоже были гораздо серьезнее: переломы костей черепа, переломы верхних и нижних конечностей, сочетанные травмы.ПАО СК "Росгосстрах" входит в группу банка "Открытие". На территории России действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. Шестого октября 2021 года система "Росгосстрах" отметит 100 лет со дня своего создания.
https://ria.ru/20210903/biometriya-1748574074.html
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происшествия, росгосстрах, россия
07:10 05.09.2021 (обновлено: 10:00 05.09.2021)
Назван самый опасный вид общественного транспорта
"Росгосстрах": микроавтобусы — самый опасный вид общественного транспорта
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Самый опасный вид пассажирского транспорта — микроавтобусы, а самые тяжелые по последствиям аварии случаются на загородных маршрутах, сказали РИА Новости эксперты компании "Росгосстрах", проанализировав структуру страховых выплат пассажирам в 2021 году.
"Микроавтобусы — самый опасный вид пассажирского транспорта, а самые тяжелые по последствиям аварии случаются на загородных маршрутах <…> Происшествия на городских маршрутах случаются чаще, но полученные пассажирами травмы, как правило, характеризуются легкой и средней степенью тяжести причинения вреда здоровью", — рассказали они.
По их подсчетам, самые часто встречающиеся травмы — это ушиб мягких тканей, сотрясение головного мозга, перелом ребер, костей носа, перелом лучевой кости, лодыжек. Всего в этом году в компанию поступило 25 обращений от пассажиров городских маршрутов, выплаты по ним превысили 4,5 миллиона рублей.
В то же время по страховым событиям на пригородных маршрутах в этом году в "Росгосстрах
" было 19 обращений, и 11 из них — в связи с гибелью пассажиров. В тех случаях, когда речь шла о причинении вреда здоровью, травмы тоже были гораздо серьезнее: переломы костей черепа, переломы верхних и нижних конечностей, сочетанные травмы.
"Более тяжелые травмы и серьезные происшествия с гибелью пассажиров обусловлены тем, что на загородных маршрутах выше скорость движения, там чаще случаются столкновения автобусов и маршруток с грузовыми автомобилями, съезды в кювет и опрокидывания", — поясняет начальник отдела выплат по обязательным видам страхования блока "Урегулирование убытков" ПАО СК "Росгосстрах" Андрей Кривенышев.
ПАО СК "Росгосстрах" входит в группу банка "Открытие". На территории России
действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. Шестого октября 2021 года система "Росгосстрах" отметит 100 лет со дня своего создания.