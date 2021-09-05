https://ria.ru/20210905/taliby-1748780536.html

Лидер сил сопротивления заявил о готовности к переговорам с талибами

Лидер сил сопротивления заявил о готовности к переговорам с талибами - РИА Новости, 05.09.2021

Лидер сил сопротивления заявил о готовности к переговорам с талибами

Лидер сил сопротивления в афганском Панджшере Ахмад Масуд назвал условие для начала переговоров с движением "Талибан*". РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T19:03

2021-09-05T19:03

2021-09-05T21:26

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

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КАБУЛ, 5 сен — РИА Новости. Лидер сил сопротивления в афганском Панджшере Ахмад Масуд назвал условие для начала переговоров с движением "Талибан*".В начале августа "Талибан" на фоне вывода американских войск начал массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы.Ранее на этой неделе представитель талибов Билал Карими заявил, что регион перешел под контроль движения. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Сил сопротивления Ахмад Масуд бежали.Однако позднее Салех опроверг эти заявления, подчеркнув, что сопротивление продолжается, он не покидал страну и остается в Панджшере.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210905/afganistan-1748781615.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210905/afganistan-1748749392.html

афганистан

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