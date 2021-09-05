19:03 05.09.2021 (обновлено: 21:26 05.09.2021)
Лидер сил сопротивления заявил о готовности к переговорам с талибами
Сопротивление пообещало прекратить бои, если талибы уйдут из провинции Панджшер
© AP Photo / Jalaluddin SekandarБойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
КАБУЛ, 5 сен — РИА Новости. Лидер сил сопротивления в афганском Панджшере Ахмад Масуд назвал условие для начала переговоров с движением "Талибан*".
"Национальные силы сопротивления готовы немедленно прекратить войну для достижения прочного мира, если талибы прекратят свои атаки и военные операции в Панджшере и Андарабе, и надеются провести масштабную встречу с учеными и реформаторами, продолжить обсуждения и переговоры", — говорится в его заявлении в Facebook.
В начале августа "Талибан" на фоне вывода американских войск начал массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы.
Ранее на этой неделе представитель талибов Билал Карими заявил, что регион перешел под контроль движения. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Сил сопротивления Ахмад Масуд бежали.
Однако позднее Салех опроверг эти заявления, подчеркнув, что сопротивление продолжается, он не покидал страну и остается в Панджшере.
*Террористическая организация, запрещенная в России.