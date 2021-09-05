https://ria.ru/20210905/taliby-1748765728.html

Талибан* хочет установить с Германией дипломатические отношения

Талибан* хочет установить с Германией дипломатические отношения - РИА Новости, 05.09.2021

Талибан* хочет установить с Германией дипломатические отношения

"Талибан"* рассчитывает установить крепкие отношения с Германией на официальном уровне, заявил представитель талибов Забиулла Муджахид. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T15:26

2021-09-05T15:26

2021-09-05T15:27

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

германия

афганистан

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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. "Талибан"* рассчитывает установить крепкие отношения с Германией на официальном уровне, заявил представитель талибов Забиулла Муджахид."Мы хотим крепких и официальных дипломатических отношений с Германией", - заявил Муджахид в интервью газете Welt am Sonntag.Он отметил, что в прошлом веке немцы "поспособствовали многому хорошему" в Афганистане. "К сожалению, потом они присоединились к американцам (в составе международного воинского контингента - ред.). Но сейчас это прощено", - добавил он. Как пишет газета, талибы рассчитывают на финансовую, гуманитарную помощь, поддержку в сфере здравоохранения, сельского хозяйства и образования.Ранее глава МИД Германии Хайко Маас допускал, что при ряде условий страна может возобновить работу дипмиссии в Кабуле, закрытой с приходом к власти талибов. Среди таких условий министр называл, в частности, формирование в Афганистане инклюзивного правительства, соблюдение прав человека и обеспечение безопасности.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. Сейчас там идут бои с отрядами местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда - сыном Ахмад Шаха Масуда, который руководил антиталибским Северным альянсом и был убит террористами в начале сентября 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210905/taliby-1748755790.html

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афганистан

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в мире, талибан, германия, афганистан