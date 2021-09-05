https://ria.ru/20210905/sudan-1748786885.html
В Судане конфисковали груз с оружием якобы российского происхождения
В Судане конфисковали груз с оружием якобы российского происхождения - РИА Новости, 05.09.2021
В Судане конфисковали груз с оружием якобы российского происхождения
Власти Судана конфисковали в аэропорту столицы страны Хартума груз из Эфиопии с оружием якобы российского происхождения, сообщает издание Sudan Tribune со... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T20:36
2021-09-05T20:36
2021-09-05T20:36
в мире
эфиопия
хартум (город)
судан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730676226_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_376ff05f835bf046fe84c8840684c302.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Власти Судана конфисковали в аэропорту столицы страны Хартума груз из Эфиопии с оружием якобы российского происхождения, сообщает издание Sudan Tribune со ссылкой на суданский антикоррупционный комитет.По словам члена Комитета по ликвидации режима 30 июня 1989 года и возвращению государственных средств Судана Ваджди Салеха, изъятое оружие находилось в самолете, который в субботу вечером прибыл в международный аэропорт Хартума из эфиопской столицы Аддис-Абебы. Он заявил, что партия состояла из 72 ящиков с автоматическими винтовками, оснащенными приборами ночного видения.По его словам, "груз имеет российское происхождение". Салех считает, что оружие поступило в Эфиопию более двух лет назад.Комитет по ликвидации режима 30 июня 1989 года и возвращению государственных средств Судана - официальный орган при правительстве страны, занимающийся, в частности, борьбой с коррупцией и возвращением государственных средств.В настоящее время отношения Судана и Эфиопии переживают не лучший период. В Хартуме заявляют, что плотина "Возрождение", которую возводит Эфиопия, приведет к нехватке воды в Судане. Кроме того, обстановка на судано-эфиопской границе остается напряженной с начала этого года, периодически случаются столкновения между военными двух стран.На этой неделе вооруженные силы Эфиопии заявили о ликвидации группировки наемников, планировавших диверсии на плотине "ан-Нахда", часть боевиков задержана. Согласно заявлению эфиопских военных, наемники проникли в страну из Судана. В Хартуме эти обвинения отвергли.
https://ria.ru/20210622/chad-1738035499.html
https://ria.ru/20200405/1569582709.html
эфиопия
хартум (город)
судан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730676226_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4acb321728db033e4665e1085f15be9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эфиопия, хартум (город), судан, россия
В Судане конфисковали груз с оружием якобы российского происхождения
Власти Судана конфисковали груз из Эфиопии с оружием якобы российского происхождения
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Власти Судана
конфисковали в аэропорту столицы страны Хартума
груз из Эфиопии с оружием якобы российского происхождения, сообщает издание Sudan Tribune
со ссылкой на суданский антикоррупционный комитет.
По словам члена Комитета по ликвидации режима 30 июня 1989 года и возвращению государственных средств Судана Ваджди Салеха, изъятое оружие находилось в самолете, который в субботу вечером прибыл в международный аэропорт Хартума из эфиопской столицы Аддис-Абебы
. Он заявил, что партия состояла из 72 ящиков с автоматическими винтовками, оснащенными приборами ночного видения.
По его словам, "груз имеет российское происхождение". Салех считает, что оружие поступило в Эфиопию
более двух лет назад.
Комитет по ликвидации режима 30 июня 1989 года и возвращению государственных средств Судана - официальный орган при правительстве страны, занимающийся, в частности, борьбой с коррупцией и возвращением государственных средств.
В настоящее время отношения Судана и Эфиопии переживают не лучший период. В Хартуме заявляют, что плотина "Возрождение", которую возводит Эфиопия, приведет к нехватке воды в Судане. Кроме того, обстановка на судано-эфиопской границе остается напряженной с начала этого года, периодически случаются столкновения между военными двух стран.
На этой неделе вооруженные силы Эфиопии заявили о ликвидации группировки наемников, планировавших диверсии на плотине "ан-Нахда", часть боевиков задержана. Согласно заявлению эфиопских военных, наемники проникли в страну из Судана. В Хартуме эти обвинения отвергли.