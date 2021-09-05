https://ria.ru/20210905/sudan-1748786885.html

В Судане конфисковали груз с оружием якобы российского происхождения

В Судане конфисковали груз с оружием якобы российского происхождения - РИА Новости, 05.09.2021

В Судане конфисковали груз с оружием якобы российского происхождения

Власти Судана конфисковали в аэропорту столицы страны Хартума груз из Эфиопии с оружием якобы российского происхождения, сообщает издание Sudan Tribune со... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T20:36

2021-09-05T20:36

2021-09-05T20:36

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эфиопия

хартум (город)

судан

россия

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Власти Судана конфисковали в аэропорту столицы страны Хартума груз из Эфиопии с оружием якобы российского происхождения, сообщает издание Sudan Tribune со ссылкой на суданский антикоррупционный комитет.По словам члена Комитета по ликвидации режима 30 июня 1989 года и возвращению государственных средств Судана Ваджди Салеха, изъятое оружие находилось в самолете, который в субботу вечером прибыл в международный аэропорт Хартума из эфиопской столицы Аддис-Абебы. Он заявил, что партия состояла из 72 ящиков с автоматическими винтовками, оснащенными приборами ночного видения.По его словам, "груз имеет российское происхождение". Салех считает, что оружие поступило в Эфиопию более двух лет назад.Комитет по ликвидации режима 30 июня 1989 года и возвращению государственных средств Судана - официальный орган при правительстве страны, занимающийся, в частности, борьбой с коррупцией и возвращением государственных средств.В настоящее время отношения Судана и Эфиопии переживают не лучший период. В Хартуме заявляют, что плотина "Возрождение", которую возводит Эфиопия, приведет к нехватке воды в Судане. Кроме того, обстановка на судано-эфиопской границе остается напряженной с начала этого года, периодически случаются столкновения между военными двух стран.На этой неделе вооруженные силы Эфиопии заявили о ликвидации группировки наемников, планировавших диверсии на плотине "ан-Нахда", часть боевиков задержана. Согласно заявлению эфиопских военных, наемники проникли в страну из Судана. В Хартуме эти обвинения отвергли.

https://ria.ru/20210622/chad-1738035499.html

https://ria.ru/20200405/1569582709.html

эфиопия

хартум (город)

судан

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в мире, эфиопия, хартум (город), судан, россия