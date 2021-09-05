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В Судане конфисковали груз с оружием якобы российского происхождения
В Судане конфисковали груз с оружием якобы российского происхождения - РИА Новости, 05.09.2021
В Судане конфисковали груз с оружием якобы российского происхождения
Власти Судана конфисковали в аэропорту столицы страны Хартума груз из Эфиопии с оружием якобы российского происхождения, сообщает издание Sudan Tribune со... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T20:36
2021-09-05T20:36
в мире
эфиопия
хартум (город)
судан
россия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Власти Судана конфисковали в аэропорту столицы страны Хартума груз из Эфиопии с оружием якобы российского происхождения, сообщает издание Sudan Tribune со ссылкой на суданский антикоррупционный комитет.По словам члена Комитета по ликвидации режима 30 июня 1989 года и возвращению государственных средств Судана Ваджди Салеха, изъятое оружие находилось в самолете, который в субботу вечером прибыл в международный аэропорт Хартума из эфиопской столицы Аддис-Абебы. Он заявил, что партия состояла из 72 ящиков с автоматическими винтовками, оснащенными приборами ночного видения.По его словам, "груз имеет российское происхождение". Салех считает, что оружие поступило в Эфиопию более двух лет назад.Комитет по ликвидации режима 30 июня 1989 года и возвращению государственных средств Судана - официальный орган при правительстве страны, занимающийся, в частности, борьбой с коррупцией и возвращением государственных средств.В настоящее время отношения Судана и Эфиопии переживают не лучший период. В Хартуме заявляют, что плотина "Возрождение", которую возводит Эфиопия, приведет к нехватке воды в Судане. Кроме того, обстановка на судано-эфиопской границе остается напряженной с начала этого года, периодически случаются столкновения между военными двух стран.На этой неделе вооруженные силы Эфиопии заявили о ликвидации группировки наемников, планировавших диверсии на плотине "ан-Нахда", часть боевиков задержана. Согласно заявлению эфиопских военных, наемники проникли в страну из Судана. В Хартуме эти обвинения отвергли.
https://ria.ru/20210622/chad-1738035499.html
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в мире, эфиопия, хартум (город), судан, россия
20:36 05.09.2021
 
В Судане конфисковали груз с оружием якобы российского происхождения

Власти Судана конфисковали груз из Эфиопии с оружием якобы российского происхождения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines в новой ливрее в аэропорту Домодедово
Самолет Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines в новой ливрее в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Власти Судана конфисковали в аэропорту столицы страны Хартума груз из Эфиопии с оружием якобы российского происхождения, сообщает издание Sudan Tribune со ссылкой на суданский антикоррупционный комитет.
По словам члена Комитета по ликвидации режима 30 июня 1989 года и возвращению государственных средств Судана Ваджди Салеха, изъятое оружие находилось в самолете, который в субботу вечером прибыл в международный аэропорт Хартума из эфиопской столицы Аддис-Абебы. Он заявил, что партия состояла из 72 ящиков с автоматическими винтовками, оснащенными приборами ночного видения.
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По его словам, "груз имеет российское происхождение". Салех считает, что оружие поступило в Эфиопию более двух лет назад.
Комитет по ликвидации режима 30 июня 1989 года и возвращению государственных средств Судана - официальный орган при правительстве страны, занимающийся, в частности, борьбой с коррупцией и возвращением государственных средств.
В настоящее время отношения Судана и Эфиопии переживают не лучший период. В Хартуме заявляют, что плотина "Возрождение", которую возводит Эфиопия, приведет к нехватке воды в Судане. Кроме того, обстановка на судано-эфиопской границе остается напряженной с начала этого года, периодически случаются столкновения между военными двух стран.
На этой неделе вооруженные силы Эфиопии заявили о ликвидации группировки наемников, планировавших диверсии на плотине "ан-Нахда", часть боевиков задержана. Согласно заявлению эфиопских военных, наемники проникли в страну из Судана. В Хартуме эти обвинения отвергли.
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