https://ria.ru/20210905/sud-1748762985.html
Суд запретил Яндексу и Google поиск по запросу "Умное голосование"
Суд запретил Яндексу и Google поиск по запросу "Умное голосование" - РИА Новости, 05.09.2021
Суд запретил Яндексу и Google поиск по запросу "Умное голосование"
Арбитражный суд Москвы запретил поисковым системам Яндекс и Google отображать в поиске результаты по запросу "Умное голосование", решения опубликованы в... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T14:43
2021-09-05T14:43
2021-09-05T14:43
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москва
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яндекс
россия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы запретил поисковым системам Яндекс и Google отображать в поиске результаты по запросу "Умное голосование", решения опубликованы в картотеке арбитражных дел."Запретить ООО "ЯНДЕКС", являющемуся оператором поисковой системы "YANDEX", использовать обозначение "Умное голосование" в поисковой выдаче принадлежащей ответчику поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска", - указывается в решении суда.Аналогичная формулировка использована в отношении Google.Решения о принятии обеспечительных мер суд принял по иску ставропольской компании "Вулинтертрейд" (занимается оптовой торговлей животными, мясом, шерстью и шкурами). Компания обратилась в суд за защитой исключительных прав на зарегистрированный ею товарный знак "Умное голосование". Пока это временные меры на время рассмотрения исков по существу, следующие заседания назначены ноябрь.Товарный знак, зарегистрированный "Вулинтертрейд", содержит изображение восклицательного знака в квадрате и схож с эмблемой "Умного голосования" - стратегии команды Алексея Навального для поддержки оппозиционных кандидатов на выборах.
https://ria.ru/20210819/shtraf-1746326903.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, москва, google, яндекс, россия
Суд запретил Яндексу и Google поиск по запросу "Умное голосование"
Арбитражный суд Москвы запретил Яндексу и Google поиск по запросу "Умное голосование"
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Арбитражный суд Москвы
запретил поисковым системам Яндекс
и Google
отображать в поиске результаты по запросу "Умное голосование", решения опубликованы
в картотеке арбитражных дел.
"Запретить ООО "ЯНДЕКС", являющемуся оператором поисковой системы "YANDEX", использовать обозначение "Умное голосование" в поисковой выдаче принадлежащей ответчику поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска", - указывается в решении суда.
Аналогичная формулировка использована в отношении Google.
Решения о принятии обеспечительных мер суд принял по иску ставропольской компании "Вулинтертрейд" (занимается оптовой торговлей животными, мясом, шерстью и шкурами). Компания обратилась в суд за защитой исключительных прав на зарегистрированный ею товарный знак "Умное голосование". Пока это временные меры на время рассмотрения исков по существу, следующие заседания назначены ноябрь.
Товарный знак, зарегистрированный "Вулинтертрейд", содержит изображение восклицательного знака в квадрате и схож с эмблемой "Умного голосования" - стратегии команды Алексея Навального для поддержки оппозиционных кандидатов на выборах.