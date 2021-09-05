https://ria.ru/20210905/sssr-1748735131.html

Экс-помощник Горбачева назвал главную причину развала СССР

Экс-помощник Горбачева назвал главную причину развала СССР - РИА Новости, 05.09.2021

Экс-помощник Горбачева назвал главную причину развала СССР

Проблема с продовольствием стала главной причиной развала СССР, заявил в беседе с "Лента.ru" бывший помощник главы государства Михаила Горбачева по экономике... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T06:55

2021-09-05T06:55

2021-09-05T10:18

политика

ссср

михаил горбачев

россия

олег ожерельев

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Проблема с продовольствием стала главной причиной развала СССР, заявил в беседе с "Лента.ru" бывший помощник главы государства Михаила Горбачева по экономике Олег Ожерельев.По его мнению, несмотря на реализацию реформ в Советском Союзе в эпоху перестройки, дефицит привел к катастрофическим последствиям.Бывший помощник Горбачева считает, что решающую роль в "похоронах СССР" сыграло сельское хозяйство.Ожерельев предположил, что при наличии продовольствия в магазинах советскому руководству удалось бы избежать распада страны.Августовский путч произошел 30 лет назад, 19 августа 1991 года. Тогда часть советских высокопоставленных чиновников образовала Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР) в попытке сохранить страну и отстранить президента Михаила Горбачева от власти.Сопротивление их действиям возглавил Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. По призыву российских властей у Белого дома собрались массы москвичей.Спустя три дня стало ясно, что попытка путча провалилась, и деятельность ГКЧП была прекращена. Его членов и некоторых деятелей, которые поддержали путч, арестовали.

https://ria.ru/20210717/razval-1741686729.html

https://ria.ru/20210819/putch-1746291152.html

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политика, ссср, михаил горбачев, россия, олег ожерельев