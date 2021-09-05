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Экс-помощник Горбачева назвал главную причину развала СССР
Экс-помощник Горбачева назвал главную причину развала СССР - РИА Новости, 05.09.2021
Экс-помощник Горбачева назвал главную причину развала СССР
Проблема с продовольствием стала главной причиной развала СССР, заявил в беседе с "Лента.ru" бывший помощник главы государства Михаила Горбачева по экономике... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T06:55
2021-09-05T06:55
2021-09-05T10:18
политика
ссср
михаил горбачев
россия
олег ожерельев
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Проблема с продовольствием стала главной причиной развала СССР, заявил в беседе с "Лента.ru" бывший помощник главы государства Михаила Горбачева по экономике Олег Ожерельев.По его мнению, несмотря на реализацию реформ в Советском Союзе в эпоху перестройки, дефицит привел к катастрофическим последствиям.Бывший помощник Горбачева считает, что решающую роль в "похоронах СССР" сыграло сельское хозяйство.Ожерельев предположил, что при наличии продовольствия в магазинах советскому руководству удалось бы избежать распада страны.Августовский путч произошел 30 лет назад, 19 августа 1991 года. Тогда часть советских высокопоставленных чиновников образовала Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР) в попытке сохранить страну и отстранить президента Михаила Горбачева от власти.Сопротивление их действиям возглавил Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. По призыву российских властей у Белого дома собрались массы москвичей.Спустя три дня стало ясно, что попытка путча провалилась, и деятельность ГКЧП была прекращена. Его членов и некоторых деятелей, которые поддержали путч, арестовали.
https://ria.ru/20210717/razval-1741686729.html
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политика, ссср, михаил горбачев, россия, олег ожерельев
06:55 05.09.2021 (обновлено: 10:18 05.09.2021)
Экс-помощник Горбачева назвал главную причину развала СССР
Экс-помощник Горбачева Ожерельев: проблема с дефицитом еды привела к распаду СССР
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Проблема с продовольствием стала главной причиной развала СССР
, заявил в беседе с "Лента.ru
" бывший помощник главы государства Михаила Горбачева
по экономике Олег Ожерельев.
По его мнению, несмотря на реализацию реформ в Советском Союзе в эпоху перестройки, дефицит привел к катастрофическим последствиям.
"Почему сотни тысяч людей вышли на Манежную площадь (в 1990 году. — Прим. ред.)? Вовсе не из-за отсутствия у Горбачева диктаторских способностей или недостатка демократии. А по причине дефицита продовольствия. Магазины стояли пустые, продуктов не достать", — утверждает Ожерельев.
Бывший помощник Горбачева считает, что решающую роль в "похоронах СССР" сыграло сельское хозяйство.
"Была упущена возможность своевременного упорядоченного перехода аграриев к рыночным формам воспроизводства", — пояснил собеседник.
Ожерельев предположил, что при наличии продовольствия в магазинах советскому руководству удалось бы избежать распада страны.
Августовский путч произошел 30 лет назад, 19 августа 1991 года. Тогда часть советских высокопоставленных чиновников образовала Государственный комитет по чрезвычайному положению
в СССР (ГКЧП СССР) в попытке сохранить страну и отстранить президента Михаила Горбачева от власти.
Сопротивление их действиям возглавил Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. По призыву российских властей у Белого дома собрались массы москвичей.
Спустя три дня стало ясно, что попытка путча провалилась, и деятельность ГКЧП была прекращена. Его членов и некоторых деятелей, которые поддержали путч, арестовали.