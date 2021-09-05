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В Магаданской области выпал первый осенний снег
В Магаданской области выпал первый осенний снег - РИА Новости, 05.09.2021
В Магаданской области выпал первый осенний снег
Снег выпал в воскресенье в нескольких районах Магаданской области, пользователи социальных сетей выкладывают фото из разных поселков региона. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T14:21
2021-09-05T14:21
2021-09-05T14:21
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МАГАДАН, 5 сен – РИА Новости. Снег выпал в воскресенье в нескольких районах Магаданской области, пользователи социальных сетей выкладывают фото из разных поселков региона.Минувшим летом снег в Магаданской области выпадал трижды. Об этом 17 июня, 29 июля и 2 августа писали пользователи социальных сетей и распространяли видеоролики. Все три раза снег шел на перевалах на трассах. Метеорологи Колымского УГМС поясняли, что снегопады летом в Магаданской области не редкость, они случаются почти ежегодно."Снег выпал в поселках Талая и Карамкен в Хасынском округе. В Синегорье и Оротукане Ягоднинского округа. Там он сейчас лежит и пока не тает. Синоптики прогнозировали дожди на территории всего региона, но в континентальных районах похолодало, и, видимо, поэтому выпал снег", - рассказал представитель администрации Хасынского округа.
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общество, магаданская область, россия
В Магаданской области выпал первый осенний снег
В Магаданской области в нескольких поселках выпал первый осенний снег
МАГАДАН, 5 сен – РИА Новости.
Снег выпал в воскресенье в нескольких районах Магаданской области
, пользователи социальных сетей выкладывают фото из разных поселков региона.
Минувшим летом снег в Магаданской области выпадал трижды. Об этом 17 июня, 29 июля и 2 августа писали пользователи социальных сетей и распространяли видеоролики. Все три раза снег шел на перевалах на трассах. Метеорологи Колымского УГМС поясняли, что снегопады летом в Магаданской области не редкость, они случаются почти ежегодно.
"Снег выпал в поселках Талая и Карамкен в Хасынском округе. В Синегорье и Оротукане Ягоднинского округа. Там он сейчас лежит и пока не тает. Синоптики прогнозировали дожди на территории всего региона, но в континентальных районах похолодало, и, видимо, поэтому выпал снег", - рассказал представитель администрации Хасынского округа.