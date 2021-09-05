https://ria.ru/20210905/smartfony-1748729235.html
Инфекционист рассказала, чем можно заразиться через смартфон
Инфекционист рассказала, чем можно заразиться через смартфон - РИА Новости, 05.09.2021
Инфекционист рассказала, чем можно заразиться через смартфон
На поверхности смартфона может жить большое количество опасных микробов, рассказала агентству "Прайм" врач-инфекционист "СМ-Клиника" Наталья Очинская, ссылаясь... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T02:15
2021-09-05T02:15
2021-09-05T10:11
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смартфоны
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см-клиника
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. На поверхности смартфона может жить большое количество опасных микробов, рассказала агентству "Прайм" врач-инфекционист "СМ-Клиника" Наталья Очинская, ссылаясь на результаты исследования британского Университета Суррея.В ходе эксперимента ученые взяли смывы с гаджетов обычных людей. Они установили, что смартфоны — настоящие рассадники опасных бактерий.Бактерии могут стать причиной ряда серьезных заболеваний. Например, кожных и кишечных инфекций, пневмонии и менингита. По этой причине инфекционист советует раз в день чистить поверхность смартфона.Для этого подойдут антибактериальные салфетки, противомикробные средства для рук, спирт или специальные средства для дезинфекции устройств, сказала врач. Перед протиркой нужно отключить телефон от сети. Важно не допускать попадания чистящих средств внутрь корпуса, заключила эксперт.
https://ria.ru/20210904/slezhka-1748653936.html
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общество, технологии, великобритания, суррей, смартфоны, россия, коронавирус covid-19, см-клиника, наталья очинская
02:15 05.09.2021 (обновлено: 10:11 05.09.2021)
Инфекционист рассказала, чем можно заразиться через смартфон
По словам специалиста, на поверхности смартфона находится большое количество микробов