https://ria.ru/20210905/simptom-1748741355.html

Врач назвала опасный симптом, требующий немедленного обращения в больницу

Врач назвала опасный симптом, требующий немедленного обращения в больницу - РИА Новости, 05.09.2021

Врач назвала опасный симптом, требующий немедленного обращения в больницу

Появление боли при вдыхании холодного воздуха может сигнализировать о развитии сердечных заболеваний. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказала главный РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T09:51

2021-09-05T09:51

2021-09-05T11:49

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Появление боли при вдыхании холодного воздуха может сигнализировать о развитии сердечных заболеваний. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказала главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, профессор Оксана Драпкина.По ее словам, существует ошибочное мнение, согласно которому повышение артериального давления считается одним из первых признаков проблем с сердцем — на деле же это говорит о запущенности процесса.Кроме того, такие симптомы, как боль в животе при вдыхании холодного воздуха, а также боль, отдающая в конечности, может свидетельствовать о развитии серьезных проблем с сердцем.Она также призвала обращать внимание на неприятные ощущения в груди, будь то чувство тяжести, жжения или сдавливания. Особое беспокойство должна вызывать одышка в состоянии покоя, заключила эксперт.Драпкина напомнила, что люди, чьи родственники в возрасте до 60 лет перенесли инфаркты, инсульты или внезапную остановку сердца, а также курильщики и любители выпить должны регулярно проходить медицинское обследование.Ранее терапевт и диетолог Елена Черненко рассказала, что появление резкого отека ног может свидетельствовать о патологиях почек и сердечно-сосудистой системы.

https://ria.ru/20210827/smert-1747406875.html

https://ria.ru/20210721/rak-1742297696.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)