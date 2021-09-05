https://ria.ru/20210905/simptom-1748741355.html
Врач назвала опасный симптом, требующий немедленного обращения в больницу
Врач назвала опасный симптом, требующий немедленного обращения в больницу - РИА Новости, 05.09.2021
Врач назвала опасный симптом, требующий немедленного обращения в больницу
Появление боли при вдыхании холодного воздуха может сигнализировать о развитии сердечных заболеваний. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказала главный РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T09:51
2021-09-05T09:51
2021-09-05T11:49
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Появление боли при вдыхании холодного воздуха может сигнализировать о развитии сердечных заболеваний. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказала главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, профессор Оксана Драпкина.По ее словам, существует ошибочное мнение, согласно которому повышение артериального давления считается одним из первых признаков проблем с сердцем — на деле же это говорит о запущенности процесса.Кроме того, такие симптомы, как боль в животе при вдыхании холодного воздуха, а также боль, отдающая в конечности, может свидетельствовать о развитии серьезных проблем с сердцем.Она также призвала обращать внимание на неприятные ощущения в груди, будь то чувство тяжести, жжения или сдавливания. Особое беспокойство должна вызывать одышка в состоянии покоя, заключила эксперт.Драпкина напомнила, что люди, чьи родственники в возрасте до 60 лет перенесли инфаркты, инсульты или внезапную остановку сердца, а также курильщики и любители выпить должны регулярно проходить медицинское обследование.Ранее терапевт и диетолог Елена Черненко рассказала, что появление резкого отека ног может свидетельствовать о патологиях почек и сердечно-сосудистой системы.
https://ria.ru/20210827/smert-1747406875.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
09:51 05.09.2021 (обновлено: 11:49 05.09.2021)
Врач назвала опасный симптом, требующий немедленного обращения в больницу
Терапевт Драпкина: боль при вдыхании холодного воздуха говорит о проблемах с сердцем
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Появление боли при вдыхании холодного воздуха может сигнализировать о развитии сердечных заболеваний. Об этом в беседе с "Российской газетой"
рассказала главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, профессор Оксана Драпкина
.
По ее словам, существует ошибочное мнение, согласно которому повышение артериального давления считается одним из первых признаков проблем с сердцем — на деле же это говорит о запущенности процесса.
Кроме того, такие симптомы, как боль в животе при вдыхании холодного воздуха, а также боль, отдающая в конечности, может свидетельствовать о развитии серьезных проблем с сердцем.
"В частности, об абдоминальной форме инфаркта, которая часто сопровождается тошнотой, рвотой и болями в животе", — пояснила врач.
Она также призвала обращать внимание на неприятные ощущения в груди, будь то чувство тяжести, жжения или сдавливания. Особое беспокойство должна вызывать одышка в состоянии покоя, заключила эксперт.
Драпкина напомнила, что люди, чьи родственники в возрасте до 60 лет перенесли инфаркты, инсульты или внезапную остановку сердца, а также курильщики и любители выпить должны регулярно проходить медицинское обследование.
Ранее терапевт и диетолог Елена Черненко рассказала, что появление резкого отека ног может свидетельствовать о патологиях почек и сердечно-сосудистой системы.