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Российских автомобилистов предупредили о новых штрафах
Российских автомобилистов предупредили о новых штрафах - РИА Новости, 05.09.2021
Российских автомобилистов предупредили о новых штрафах
Автомобилисты могут получить штраф в 500 рублей за установку дополнительных динамиков и сабвуферов без разрешения ГИБДД. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T11:20
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общество
воронеж
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Автомобилисты могут получить штраф в 500 рублей за установку дополнительных динамиков и сабвуферов без разрешения ГИБДД.Как ранее сообщала Газета.ру, это требование соответствует части 1 статьи 12.5 КоАП "Управление авто с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена".По данным издания, в Воронеже сотрудники автоинспекции еще в августе начали проверки тюнингованных машин. В управлении МВД по региону объясняли, что сами по себе колонки и усилители звука не вызывают претензий, однако установка любого оборудования, которое не предусмотрено производителем автомобиля, нарушает закон.Как указано в пункте 7.18 приложения к ПДД по допуску транспортных средств к эксплуатации, водители не имеют права ездить на машинах, в конструкцию которых внесли изменения без разрешения ГИБДД.В конце августа первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова предложила установить наказание за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей. Эту норму планируют внести в новую редакцию административного кодекса, ее также могут распространить и на дневное время.
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общество, воронеж, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф
11:20 05.09.2021 (обновлено: 11:43 05.09.2021)
 
Российских автомобилистов предупредили о новых штрафах

ГИБДД: водителям в России может грозить штраф за дополнительные динамики в машине

© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник ДПС ГИБДД проверяет электронный пропуск у водителя при въезде в Москву
Сотрудник ДПС ГИБДД проверяет электронный пропуск у водителя при въезде в Москву - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Автомобилисты могут получить штраф в 500 рублей за установку дополнительных динамиков и сабвуферов без разрешения ГИБДД.
Как ранее сообщала Газета.ру, это требование соответствует части 1 статьи 12.5 КоАП "Управление авто с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена".
По данным издания, в Воронеже сотрудники автоинспекции еще в августе начали проверки тюнингованных машин. В управлении МВД по региону объясняли, что сами по себе колонки и усилители звука не вызывают претензий, однако установка любого оборудования, которое не предусмотрено производителем автомобиля, нарушает закон.
Как указано в пункте 7.18 приложения к ПДД по допуску транспортных средств к эксплуатации, водители не имеют права ездить на машинах, в конструкцию которых внесли изменения без разрешения ГИБДД.
Водитель автомобиля - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября
В конце августа первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова предложила установить наказание за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей. Эту норму планируют внести в новую редакцию административного кодекса, ее также могут распространить и на дневное время.
 
ОбществоВоронежМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГИБДД МВД РФ
 
 
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