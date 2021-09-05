11:20 05.09.2021 (обновлено: 11:43 05.09.2021)
Российских автомобилистов предупредили о новых штрафах
ГИБДД: водителям в России может грозить штраф за дополнительные динамики в машине
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник ДПС ГИБДД проверяет электронный пропуск у водителя при въезде в Москву
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Автомобилисты могут получить штраф в 500 рублей за установку дополнительных динамиков и сабвуферов без разрешения ГИБДД.
Как ранее сообщала Газета.ру, это требование соответствует части 1 статьи 12.5 КоАП "Управление авто с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена".
По данным издания, в Воронеже сотрудники автоинспекции еще в августе начали проверки тюнингованных машин. В управлении МВД по региону объясняли, что сами по себе колонки и усилители звука не вызывают претензий, однако установка любого оборудования, которое не предусмотрено производителем автомобиля, нарушает закон.
Как указано в пункте 7.18 приложения к ПДД по допуску транспортных средств к эксплуатации, водители не имеют права ездить на машинах, в конструкцию которых внесли изменения без разрешения ГИБДД.
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В конце августа первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова предложила установить наказание за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей. Эту норму планируют внести в новую редакцию административного кодекса, ее также могут распространить и на дневное время.