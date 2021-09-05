https://ria.ru/20210905/shtraf-1748748806.html

Российских автомобилистов предупредили о новых штрафах

Российских автомобилистов предупредили о новых штрафах - РИА Новости, 05.09.2021

Российских автомобилистов предупредили о новых штрафах

Автомобилисты могут получить штраф в 500 рублей за установку дополнительных динамиков и сабвуферов без разрешения ГИБДД. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T11:20

2021-09-05T11:20

2021-09-05T11:43

общество

воронеж

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Автомобилисты могут получить штраф в 500 рублей за установку дополнительных динамиков и сабвуферов без разрешения ГИБДД.Как ранее сообщала Газета.ру, это требование соответствует части 1 статьи 12.5 КоАП "Управление авто с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена".По данным издания, в Воронеже сотрудники автоинспекции еще в августе начали проверки тюнингованных машин. В управлении МВД по региону объясняли, что сами по себе колонки и усилители звука не вызывают претензий, однако установка любого оборудования, которое не предусмотрено производителем автомобиля, нарушает закон.Как указано в пункте 7.18 приложения к ПДД по допуску транспортных средств к эксплуатации, водители не имеют права ездить на машинах, в конструкцию которых внесли изменения без разрешения ГИБДД.В конце августа первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова предложила установить наказание за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей. Эту норму планируют внести в новую редакцию административного кодекса, ее также могут распространить и на дневное время.

https://ria.ru/20210831/shtraf-1747912306.html

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общество, воронеж, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф