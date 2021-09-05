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Попова заявила о бесконечном множестве штаммов коронавируса

Попова заявила о бесконечном множестве штаммов коронавируса - РИА Новости, 05.09.2021

Попова заявила о бесконечном множестве штаммов коронавируса

Штаммов коронавируса может быть бесконечное множество, для защиты от них необходимо сделать прививку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T13:52

2021-09-05T13:52

2021-09-05T13:52

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Штаммов коронавируса может быть бесконечное множество, для защиты от них необходимо сделать прививку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Их (штаммов - ред.) может быть бесконечное множество. Главное, чтобы мы были защищены... А если мы сделаем прививку, то будем защищены от них с очень высокой долей вероятности", - сказала Попова, отвечая на вопрос, сколько может быть штаммов коронавируса на канале "Россия 1".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19