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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210905/shtamm-1748758898.html
Попова заявила о бесконечном множестве штаммов коронавируса
Попова заявила о бесконечном множестве штаммов коронавируса - РИА Новости, 05.09.2021
Попова заявила о бесконечном множестве штаммов коронавируса
Штаммов коронавируса может быть бесконечное множество, для защиты от них необходимо сделать прививку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T13:52
2021-09-05T13:52
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Штаммов коронавируса может быть бесконечное множество, для защиты от них необходимо сделать прививку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Их (штаммов - ред.) может быть бесконечное множество. Главное, чтобы мы были защищены... А если мы сделаем прививку, то будем защищены от них с очень высокой долей вероятности", - сказала Попова, отвечая на вопрос, сколько может быть штаммов коронавируса на канале "Россия 1".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19
13:52 05.09.2021
 
Попова заявила о бесконечном множестве штаммов коронавируса

Попова: штаммов COVID-19 может быть "бесконечное множество", обязательно нужно прививаться

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Штаммов коронавируса может быть бесконечное множество, для защиты от них необходимо сделать прививку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Их (штаммов - ред.) может быть бесконечное множество. Главное, чтобы мы были защищены... А если мы сделаем прививку, то будем защищены от них с очень высокой долей вероятности", - сказала Попова, отвечая на вопрос, сколько может быть штаммов коронавируса на канале "Россия 1".
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирус COVID-19
 
 
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