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Попова заявила о бесконечном множестве штаммов коронавируса
Попова заявила о бесконечном множестве штаммов коронавируса - РИА Новости, 05.09.2021
Попова заявила о бесконечном множестве штаммов коронавируса
Штаммов коронавируса может быть бесконечное множество, для защиты от них необходимо сделать прививку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T13:52
2021-09-05T13:52
2021-09-05T13:52
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Штаммов коронавируса может быть бесконечное множество, для защиты от них необходимо сделать прививку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Их (штаммов - ред.) может быть бесконечное множество. Главное, чтобы мы были защищены... А если мы сделаем прививку, то будем защищены от них с очень высокой долей вероятности", - сказала Попова, отвечая на вопрос, сколько может быть штаммов коронавируса на канале "Россия 1".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19
Попова заявила о бесконечном множестве штаммов коронавируса
Попова: штаммов COVID-19 может быть "бесконечное множество", обязательно нужно прививаться