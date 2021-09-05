https://ria.ru/20210905/serial-1748590086.html
Сериал Тайки Вайтити "Псы резервации" продлили на второй сезон
Сериал Тайки Вайтити "Псы резервации" продлили на второй сезон - РИА Новости, 05.09.2021
Сериал Тайки Вайтити "Псы резервации" продлили на второй сезон
Псы резервации", который снял Тайка Вайтити для канала FX и платформы Hulu, продлили на второй сезон, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T03:40
2021-09-05T03:40
2021-09-05T03:55
культура
the hollywood reporter
новости культуры
кино и сериалы
тайка вайтити
сша
калифорния
оклахома
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748589612_0:186:2560:1626_1920x0_80_0_0_3415bbc109e3af0bb184d63a6aa267c7.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Комедийный телесериал "Псы резервации", который снял Тайка Вайтити для канала FX и платформы Hulu, продлили на второй сезон, сообщает The Hollywood Reporter. "Мы с нетерпением ждали, чтобы показать зрителям первый сезон шоу "Псы резервации", и очень приятно, что им он нравится так же, как и нам. Мы рады сделать предварительный заказ на следующий сезон", — прокомментировал Ник Град, президент оригинальных проектов FX. В комедийном шоу рассказывают о подростках из числа коренных американцев, которые живут в неблагополучном районе штата Оклахома. Ребята мечтают о лучшей жизни и хотят переехать в солнечную Калифорнию. Ради этого они занимаются мелкими кражами и одновременно борются с конкурентами. Тайка Вайтити работал над сериалом в соавторстве со Стерлином Харджо. Главные роли в нем исполнили Д'Фарао Вун-А-Тай, Девери Джейкобс, Паулина Алексис и Лэйн Фактор. По данным THR, все сценаристы, режиссеры и актеры в "Псах резервации" — потомки коренные жители Америки. Премьера первого сезона, состоящего из восьми эпизодов, состоялась в начале этого года. Шоу тепло приняли критики и зрители. Например, на IMDb комедию оценили на 8,1 балл из десяти возможных.
https://ria.ru/20210816/serial-1745806340.html
сша
калифорния
оклахома
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748589612_137:0:2413:1707_1920x0_80_0_0_bc2fdd07cb3e16d1c7d34f90ffa2285f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
the hollywood reporter, новости культуры, кино и сериалы, тайка вайтити, сша, калифорния, оклахома
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Комедийный телесериал "
Псы резервации", который снял Тайка Вайтити для канала FX и платформы Hulu, продлили на второй сезон, сообщает
The Hollywood Reporter.
"Мы с нетерпением ждали, чтобы показать зрителям первый сезон шоу "Псы резервации", и очень приятно, что им он нравится так же, как и нам. Мы рады сделать предварительный заказ на следующий сезон", — прокомментировал Ник Град, президент оригинальных проектов FX.
В комедийном шоу рассказывают о подростках из числа коренных американцев, которые живут в неблагополучном районе штата Оклахома. Ребята мечтают о лучшей жизни и хотят переехать в солнечную Калифорнию. Ради этого они занимаются мелкими кражами и одновременно борются с конкурентами.
Тайка Вайтити работал над сериалом в соавторстве со Стерлином Харджо. Главные роли в нем исполнили Д'Фарао Вун-А-Тай, Девери Джейкобс, Паулина Алексис и Лэйн Фактор. По данным THR, все сценаристы, режиссеры и актеры в "Псах резервации" — потомки коренные жители Америки.
Премьера первого сезона, состоящего из восьми эпизодов, состоялась в начале этого года. Шоу тепло приняли критики и зрители. Например, на IMDb комедию оценили
на 8,1 балл из десяти возможных.