https://ria.ru/20210905/serial-1748590086.html

Сериал Тайки Вайтити "Псы резервации" продлили на второй сезон

Сериал Тайки Вайтити "Псы резервации" продлили на второй сезон - РИА Новости, 05.09.2021

Сериал Тайки Вайтити "Псы резервации" продлили на второй сезон

Псы резервации", который снял Тайка Вайтити для канала FX и платформы Hulu, продлили на второй сезон, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T03:40

2021-09-05T03:40

2021-09-05T03:55

культура

the hollywood reporter

новости культуры

кино и сериалы

тайка вайтити

сша

калифорния

оклахома

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748589612_0:186:2560:1626_1920x0_80_0_0_3415bbc109e3af0bb184d63a6aa267c7.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Комедийный телесериал "Псы резервации", который снял Тайка Вайтити для канала FX и платформы Hulu, продлили на второй сезон, сообщает The Hollywood Reporter. "Мы с нетерпением ждали, чтобы показать зрителям первый сезон шоу "Псы резервации", и очень приятно, что им он нравится так же, как и нам. Мы рады сделать предварительный заказ на следующий сезон", — прокомментировал Ник Град, президент оригинальных проектов FX. В комедийном шоу рассказывают о подростках из числа коренных американцев, которые живут в неблагополучном районе штата Оклахома. Ребята мечтают о лучшей жизни и хотят переехать в солнечную Калифорнию. Ради этого они занимаются мелкими кражами и одновременно борются с конкурентами. Тайка Вайтити работал над сериалом в соавторстве со Стерлином Харджо. Главные роли в нем исполнили Д'Фарао Вун-А-Тай, Девери Джейкобс, Паулина Алексис и Лэйн Фактор. По данным THR, все сценаристы, режиссеры и актеры в "Псах резервации" — потомки коренные жители Америки. Премьера первого сезона, состоящего из восьми эпизодов, состоялась в начале этого года. Шоу тепло приняли критики и зрители. Например, на IMDb комедию оценили на 8,1 балл из десяти возможных.

https://ria.ru/20210816/serial-1745806340.html

сша

калифорния

оклахома

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

the hollywood reporter, новости культуры, кино и сериалы, тайка вайтити, сша, калифорния, оклахома