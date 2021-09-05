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Культура
https://ria.ru/20210905/serial-1748590086.html
Сериал Тайки Вайтити "Псы резервации" продлили на второй сезон
Сериал Тайки Вайтити "Псы резервации" продлили на второй сезон - РИА Новости, 05.09.2021
Сериал Тайки Вайтити "Псы резервации" продлили на второй сезон
Псы резервации", который снял Тайка Вайтити для канала FX и платформы Hulu, продлили на второй сезон, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T03:40
2021-09-05T03:55
культура
the hollywood reporter
новости культуры
кино и сериалы
тайка вайтити
сша
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Комедийный телесериал "Псы резервации", который снял Тайка Вайтити для канала FX и платформы Hulu, продлили на второй сезон, сообщает The Hollywood Reporter. "Мы с нетерпением ждали, чтобы показать зрителям первый сезон шоу "Псы резервации", и очень приятно, что им он нравится так же, как и нам. Мы рады сделать предварительный заказ на следующий сезон", — прокомментировал Ник Град, президент оригинальных проектов FX. В комедийном шоу рассказывают о подростках из числа коренных американцев, которые живут в неблагополучном районе штата Оклахома. Ребята мечтают о лучшей жизни и хотят переехать в солнечную Калифорнию. Ради этого они занимаются мелкими кражами и одновременно борются с конкурентами. Тайка Вайтити работал над сериалом в соавторстве со Стерлином Харджо. Главные роли в нем исполнили Д'Фарао Вун-А-Тай, Девери Джейкобс, Паулина Алексис и Лэйн Фактор. По данным THR, все сценаристы, режиссеры и актеры в "Псах резервации" — потомки коренные жители Америки. Премьера первого сезона, состоящего из восьми эпизодов, состоялась в начале этого года. Шоу тепло приняли критики и зрители. Например, на IMDb комедию оценили на 8,1 балл из десяти возможных.
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the hollywood reporter, новости культуры, кино и сериалы, тайка вайтити, сша, калифорния, оклахома
03:40 05.09.2021 (обновлено: 03:55 05.09.2021)
 

Сериал Тайки Вайтити "Псы резервации" продлили на второй сезон

© FX Productions (2021)Кадр из сериала "Псы резервации"
Кадр из сериала Псы резервации
© FX Productions (2021)
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Комедийный телесериал "Псы резервации", который снял Тайка Вайтити для канала FX и платформы Hulu, продлили на второй сезон, сообщает The Hollywood Reporter.
"Мы с нетерпением ждали, чтобы показать зрителям первый сезон шоу "Псы резервации", и очень приятно, что им он нравится так же, как и нам. Мы рады сделать предварительный заказ на следующий сезон", — прокомментировал Ник Град, президент оригинальных проектов FX.
В комедийном шоу рассказывают о подростках из числа коренных американцев, которые живут в неблагополучном районе штата Оклахома. Ребята мечтают о лучшей жизни и хотят переехать в солнечную Калифорнию. Ради этого они занимаются мелкими кражами и одновременно борются с конкурентами.
Тайка Вайтити работал над сериалом в соавторстве со Стерлином Харджо. Главные роли в нем исполнили Д'Фарао Вун-А-Тай, Девери Джейкобс, Паулина Алексис и Лэйн Фактор. По данным THR, все сценаристы, режиссеры и актеры в "Псах резервации" — потомки коренные жители Америки.
Премьера первого сезона, состоящего из восьми эпизодов, состоялась в начале этого года. Шоу тепло приняли критики и зрители. Например, на IMDb комедию оценили на 8,1 балл из десяти возможных.
Скриншот сериала Чем мы заняты в тени
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КультураThe Hollywood ReporterНовости культурыКино и сериалыТайка ВайтитиСШАКалифорнияОклахома
 
 
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