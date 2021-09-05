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На Сахалине после шести дней поисков нашли тело пропавшего подростка
На Сахалине после шести дней поисков нашли тело пропавшего подростка - РИА Новости, 05.09.2021
На Сахалине после шести дней поисков нашли тело пропавшего подростка
Спасатели обнаружили тело подростка, который в конце августа отдыхал с матерью на море и пропал без вести, женщину ранее нашли утонувшей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T04:05
2021-09-05T04:05
2021-09-05T09:47
происшествия
сахалинская область
невельск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сен — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело подростка, который в конце августа отдыхал с матерью на море и пропал без вести, женщину ранее нашли утонувшей, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Сахалинской области.Останки молодого человека обнаружили на берегу моря в восьми километрах южнее села Шебунино Невельского района. Однако на месте установить причину смерти не удалось. Тело направили на судебно-медицинское исследование.О гибели 35-летней женщины стало известно 30 августа. Ее 13-летнего сына, отдыхавшего вместе с ней, найти не смогли. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.
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происшествия, сахалинская область, невельск, следственный комитет россии (ск рф), россия
04:05 05.09.2021 (обновлено: 09:47 05.09.2021)
На Сахалине после шести дней поисков нашли тело пропавшего подростка
На Сахалине после шести дней поисков нашли тело подростка, отдыхавшего с матерью на море