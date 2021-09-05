https://ria.ru/20210905/sakhalin-1748733239.html

На Сахалине после шести дней поисков нашли тело пропавшего подростка

На Сахалине после шести дней поисков нашли тело пропавшего подростка - РИА Новости, 05.09.2021

На Сахалине после шести дней поисков нашли тело пропавшего подростка

Спасатели обнаружили тело подростка, который в конце августа отдыхал с матерью на море и пропал без вести, женщину ранее нашли утонувшей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T04:05

2021-09-05T04:05

2021-09-05T09:47

происшествия

сахалинская область

невельск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сен — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело подростка, который в конце августа отдыхал с матерью на море и пропал без вести, женщину ранее нашли утонувшей, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Сахалинской области.Останки молодого человека обнаружили на берегу моря в восьми километрах южнее села Шебунино Невельского района. Однако на месте установить причину смерти не удалось. Тело направили на судебно-медицинское исследование.О гибели 35-летней женщины стало известно 30 августа. Ее 13-летнего сына, отдыхавшего вместе с ней, найти не смогли. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

https://ria.ru/20210904/dagestan-1748679953.html

сахалинская область

невельск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сахалинская область, невельск, следственный комитет россии (ск рф), россия