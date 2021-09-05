16:36 05.09.2021 (обновлено: 17:43 05.09.2021)
Роснефть: объем совместных инвестиций с Индией превышает $17 миллиардов
Сечин: объем совместных инвестиций с Индией превышает 17 миллиардов долларов
© Фото : пресс-служба НК "Роснефть"Индийская делегация посетила судостроительный комплекс “Звезда”, расположенный в городе Большой Камень Приморского края
© Фото : пресс-служба НК "Роснефть"
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Совместные с Индией проекты в России – добычные проекты "Ванкорнефть", "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" и "Сахалин-1", а также поставки в Индию углеводородов позволили нефтяной компании "Роснефть" стать лидерами инвестиционного сотрудничества России и Индии, сообщил главный исполнительный директор ПАО НК "Роснефть" Игорь Сечин.
"Объем взаимных инвестиций в проекты с участием "Роснефти" и индийских партнеров превышает 17 миллиардов долларов. Это больше половины общего объема накопленных российско-индийских инвестиций к текущему моменту", - сказал Сечин в ходе встречи с министром нефти и природного газа, министром строительства и городского хозяйства Индии Хардипом Сингх Пури.
© Фото : пресс-служба НК "Роснефть"Индийская делегация посетила судостроительный комплекс “Звезда”, расположенный в городе Большой Камень Приморского края
© Фото : пресс-служба НК "Роснефть"
Индийская делегация посетила судостроительный комплекс “Звезда”, расположенный в городе Большой Камень Приморского края
Как сообщает пресс-служба "Роснефти", делегация во главе с министром посетила судостроительный комплекс “Звезда”, расположенный в городе Большой Камень Приморского края. ССК создается консорциумом инвесторов во главе с НК "Роснефть". При строительстве верфи применяются принципиально новые технологические решения, которые позволят ей стать одним из самых современных судостроительных производств в мире. В ходе визита делегация осмотрела танкер “Афрамакс”, который был спущен на воду 2 сентября и отбуксирован к достроечной набережной, где будет организован швартовный этап испытаний. Это судно стало вторым в серии из 12 крупнотоннажных танкеров дедвейтом 114 тысяч тонн. Головной танкер "Владимир Мономах" был передан заказчику в декабре 2020 года.