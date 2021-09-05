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Роснефть: объем совместных инвестиций с Индией превышает $17 миллиардов
Роснефть: объем совместных инвестиций с Индией превышает $17 миллиардов - РИА Новости, 05.09.2021
Роснефть: объем совместных инвестиций с Индией превышает $17 миллиардов
Совместные с Индией проекты в России – добычные проекты "Ванкорнефть", "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" и "Сахалин-1", а также поставки в Индию углеводородов... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T16:36
2021-09-05T17:43
экономика
новости компаний - экономика
большой камень
приморский край
игорь сечин
роснефть
ванкорнефть
таас-юрях нефтегазодобыча
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Совместные с Индией проекты в России – добычные проекты "Ванкорнефть", "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" и "Сахалин-1", а также поставки в Индию углеводородов позволили нефтяной компании "Роснефть" стать лидерами инвестиционного сотрудничества России и Индии, сообщил главный исполнительный директор ПАО НК "Роснефть" Игорь Сечин."Объем взаимных инвестиций в проекты с участием "Роснефти" и индийских партнеров превышает 17 миллиардов долларов. Это больше половины общего объема накопленных российско-индийских инвестиций к текущему моменту", - сказал Сечин в ходе встречи с министром нефти и природного газа, министром строительства и городского хозяйства Индии Хардипом Сингх Пури.Как сообщает пресс-служба "Роснефти", делегация во главе с министром посетила судостроительный комплекс “Звезда”, расположенный в городе Большой Камень Приморского края. ССК создается консорциумом инвесторов во главе с НК "Роснефть". При строительстве верфи применяются принципиально новые технологические решения, которые позволят ей стать одним из самых современных судостроительных производств в мире. В ходе визита делегация осмотрела танкер “Афрамакс”, который был спущен на воду 2 сентября и отбуксирован к достроечной набережной, где будет организован швартовный этап испытаний. Это судно стало вторым в серии из 12 крупнотоннажных танкеров дедвейтом 114 тысяч тонн. Головной танкер "Владимир Мономах" был передан заказчику в декабре 2020 года.
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экономика, новости компаний - экономика, большой камень, приморский край, игорь сечин, роснефть, ванкорнефть, таас-юрях нефтегазодобыча, цены на нефть, россия
16:36 05.09.2021 (обновлено: 17:43 05.09.2021)
 
Роснефть: объем совместных инвестиций с Индией превышает $17 миллиардов

Сечин: объем совместных инвестиций с Индией превышает 17 миллиардов долларов

© Фото : пресс-служба НК "Роснефть"Индийская делегация посетила судостроительный комплекс “Звезда”, расположенный в городе Большой Камень Приморского края
Индийская делегация посетила судостроительный комплекс “Звезда”, расположенный в городе Большой Камень Приморского края - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© Фото : пресс-служба НК "Роснефть"
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Совместные с Индией проекты в России – добычные проекты "Ванкорнефть", "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" и "Сахалин-1", а также поставки в Индию углеводородов позволили нефтяной компании "Роснефть" стать лидерами инвестиционного сотрудничества России и Индии, сообщил главный исполнительный директор ПАО НК "Роснефть" Игорь Сечин.
"Объем взаимных инвестиций в проекты с участием "Роснефти" и индийских партнеров превышает 17 миллиардов долларов. Это больше половины общего объема накопленных российско-индийских инвестиций к текущему моменту", - сказал Сечин в ходе встречи с министром нефти и природного газа, министром строительства и городского хозяйства Индии Хардипом Сингх Пури.
© Фото : пресс-служба НК "Роснефть"Индийская делегация посетила судостроительный комплекс “Звезда”, расположенный в городе Большой Камень Приморского края
Индийская делегация посетила судостроительный комплекс “Звезда”, расположенный в городе Большой Камень Приморского края - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© Фото : пресс-служба НК "Роснефть"
Индийская делегация посетила судостроительный комплекс “Звезда”, расположенный в городе Большой Камень Приморского края
Как сообщает пресс-служба "Роснефти", делегация во главе с министром посетила судостроительный комплекс “Звезда”, расположенный в городе Большой Камень Приморского края. ССК создается консорциумом инвесторов во главе с НК "Роснефть". При строительстве верфи применяются принципиально новые технологические решения, которые позволят ей стать одним из самых современных судостроительных производств в мире. В ходе визита делегация осмотрела танкер “Афрамакс”, который был спущен на воду 2 сентября и отбуксирован к достроечной набережной, где будет организован швартовный этап испытаний. Это судно стало вторым в серии из 12 крупнотоннажных танкеров дедвейтом 114 тысяч тонн. Головной танкер "Владимир Мономах" был передан заказчику в декабре 2020 года.
Восточный экономический форум. День третий - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 12:32
"Роснефть" и GE подписали договор на выпуск агрегатов для арктических судов
 
ЭкономикаНовости компаний - ЭкономикаБольшой КаменьПриморский крайИгорь СечинРоснефтьВанкорнефтьТаас-Юрях НефтегазодобычаЦены на нефтьРоссия
 
 
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