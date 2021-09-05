https://ria.ru/20210905/rosneft-1748771574.html

Роснефть: объем совместных инвестиций с Индией превышает $17 миллиардов

Роснефть: объем совместных инвестиций с Индией превышает $17 миллиардов - РИА Новости, 05.09.2021

Роснефть: объем совместных инвестиций с Индией превышает $17 миллиардов

Совместные с Индией проекты в России – добычные проекты "Ванкорнефть", "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" и "Сахалин-1", а также поставки в Индию углеводородов... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T16:36

2021-09-05T16:36

2021-09-05T17:43

экономика

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роснефть

ванкорнефть

таас-юрях нефтегазодобыча

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Совместные с Индией проекты в России – добычные проекты "Ванкорнефть", "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" и "Сахалин-1", а также поставки в Индию углеводородов позволили нефтяной компании "Роснефть" стать лидерами инвестиционного сотрудничества России и Индии, сообщил главный исполнительный директор ПАО НК "Роснефть" Игорь Сечин."Объем взаимных инвестиций в проекты с участием "Роснефти" и индийских партнеров превышает 17 миллиардов долларов. Это больше половины общего объема накопленных российско-индийских инвестиций к текущему моменту", - сказал Сечин в ходе встречи с министром нефти и природного газа, министром строительства и городского хозяйства Индии Хардипом Сингх Пури.Как сообщает пресс-служба "Роснефти", делегация во главе с министром посетила судостроительный комплекс “Звезда”, расположенный в городе Большой Камень Приморского края. ССК создается консорциумом инвесторов во главе с НК "Роснефть". При строительстве верфи применяются принципиально новые технологические решения, которые позволят ей стать одним из самых современных судостроительных производств в мире. В ходе визита делегация осмотрела танкер “Афрамакс”, который был спущен на воду 2 сентября и отбуксирован к достроечной набережной, где будет организован швартовный этап испытаний. Это судно стало вторым в серии из 12 крупнотоннажных танкеров дедвейтом 114 тысяч тонн. Головной танкер "Владимир Мономах" был передан заказчику в декабре 2020 года.

https://ria.ru/20210902/rosneft-1748338780.html

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